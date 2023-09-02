Холанд сделал хет-трик в матче с «Фулхэмом». Форвард «Ман Сити» забил 6 голов в 4 матчах и возглавил гонку бомбардиров АПЛ

Эрлинг Холанд забил 4-й, 5-й и 6-й голы в сезоне АПЛ.

Нападающий « » отметился тремя результативными ударами в матче 4-го тура чемпионата Англии против « » (5:1). Второй гол Эрлинг забил с пенальти.

В общей сложности это четвертый, пятый и шестой мячи норвежского форварда в нынешнем сезоне.

В прошлом туре забил в ворота «Шеффилд Юнайтед», а до этого дважды отличился в игре с «Бернли». Также на его счету есть одна голевая передача.

Кроме того, нападающий с шестью голами возглавил список бомбардиров .

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