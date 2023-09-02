«Покажите меня, жена думает, что я у любовницы». Фанат растянул плакат на игре «Краснодар» – «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Краснодар Cтадион Краснодар ахахаха Футбол

Болельщик «Краснодара» попросил помочь ему уладить семейную проблему.

На игре «быков» против «Спартака» зритель поднял лист бумаги, на котором было написано: «Покажите меня по телевизору, моя жена думает, что я у любовницы».

Кадр с ним попал в трансляцию «Матч Премьер».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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52 комментария

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Cruel Snake
После того как показали, собрался и пошёл к любовнице. Грамотный стратег, всё рассчитал
+551
-2
+549
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Вадим flanec
Интересно, а как он узнал, что его показали по ТВ 📺?
Любовница сообщение написала.
+158
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lovec23
Классика ,жене сказал что у любовницы , а ей что супруга не отпускает, а сам на футболе .
+148
0
+148
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Футболшоу
это фотомонтаж. он у любовницы
+132
0
+132
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Streetbor
Наличие любовницы он не отрицает 😁
+60
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Моутиньо оформляет 40
- Ты где был?
- У Васи
жена звонит Васе:
- Алло, Вася, мой муж у тебя был?
- Да он и сейчас у меня сидит
+31
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Иван Галяткин
Комментарий удален модератором
Явно дети от любовницы рисовали.
+31
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+29
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Роман Шевцов
ахахаха парень ты сделал мой день ахахахаха думает он у любовницы! не ну вы поняли ? ахахаха
+26
-7
+19
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Evgeny Trifonov
Он оформил ФанАйди, какая жена и любовница? нам то не гони
+18
0
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Фут.Боль
А говорят Кейн в Баварию перешёл, а он в Краснодаре тусуется, никому нельзя верить.
+13
0
+13
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TheSportNik
Забавно конечно, но жена его развела классно, не надо теперь своего любовника прятать под кровать, 90 минут им хватит на секс.
+11
-2
+9
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Товарищ Наркотик
Ответ Роман Шевцов
ахахаха парень ты сделал мой день ахахахаха думает он у любовницы! не ну вы поняли ? ахахаха
Очень тонко, не каждый в наше время поймёт)))
+11
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+8
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justburn
Ответ Гамарджоба Генацвале
Явно дети от любовницы рисовали.
Ага, стилистика напоминает Ералаш
+7
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Футболшоу
Ответ Снежана Цветкова
Комментарий скрыт
а Вы или его жена или любовница???
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Вадим flanec
Ответ Cruel Snake
После того как показали, собрался и пошёл к любовнице. Грамотный стратег, всё рассчитал
Интересно, а как он узнал, что его показали по ТВ 📺?
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Илья Добрый
Лучше б знал где его жена, пока он там получает свою порцию славы)
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Красная стрела
Попал в новости😁ну еще завтра по Первому покажут. Алиби обеспечено. Вся страна в курсе.
+6
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tolstiy
Ответ Cruel Snake
После того как показали, собрался и пошёл к любовнице. Грамотный стратег, всё рассчитал
у него фануйди, так что он к любовнику....
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+4
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Vicente Luque
Дешевый плагиат. Давно уже видел такую фотку с другим чуваком в сети.
+4
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Егор Антипов
Ответ Вадим flanec
В логике вам не откажешь 👌. Но с другой стороны, жена должна смотреть трансляцию матча , чтобы его увидеть на стадионе.
Он жене сообщение от любовницы переслал, очевидно же.
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аdidаs
А с каких пор на матч тв рекламу показывают не во время перерыва?
+3
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Сибирский литовец
«Ладно , прощаю» - сказала жена , выходя от любовника
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Pb-SE
А почему в полный рост не показали?
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Orgazmatron IGO
Тем временем, жена с любовником сидит на противоположной трибуне, думая, что муж у любовницы.
+2
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Вадим flanec
Ответ Гамарджоба Генацвале
Любовница сообщение написала.
В логике вам не откажешь 👌. Но с другой стороны, жена должна смотреть трансляцию матча , чтобы его увидеть на стадионе.
+3
-2
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