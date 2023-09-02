КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Металлург», «Динамо» сыграет со СКА

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Сегодня пройдет второй игровой день нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» будет противостоять «Сибири», «Автомобилист» примет «Металлург», московское «Динамо» сыграет со СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Салават Юлаев
Дата проведения
2 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Сибирь
Дата проведения
2 сентября, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Спартак – Куньлунь
Дата проведения
2 сентября, 14.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Металлург Мг
Дата проведения
2 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Лада – Трактор
Дата проведения
2 сентября, 16.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Сочи
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Амур
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – СКА
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Динамо Минск
Дата проведения
2 сентября, 17.30, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Календарь Фонбет Чемпионата КХЛ

7 комментариев

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Диандерталец
Всех любителей хоккея поздравляю с возвращением сезона! Я соскучился.
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йозе марино
ждем сегодня первую победу СЮ! ну и конечно первое поражение ске, думаю у Гусева руки там капец как чешутся 😁
+1
0
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guizzy
За Салават Юлаев!
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-2
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Руслан Х
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
+1
-1
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Zumer
Барысу удачи!
0
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