Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака на UFC Fight Night 226

На UFC Fight Night 226 в Париже в главном событии состоялся бой в тяжелом весе между и . Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.

В марте-2023 Ган в титульном бою проиграл Джону Джонсу. Спивак шел на серии из трех побед.

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UFC Fight Night 226: Спивак против Гана и другие бои