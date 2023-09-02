Портрет Марио убрали со стены стадиона ЦСКА. Вместо игрока «Зенита» теперь изображение Карвальо

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Даниэл Карвальо ВЭБ Арена Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Портрет Марио Фернандеса убрали со стены в подтрибунном помещении стадиона ЦСКА.

Московский клуб в матче 7-го тура Мир РПЛ сыграет против «Зенита», куда летом перешел экс-футболист ЦСКА.

Вместо защитника на стену стадиона было нанесено изображение бывшего полузащитника ЦСКА Даниэла Карвальо.

Отмечается, что на фасаде стадиона изображение Марио Фернандеса пока что осталось.

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130 комментариев

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*MVP*
в этой ситуации удивляет лишь то, что изображения Карвальо не было ранее. настоящая легенда
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ЖУЛИК
С фасада тоже надо убрать
+135
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Аюр Баев
Вот поэтому все памятники, муралы и прочие атрибуты нужно устанавливать после завершения карьеры. Но в любом случае инициатор подобного должен брать на себя ответственность и отвечать сам (как пример Стадион Исинбаевой, которой было мягко побоку есть ли в Махачкале объект названный в её честь или нет)
+64
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catcher69
Я что-то не понял а там что не было изображения человека добывшего клубу Кубок УЕФА ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сергей Лимонников
Ответ okkervil
Комментарий скрыт
Почему? Вместо игрока соперника добавили одного из лучших игроков за всю историю РПЛ. Странно, что его вообще не было
+36
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catcher69
Ответ ЖУЛИК
С фасада тоже надо убрать
он что там на каждом углу что ле ?????
+34
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idemidov
Ответ *MVP*
в этой ситуации удивляет лишь то, что изображения Карвальо не было ранее. настоящая легенда
Да, это странно.
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Balt
Ну конечно, такой ход от Фернандеса не может не пройти незаметно. Обида на всю жизнь. История отношения Фернандеса с ЦСКА и ЦСКА к Фернандесу закончена. Как ни крути, важно кем ты являешься сейчас, а не кем ты был. Обидел, оскорбил своим поступком, плюнул в душу - до свидания, с глаз долой. Тут уж пределам человеческой обиды может и не быть пределов. )
+24
-6
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Никита Клепицкий
Спасибо клубу за то, что прислушался к мнению большинства болельщиков, а не начал песню, про то, что "он слишком много сделалал, все равно легенда, 10 лет в клубе" и т.д.
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+17
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MarkAntoniy
Ответ catcher69
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Что значит " Какой-нибудь Красич"? Серб был одним из лидеров ЦСКА того времени.
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Никита Клепицкий
Ответ okkervil
Глупое мнение, на уровне ясельной группы - я с тобой больше не играю.
Почему глупое, у ЦСКА с его историей достаточно игроков которые более достойны нанесены на стенах стадиона, Марио совершил предательство со стороны болельщиков и клуба, а предательство это достаточно серьёзный поступок, теперь он играет в стане соперника, хорошо, но пусть и не претендует на статус легенды клуба, как по мне все разумно.
+17
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MarkAntoniy
Всецело поддерживаю! Даня органично туда впишется. Странно , что его там раньше не было!
+14
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Islam Gasanov
Все правильно Марио выбрал деньги и решил забыть свое прошлое, теперь пусть висит его портрет на Газпром арене рядом с Дзюбой и другими легендами Зенита. А на арене ЦСКА должны быть порядочные игроки
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Александр Жердин
Не следил естественно ( болельщик Зенита) за изображениями на вашем стадионе .Но то что там не было Карвальо, меня сильно удивило.Кони, ведь он один из главных творцов вашей победы в Кубке УЕФА. Или я ошибаюсь?
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Ник Гре
Ответ *MVP*
в этой ситуации удивляет лишь то, что изображения Карвальо не было ранее. настоящая легенда
Ленивый Гений был мой кумир у "коней" - на расслабоне, стоячий, с лишним весом мог пасы раздавать почти как Месси. Как Юрий Гаврилов: "Ты беги у чужим воротам как хочешь, я сам тебя найду и мяч в ногу вложу".
😏
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nikita333
Ответ *MVP*
в этой ситуации удивляет лишь то, что изображения Карвальо не было ранее. настоящая легенда
Вот тоже крайне удивлён, как по мне Карвальо по уровню таланта - самый сильный игрок армейцев, если брать именно российский период. Жаль, что в полной мере так себя и не реализовал.
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hammers
Ответ MarkAntoniy
Всецело поддерживаю! Даня органично туда впишется. Странно , что его там раньше не было!
аналогичное непонимание!!! да Марио много хорошего сделал для ЦСКА, но Карвальо сделал еще больше!!! кроме чемпионств многочисленных еще и КУЕФА!!!
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ *MVP*
в этой ситуации удивляет лишь то, что изображения Карвальо не было ранее. настоящая легенда
Я сам в шоке)) пусть он и недолго феерил, но кубок УЕФА без него ЦСКА бы точно не взял. Плюс самый талантливый футболист в истории клуба. Чтобы мотивировать юных игроков клуба ничего лучше не найти, чем записи игр с пиковым Карвалью. Человек творил магию.
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Злобный Конь
А что - Карвальо до этого не было?! Не,ребят,серьёзно?!
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vc2g2snnkn
И это правильно предатели не должны украшать стену стадиона ЦСКА !
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valderoma
Так и правильно!
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Sebastian Debussy
Ответ Тиджани Бабангида
Правильно. В назидание другим
Не думаю что он сильно переживает по этому поводу
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Creator178
Ответ dreamstep
Марио чисто наёмником оказался, такие не должны быть изображены на стадионе.
А Карвальо не наемник?
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горбатый видеосудья
то есть Фернандес был, а Карвалью не было?
а.....ть
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Ибн Хоттабыч
Ну, Карвальё точно не меньше достоин.
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