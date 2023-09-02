Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Менхенгладбаха», «Байер» принимает «Дармштадт»

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«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в 3-м туре Бундеслиги.

В субботу «Байер» сыграет дома с «Дармштадтом», «Бавария» встретится на выезде с гладбахской «Боруссией».

Завершится тур в воскресенье матчем «Унион» – «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

3-й тур

Байер – Дармштадт
Дата проведения
2 сентября, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БайерГрадецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Джака, Хофманн, Паласиос, Виртц, Бонифасе.
ДармштадтШуэн, Бадер, Циммерманн, Ишервуд, Кларер, Холланд, Нюрнбергер, Мелем, Франьич, Пфайффер, Вильхельмссон.

 

Хоффенхайм – Вольфсбург
Дата проведения
2 сентября, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ХоффенхаймБауманн, Фогт, Брукс, Салаи, Гриллич, Премель, Бебу, Крамарич, Вегорст, Байер, Бюльтер.
ВольфсбургКастельс, Мэле, Цезигер, Лакруа, Рожерио, Арнольд, Маер, Черны, Винд, Тиагу Томаш.

 

Вердер – Майнц
Дата проведения
2 сентября, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ВердерПавленка, Вайзер, Штарк, Фридль, Пипер, Юнг, Гросс, Стаге, Шмид, Дукш, Ковнацки.
МайнцЦентнер, Каси, Фернандеш, Ханче-Ольсен, ван дер Берг, Мвене, Кор, Ли Чжэ Сон, Баррейро, Груда, Онисиво.

 

Аугсбург – Бохум
Дата проведения
2 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АугсбургДамен, Бауэр, Педерсен, Дорш, Реджбечай, Энгельс, Демирович, Титц, Бельо.
БохумРиманн, Пасслак, Ордец, Машович, Бернардо, Виттек, Лосилла, Штегер, Беро, Асано, Хофманн.

 

Штутгарт – Фрайбург
Дата проведения
2 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ШтутгартНюбель, Штенцель, Антон, Загаду, Ито, Каразор, Штиллер, Фюрих, Чжон Ву Ен, Мвумпа, Гирасси.
ФрайбургАтуболу, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Кюблер, Хефлер, Грифо, Шаллаи, Эггештайн, Грегорич, Хелер.

 

Боруссия М – Бавария
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Кельн
Дата проведения
3 сентября, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – РБ Лейпциг
Дата проведения
3 сентября, 18.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Хайденхайм 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
1 сентября, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Брандт, 2:0 – 15, пенальти Джан, 2:1 – 61 Динкчи, 2:2 – 82, пенальти Кляйндинст.
Боруссия ДКобель, Зюле, Шлоттербек, Бенсебайни, Забитцер (Мукоко, 89), Джан, Брандт, Вольф, Мален, Адейеми (Нмеча, 64), Аллер (Фюллькруг, 78).
ХайденхаймМюллер, Траоре, Майнка, Зирслебен, Тойеркауф, Мэлоуни, Бесте (Зесса, 90), Бек (Доведан, 62), Томалла (Пирингер, 46), Кляйндинст, Динкчи (Пик, 90).
Предупреждения:
Динкчи (35), Бесте (57), Бенсебайни (61), Пирингер (61), Аллер (82), Джан (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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54 комментария

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alexus-1990
а потом все удивляются почему Бавария чемпион.
+14
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+14
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Собака-буддист
Бавария - Гладбах всегда интересно
+11
0
+11
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NickFourteen
Унион - Лейпциг прям интересно, ну и Бавария с Гладбахом само собой
+7
0
+7
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mishakmv96
Ещё один позорный матч БД. Терзича на выход
+6
0
+6
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Собака-буддист
терзич не тренер. На кой хрен менять полузащитника на второго напа? Это просто безыдейный тренер. Самый ужасный тренер Боруссии на моей памяти
+5
0
+5
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S H A R K
Аллер вообще был ужасен. Терял много мячей + привёз пеналь. Тут скорее вопросы к Терзичу. Почему центральный нападающий защищается у своей штрафной? Где полузащита и защита??
+5
0
+5
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Alexis 5715
Боруссия команда без яиц.. Из года в год
+5
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DimaBayern
Что же ПСЖ, Милан и Ньюкасл будут творить с ней)))
+5
0
+5
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Зизуха
Боруссия в своём репертуаре
+5
-1
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S H A R K
ПОЗОРИЩЕ!
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Samat Iss
Боруссии нужен нормальный тренер. Терзич уже сколько работает, а игры у команды нет. прошлогодние отдельные успешные игры - это результат везения или индивидуального класса игроков. командной игры нет
+3
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+3
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Юлия Закаблукова
Терзича должны были убирать, физрука, провалил все что мог
+3
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Фанат футбола 777
Ответ OldRedWhite
Там только Аллер один такой - не надо обобщать !
Аллер с яйцом
+3
0
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Ренат Губайдуллин
Ответ Waldemar Welschinski
Всё не так страшно для Боруссии-лишь бы Ватцке дал спокойно работать тренеркому составу, а то начнётся как всегда- в прошлом очередная тренерский чехарда,а кем заменять Терзича?Нагельсманом?ну-ну....вот тогда будет полный трындец с Дортмунд ом .сезон большой и от ошибок никто не застрахован,ВСЁ ещё у Дортмунда будет в порядке и не надо клуб поливать грязью- всё образуется.......
К чему эти оптимистичные речи наполненные водой ? Что не страшно ? Ведя дома 2-0, потерять очки с явным аутсайдером? Тебе про конкретный матч говорят, про конкретные действия, а ты маслом масляным умазываешь. Даже лайков не соберешь тут, как жаль
+3
0
+3
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BVB 09
Ответ Собака-буддист
Бавария - Гладбах всегда интересно
Не в этот раз,будет уверенная победа Мюнхена.
+3
0
+3
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alexus-1990
Боруссия это уже команда -мем
+2
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NottinghamForest79
срамота от ТЕРЗИЧА
+2
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хавбек+
срамота
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Тухель
Интересно посмотреть на тех кто меня минусил за то что я писал что ПСЖ и Милан выйдут из группы и может быть НЮ поборется хотя сомнительно, а у Боруссии Д просто шансов нет. Это же и близко не топ клуб. Игры просто нет, так на индивидуальном мастерстве бегают туда сюда.
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S H A R K
Ответ Фанат футбола 777
Из-за Аллера шмели без чемпионства недавно остались, как-то от рака он не очень отошёл
Кстати, да. Забей он тот пеналь, возможно всё было бы иначе...
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NottinghamForest79
КЕЙН должен зарешать
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S H A R K
Ассист рукой😂
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leroc
От Гладбаха никогда не знаешь чего ожидать
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Pazzo7
Надеюсь, Унион заявит хорошенько о своих амбициях в сегодняшнем матче!)

Также жду голов от Аллера, Дортмунду пора просыпаться после невнятных первых туров.
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Rus Donskoy
за Боруссию!
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