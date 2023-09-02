«Реал» – «Хетафе». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Реал» примет «Хетафе» в 4-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
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p.s. По классике: ветка матча «Реал Мадрид» - «Хетафе», как вы думаете, кто первый пришёл и отложил свою личинку? Правильно, сине-гранатовый сумчатый КенГуру👎🤮
КенГурёнок никогда не отвечал за свои слова, а когда в одном из споров задушил его неопровержимыми фактами, так он обиделся, ножкой топнул и добавил меня в ЧС😂😂😂