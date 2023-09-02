«Покажите меня, жена думает, что я у любовницы». Фанат растянул плакат на игре «Краснодар» – «Спартак»

Болельщик «Краснодара» попросил помочь ему уладить семейную проблему.

На игре «быков» против « » зритель поднял лист бумаги, на котором было написано: «Покажите меня по телевизору, моя жена думает, что я у любовницы».

Кадр с ним попал в трансляцию «Матч Премьер».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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