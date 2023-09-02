Холанд сделал хет-трик в матче с «Фулхэмом». Форвард «Ман Сити» забил 6 голов в 4 матчах и возглавил гонку бомбардиров АПЛ

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 4-й, 5-й и 6-й голы в сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» отметился тремя результативными ударами в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (5:1). Второй гол Эрлинг забил с пенальти.

В общей сложности это четвертый, пятый и шестой мячи норвежского форварда в нынешнем сезоне.

В прошлом туре Эрлинг Холанд забил в ворота «Шеффилд Юнайтед», а до этого дважды отличился в игре с «Бернли». Также на его счету есть одна голевая передача.

Кроме того, нападающий с шестью голами возглавил список бомбардиров АПЛ.

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100 комментариев

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SaH4r.
скоро рекорд Ширера побьёт таким темпом
+64
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rigobersong
Он не сможет играть у Пепа🐓
Футбол Пепа ему не подходит🐓
Станет у Пепа опорником🐓
+63
-10
+53
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corazón blanco
Ничего необычного к таким новостям мы уже привыкли)
+44
-1
+43
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Rainn
Странно, эксперты спортса писали, что без КДБ он не будет забивать
Видимо, в Дортмунде тоже КДБ играл
+39
-1
+38
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аноним анонимович
Ответ SaH4r.
скоро рекорд Ширера побьёт таким темпом
зря он уходу Кейна радовался.
+25
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BolxoB
Ответ Oleg
Альварес лучше, техничней, умней, его голы породистые. Да и важных играх Альварес не пропадает. Пепу надо бы подумать, на кого ставку в будущем делать.
это да, но Холанд даёт 50+ голов за сезон
Альварес даст?
+24
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кэпко
Кто смотрит матч, понимает, что весь импакт в матче вносит Альварез. Забил гол, отдал голевую на Холанда, заработал пенку для Холанда.
+24
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+18
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Overkiller
Ответ Медет Кулмагамбетов
G.O.A.T
H.O.A.T.
+13
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Dexter Morgan
Ответ Rainn
Странно, эксперты спортса писали, что без КДБ он не будет забивать Видимо, в Дортмунде тоже КДБ играл
Они уже не знают просто, что ещё придумать. Холанд всегда и везде забивал, будет забивать.
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Roman
Ответ кэпко
Кто смотрит матч, понимает, что весь импакт в матче вносит Альварез. Забил гол, отдал голевую на Холанда, заработал пенку для Холанда.
Но как же так, эксперты на спортсру писали, что Альварезу надо уходить, играть не будет и будет сидеть под Холандом
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аноним анонимович
с кдб или без? все равно
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AnMe
Могли бы Альвареса выделить, который делает огромную работу, больше Холланда внес. А к Холланду мы привыкли, машинка рабочая.
Но игра хоть и мельком глянул видно, ниже ожиданий, но для начала сезона норм.
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serginn
Такими темпами и Альвареса раскачают, гол забил и пас на Халанда четкий отдал в касание.
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Медет Кулмагамбетов
G.O.A.T
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VERBLYUD
Ответ Alex Rhea
всем адекватным известно имя лучшего игрока сезона в Европе
Сезон только начался, никто пока не знает, кто будет лучшим)
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zzzeeerrrooo
Ответ BolxoB
это да, но Холанд даёт 50+ голов за сезон Альварес даст?
Сити без Эрлинга больше забивал , но с ним команде стало проще
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Jese Rodrigues
Ответ Oleg
Для ЗМ надо решать в самых важных матчах и в год ЧМ свою сборную хотя бы через стыки выводить на главный турнир четырехлетия.
Да? А в 2010м по другому пелось в песне.
+6
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BolxoB
Ответ zzzeeerrrooo
Сити без Эрлинга больше забивал , но с ним команде стало проще
Но с ним ЛЧ)
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VERBLYUD
Фулхэм, Бернли, Шеффилд... Уровень соперников топовый))
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Eduard Rastryopin
Ответ Oleg
В уставе ЗМ. Как раз про значение в конкурентных матчах.
Извини,а можно весь список Г+П Месси в конкурентных матчах за весь 23 год увидеть?
Должно быть нетрудно составить,ведь таких матчей меньше десятка было.
Как он феерил в 1/8 КФ и ЛЧ вся Европа со смехом наблюдала.
+6
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BolxoB
Ответ Oleg
В Ривере, где срубают через секунду, давал. Не ручаюсь что по 50 голов, но в ЮА такой футбол, что там выживают сильнейшие)
вот так Федуна убедили купить Кавенаги)
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charly001
Ответ Oleg
Для ЗМ надо решать в самых важных матчах и в год ЧМ свою сборную хотя бы через стыки выводить на главный турнир четырехлетия.
Кто сказал что надо ?? Или правила где то такие прописаны?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ serginn
Такими темпами и Альвареса раскачают, гол забил и пас на Халанда четкий отдал в касание.
А чё Альвареса раскачивать? У него дубль в 1/2 ЧМ, такой работящий и при этом забивной нападающий сам кого хочешь раскачает. Главное, чтоб время давали🤓
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Oleg
Ответ BolxoB
это да, но Холанд даёт 50+ голов за сезон Альварес даст?
В Ривере, где срубают через секунду, давал.
Не ручаюсь что по 50 голов, но в ЮА такой футбол, что там выживают сильнейшие)
+7
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BolxoB
Ответ Oleg
Ну не знаю, может у Пепа второй раз не прокатить ставка на норвега. Он будет разрывать фулхемы, а с условным Реалом его никто не увидит. Сможет ли затащить команда этот чемодан без ручки в решающих матчах?)
Суть в том, что когда на поле Холанд у остальных атакующий игроков больше свободы по понятным причинам.
плюс вот они оба играют. Вполне совместимы.
Возможно, Пеп уже думает, как жить без Де Брюйне. Не молодеет ведь)
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