Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Менхенгладбаха», «Байер» принимает «Дармштадт»

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в 3-м туре Бундеслиги.

В субботу « » сыграет дома с « », « » встретится на выезде с гладбахской «Боруссией».

Завершится тур в воскресенье матчем «Унион» – « ».

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

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