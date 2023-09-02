Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Менхенгладбаха», «Байер» принимает «Дармштадт»
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в 3-м туре Бундеслиги.
В субботу «Байер» сыграет дома с «Дармштадтом», «Бавария» встретится на выезде с гладбахской «Боруссией».
Завершится тур в воскресенье матчем «Унион» – «РБ Лейпциг».
3-й тур
- Дата проведения
- 2 сентября, 16.30, «БайАрена»
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Байер –
Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Джака, Хофманн, Паласиос, Виртц, Бонифасе.
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Дармштадт –
Шуэн, Бадер, Циммерманн, Ишервуд, Кларер, Холланд, Нюрнбергер, Мелем, Франьич, Пфайффер, Вильхельмссон.
- Дата проведения
- 2 сентября, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
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Хоффенхайм –
Бауманн, Фогт, Брукс, Салаи, Гриллич, Премель, Бебу, Крамарич, Вегорст, Байер, Бюльтер.
- Дата проведения
- 2 сентября, 16.30, «Везерштадион»
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Майнц –
Центнер, Каси, Фернандеш, Ханче-Ольсен, ван дер Берг, Мвене, Кор, Ли Чжэ Сон, Баррейро, Груда, Онисиво.
- Дата проведения
- 2 сентября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 2 сентября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Штутгарт –
Нюбель, Штенцель, Антон, Загаду, Ито, Каразор, Штиллер, Фюрих, Чжон Ву Ен, Мвумпа, Гирасси.
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 1:0 – 7 Брандт, 2:0 – 15, пенальти Джан, 2:1 – 61 Динкчи, 2:2 – 82, пенальти Кляйндинст.
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Боруссия Д –
Кобель, Зюле, Шлоттербек, Бенсебайни, Забитцер (Мукоко, 89), Джан, Брандт, Вольф, Мален, Адейеми (Нмеча, 64), Аллер (Фюллькруг, 78).
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Хайденхайм –
Мюллер, Траоре, Майнка, Зирслебен, Тойеркауф, Мэлоуни, Бесте (Зесса, 90), Бек (Доведан, 62), Томалла (Пирингер, 46), Кляйндинст, Динкчи (Пик, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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