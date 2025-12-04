  • Спортс
  • Гуренко о Баринове и ЦСКА: «Локомотиву» некем заменить Дмитрия, нет другого игрока его калибра. Он контролирует темп игры и всю команду. Им будет его не хватать»
Гуренко о Баринове и ЦСКА: «Локомотиву» некем заменить Дмитрия, нет другого игрока его калибра. Он контролирует темп игры и всю команду. Им будет его не хватать»

Сергей Гуренко: «Локомотиву» некем заменить Баринова, нет игрока такого калибра.

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном переходе 29-летнего полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что Баринов решил перейти в ЦСКА летом на правах свободного агента. Сообщалось, что стороны подпишут трехлетний контракт. Также писали, что ЦСКА предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы, чтобы хавбек перешел зимой.

«Локомотиву» сейчас некем заменить Баринова. Он контролирует темп игры и всю команду. В «Локомотиве» нет другого игрока калибра Баринова.

Ему 29 лет, он только на половине футбольного пути. Дмитрий точно еще не сказал своего последнего слова. Он стал только более рассудительным и матерым.

Баринов – легенда «Локомотива». Команде будет его не хватать», – сказал Гуренко.

Баринов является воспитанником академии «Локо» и выступает за клуб на протяжении 14 лет. Хавбек провел за команду 273 матча, забив 13 голов и отдав 27 результативных передач, и выиграл в составе клуба 6 трофеев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
возможные трансферы
logoСергей Гуренко
