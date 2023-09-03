Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака на UFC Fight Night 226
На UFC Fight Night 226 в Париже в главном событии состоялся бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком. Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.
В марте-2023 Ган в титульном бою проиграл Джону Джонсу. Спивак шел на серии из трех побед.
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В таких случаях не фиксируют, это не умышленный удар
Туйвасу он кстати тоже побеждал
Судя по выступлению, к бою особо и не готовились, какой план был, непонятно. Дичь конечно. У чувака шанс всей карьеры а он выходит и мешок изображает.
Вот будет рубка , а это...