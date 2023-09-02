Портрет Марио убрали со стены стадиона ЦСКА. Вместо игрока «Зенита» теперь изображение Карвальо
Портрет Марио Фернандеса убрали со стены в подтрибунном помещении стадиона ЦСКА.
Московский клуб в матче 7-го тура Мир РПЛ сыграет против «Зенита», куда летом перешел экс-футболист ЦСКА.
Вместо защитника на стену стадиона было нанесено изображение бывшего полузащитника ЦСКА Даниэла Карвальо.
Отмечается, что на фасаде стадиона изображение Марио Фернандеса пока что осталось.
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