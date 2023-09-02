КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Металлург», «Динамо» сыграет со СКА
Сегодня пройдет второй игровой день нового Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Авангард» будет противостоять «Сибири», «Автомобилист» примет «Металлург», московское «Динамо» сыграет со СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 2 сентября, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 14.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 2 сентября, 15.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 2 сентября, 16.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.30, «Нефтехим-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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