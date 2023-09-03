Сирил Ган нокаутировал Сергея Спивака на UFC Fight Night 226

Теги UFC MMA Сергей Спивак UFC Fight Night Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night 226 в Париже в главном событии состоялся бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Сергеем Спиваком. Ган победил техническим нокаутом во втором раунде.

В марте-2023 Ган в титульном бою проиграл Джону Джонсу. Спивак шел на серии из трех побед.

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UFC Fight Night 226: Спивак против Гана и другие бои

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33 комментария

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Kanonir152
Зачем было выходить? Чел просто стоял и принимал удары без ответных атак. Самый стыдный бой из всех что видел. Как будто Ган вышел против стоячего манекена с нарисованным лицом.
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Sobachkin
Спивак просто нулевой. Уже с первого раунда решил режим выживаемости. И это 7й номер....
+6
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+6
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Его Величество Златан
Ган будто на разминку вышел. На разных полюсах бойцы
+4
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+4
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Maxo1985
Такого говница я давно не смотрел 🤮
+3
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+3
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Вячеслав Тотров
Спивак с такими навыками только Мохнаткину может забороть. И то,когда она сама этого захочет
+3
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Дмитрий Кобзарь
Спивак напомнил Смолякова, ниочем
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Alexander Borodulin
Ган на голову выше конечно, другой уровень, интересно было бы посмотреть на их бой с Павловичем
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zzzeeerrrooo
Павлович положит Гана
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Костя Петров
Я бы Гана лучше с Аспиналом глянул
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Вася Енотов
Избивал со всех углов. Если правильно расслышал, угол советовал изобразить борьбу и выбрасывать удары.... А это точно тренеры? Серьёзно думали перебить скоростного Гана в ударке?
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rude.
Ответ SantexnikShow
Не уверен на 100%, но как то показалось, что в конце от Гана прилично так ударов по затылку прилетело?
Так он сам к нему поворачивался
В таких случаях не фиксируют, это не умышленный удар
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rude.
Да уж, отработал мешком Серега, хоть бы в размахайку пошел какую-то. Корпус обстучал от души Ган, показалось что ребро сломано, было заметно выпирает что-то сбоку, бой нужно было гораздо раньше останавливать.
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Костя Петров
Ответ Kanonir152
Зачем было выходить? Чел просто стоял и принимал удары без ответных атак. Самый стыдный бой из всех что видел. Как будто Ган вышел против стоячего манекена с нарисованным лицом.
Точно также Ган против Джонса вышел
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Sobachkin
Ответ Kanonir152
Зачем было выходить? Чел просто стоял и принимал удары без ответных атак. Самый стыдный бой из всех что видел. Как будто Ган вышел против стоячего манекена с нарисованным лицом.
Ну он попробовал борьбу, не получилось, расстроился )
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zzzeeerrrooo
Ответ LaLkA911 #npoct
Даже интересно кого побеждал Спивак что добрался до 7-го номера
Харди Сакай Льюис
Туйвасу он кстати тоже побеждал
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Sobachkin
Ответ Вячеслав Тотров
Спивак с такими навыками только Мохнаткину может забороть. И то,когда она сама этого захочет
Секса не будет, ибо в партер ему никак не пройти против лоукиков... и джеба
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Мама Живанилда
Ответ SantexnikShow
Не уверен на 100%, но как то показалось, что в конце от Гана прилично так ударов по затылку прилетело?
1 удар по-моему
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Sobachkin
Ответ Его Величество Златан
7 номер ? не видел рейтинг и бои Сергея раньше, но сегодня реально мешок (
Угу 7й
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Его Величество Златан
Ответ Sobachkin
Спивак просто нулевой. Уже с первого раунда решил режим выживаемости. И это 7й номер....
7 номер ? не видел рейтинг и бои Сергея раньше, но сегодня реально мешок (
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Мама Живанилда
Ответ zzzeeerrrooo
Павлович положит Гана
Как Нганну? Без борьбы шансов мало
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rude.
Ответ Вася Енотов
Избивал со всех углов. Если правильно расслышал, угол советовал изобразить борьбу и выбрасывать удары.... А это точно тренеры? Серьёзно думали перебить скоростного Гана в ударке?
Да, тоже поугарал с этого. Там еще было, работай разносторонне, делай финты...я вообще выпал)
Судя по выступлению, к бою особо и не готовились, какой план был, непонятно. Дичь конечно. У чувака шанс всей карьеры а он выходит и мешок изображает.
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jeronimo
в тяжах скучно что то совсем. топ-10 спивак просто ноль против гана, сам ган просто ноль против джонса. аспинала и павловича к поясу не пускают, зато пенсионеры пояс в своей лиге разыгрывают
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Аморалинни
Годард: он еще дышит!!!
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LaLkA911 #npoct
Даже интересно кого побеждал Спивак что добрался до 7-го номера
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zzzeeerrrooo
Павловича с Ганом
Вот будет рубка , а это...
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