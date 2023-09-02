Портрет Марио Фернандеса убрали со стены в подтрибунном помещении стадиона ЦСКА.

Московский клуб в матче 7-го тура Мир сыграет против « », куда летом перешел экс-футболист ЦСКА.

Вместо защитника на стену стадиона было нанесено изображение бывшего полузащитника ЦСКА Даниэла Карвальо.

Отмечается, что на фасаде стадиона изображение пока что осталось.

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