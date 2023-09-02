Холанд сделал хет-трик в матче с «Фулхэмом». Форвард «Ман Сити» забил 6 голов в 4 матчах и возглавил гонку бомбардиров АПЛ
Эрлинг Холанд забил 4-й, 5-й и 6-й голы в сезоне АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» отметился тремя результативными ударами в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (5:1). Второй гол Эрлинг забил с пенальти.
В общей сложности это четвертый, пятый и шестой мячи норвежского форварда в нынешнем сезоне.
В прошлом туре Эрлинг Холанд забил в ворота «Шеффилд Юнайтед», а до этого дважды отличился в игре с «Бернли». Также на его счету есть одна голевая передача.
Кроме того, нападающий с шестью голами возглавил список бомбардиров АПЛ.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Футбол Пепа ему не подходит🐓
Станет у Пепа опорником🐓
Видимо, в Дортмунде тоже КДБ играл
Альварес даст?
Но игра хоть и мельком глянул видно, ниже ожиданий, но для начала сезона норм.
Должно быть нетрудно составить,ведь таких матчей меньше десятка было.
Как он феерил в 1/8 КФ и ЛЧ вся Европа со смехом наблюдала.
Не ручаюсь что по 50 голов, но в ЮА такой футбол, что там выживают сильнейшие)
плюс вот они оба играют. Вполне совместимы.
Возможно, Пеп уже думает, как жить без Де Брюйне. Не молодеет ведь)