«Реал» – «Хетафе». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига онлайны Футбол

«Реал» примет «Хетафе» в 4-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Реал Мадрид – Хетафе
Дата проведения
2 сентября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Удачи Хетафе против грязного модрида, надо держать в уме, что играть прийдется в меньшинстве с 1 минуты
Против грязного Мадрида? Ты ведь после первого тура поливал помоями Хетафе за стиль их игры? А уже Мадрид стал грязным)
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Первый матч на Бернабеу, надеюсь Мадрид добьется положительного успеха и одержит очередную победу, ну и главное без травм!
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ distress of ignorance
Ты не обращай внимание на этого https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&aqs=chrome..69i57j46i10i512l3j0i10i512j46i10i512j0i10i512j46i10i512j0i10i512l2.4310j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Да забавно как Гуру за что-то предъявляет, спешите видеть как говориться)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Удачи мадридскому «Реалу»!🤍💪 Соперник крайне неудобный, тем не менее надеемся только на 3 очка! И главное - без травм!
p.s. По классике: ветка матча «Реал Мадрид» - «Хетафе», как вы думаете, кто первый пришёл и отложил свою личинку? Правильно, сине-гранатовый сумчатый КенГуру👎🤮
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
distress of ignorance
Ответ corazón blanco
Да забавно как Гуру за что-то предъявляет, спешите видеть как говориться)
Так вчера у него печальный день был, пойми. Ему тяжело сейчас....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ corazón blanco
Да забавно как Гуру за что-то предъявляет, спешите видеть как говориться)
Как у тебя есть силы и желание общаться с ним?
КенГурёнок никогда не отвечал за свои слова, а когда в одном из споров задушил его неопровержимыми фактами, так он обиделся, ножкой топнул и добавил меня в ЧС😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Против грязного Мадрида? Ты ведь после первого тура поливал помоями Хетафе за стиль их игры? А уже Мадрид стал грязным)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
distress of ignorance
Ответ corazón blanco
Против грязного Мадрида? Ты ведь после первого тура поливал помоями Хетафе за стиль их игры? А уже Мадрид стал грязным)
Ты не обращай внимание на этого https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&aqs=chrome..69i57j46i10i512l3j0i10i512j46i10i512j0i10i512j46i10i512j0i10i512l2.4310j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Так ты писал про них в нелицеприятном ключе и писал правду о том, что Хетафе действительно грязная команда, а сейчас называешь таковым Мадрид, хотя Мадрид в таком ключе не играет, как Хетафе, и в чем я не прав? Или не было такого? А то, что твои комментарии удаляют, к сожалению не моя вина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Удачи мадридскому «Реалу»!🤍💪 Соперник крайне неудобный, тем не менее надеемся только на 3 очка! И главное - без травм! p.s. По классике: ветка матча «Реал Мадрид» - «Хетафе», как вы думаете, кто первый пришёл и отложил свою личинку? Правильно, сине-гранатовый сумчатый КенГуру👎🤮
да забей ты, мы же все наперед знаем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Самойлов
Ответ Cruel Snake
«Хетафе» это даже больше не ФК клуб, а «бойцовский клуб» как они лупят, по ногам бьют, ломают. «Реалу» устоять и победить. Успехов Мадрид!
это правда , но есть нюанс. перед Реалом они вскгд аноги раздвигают . без какого либо сопротивления
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
distress of ignorance
Ответ Алекс Самойлов
это правда , но есть нюанс. перед Реалом они вскгд аноги раздвигают . без какого либо сопротивления
Наоборот, всегда бьется с Реалом, как и Райо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий