Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Челси» против «Ноттингем Форест»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ноттингем Форест Бернли Лутон Брайтон Борнмут Брентфорд Футбол

«Челси» примет «Ноттингем Форест» в 4-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет дома с «Фулхэмом».

В воскресенье «Ливерпуль» будет противостоять «Астон Вилле», «Арсенал» сразится с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

4-й тур

Шеффилд Юнайтед – Эвертон
Дата проведения
2 сентября, 14.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Борнмут
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бернли – Тоттенхэм
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Ноттингем Форест
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Фулхэм
Дата проведения
2 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Ньюкасл
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон
Дата проведения
3 сентября, 16.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Астон Вилла
Дата проведения
3 сентября, 16.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
3 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лутон – Вест Хэм 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
1 сентября, 22.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 37 Боуэн, 0:2 – 85 Зума, 1:2 – 90 Андерсен.
ЛутонКамински, Белл, Берк, Андерсен, Джайлз (Каборе, 71), Баркли (Раддок-Мпанзу, 71), Накамба, Чонг (Вудроу, 84), Даути (Огбене, 78), Адебайо, Morris.
Вест ХэмАреоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз, Лукас Пакета (Кудус, 90), Альварес, Бенрахма (Форнальс, 72), Боуэн, Антонио (Ингз, 80).
Предупреждения:
Эмерсон (81), Накамба (87).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lalique
Ответ Любезный Коссутий
Брайтон – Ньюкасл хорошая игра должна быть, наверняка
В АПЛ все игры хороши,без исключений!
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stanvixx
Ответ vladimir.kostrichko
Главная интрига тура-удалят ли опять игрока Ливерпуля? Хотя судьи так не спалятся-скорее всего левая пенка будет или может судья будет закрывать глаза на нарушения игроков АВ...Главное нужно отрабытывать аванс шейхов. В принципе не я ,ни другие фанаты Ливерпуля,которые пишем эти факты ничего не сможем изменить,как и фанаты других клубов,но есть плюс один-фанаты мс как были в интернете так и только там и останутся.Это я понял,когда устроился в новую фирму,где очень много людей работает и фанатов сити там нет-более там бывший футболист,который тоже до сих пор играет в любительской лиге и имеет много вокруг любителей футбола не видел фанатов сити,вот это я думаю главное.
Владимир, вам самому не надоело постоянно душнить? Вечно сплошные жалобы, поиски виноватых и заговоров против Ливерпуля. "Весь мир объединился против вашего клуба"! Вас послушать, так если б его "не топили судьи и эти же судьи не тащили бы Сити", то Ливерпуль треблы бы каждый год только и успевал бы штамповать )
Я понимаю там раз, два три раза посетовать на что то, но не в каждом же комментарии страдать ))
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ vladimir.kostrichko
Знаете однажды я по фактам расписал факторы чемпионства сити в сезоне 2021-22...Да я как и все субьективны-обьективное мнение в природе не существует. Но я вот расписал факты и никто из фанатов сити не смог их опровегнуть.Чистые факты,безо всяких там абстрактных мнений..Даже после матча Тоттенхэм -Ливерпуль судья Марк Клатенбург высказался,что Кейна надо было удалять..В прошлом сезоне не удалили футболиста Астон Виллы за то,что он наго пямо сыграл в тело Гакпо-ВВД бы наверное за такое дискфалифицыровали на 10 матчей....Но это как говорится вы не понимаете ДРУГОЕ......
А много вы видели матчей других команд?
Я приведу пример с Миланом в том же сезоне, когда у них забрали гол(может видели, был фол, мяч отскочил к Месиасу и он забил), но судья свистнул на секунду раньше и гол не засчитали, дали штрафной, хотя надо было дать доиграть эпизод сначала. А через пару минут Специя забила и выиграла матч. Судья после матча плакал, его отстранили даже на пару матчей. Милан к февралю отставал очень прилично от Интера и почти потерял шансы на чемпионство, в том числе из-за этой ошибки (были еще ошибки, когда даже ВАР не помогал, поверьте). Но команда собралась и выдала потом такой отрезок, что смогли отыграть Интер в очной встрече, а потом еще и по итогам остальных и стали чемпионами.

Я это к тому, что у каждой команды в течение сезона десятки спорных эпизодов, поверьте. Просто вы акцентируете на своей любимой. Это нормально.

Чемпионство выигрываются даже несмотря на ошибки (в большинстве случаев). У команды 38 матчей, поэтому нужно просто быть сильнее остальных, где-то терпеть и ждать свой шанс(как в матче с Ньюкаслом, когда казалось что скорее будет 2,3 - 0, чем 1-2), а где-то забивать столько, что никакая ошибка судьи не сможет повлиять.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Главное что бы без судейского беспредела .
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Решил зайти на спортс и тут фанат сити уже так обо мне пишет))))
Между нами так разница,что я не пишу инкогнито и не стыдюсь,того за кого болею..
А ты походу это скрываешь - это и видно ,какая у тебя прям ненависть к Ливерпулю и МЮ.
Видимо в свое время ты однажды сказал в комапании,что фанат сити и тебя так поставили на место,что после этого ты озлобился..
Послушай -жизнь прекрасна)Не надо проживать ее болея за позорную команду,о которой даже окружающим не скажешь.....
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RowLD
Ответ Lavinka
Главное что бы без судейского беспредела .
Хорошо бы, да вот уже с первого матча пропущенный пенальти чистейший, который мог бы с большой долей вероятности Лутону первое очко в АПЛ принести в первом домашнем матче сезона. Было бы красиво, как мне кажется, но увы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
всем хорошего тура, приятных просмотров.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ vladimir.kostrichko
Хорошо.. Тут раз вы привели факты...Я согласен с вашими аргусентами-я после Ливерпуля поддерживаю Милан и правда смотрел эти отрезки,но по факту если бы Милан не стал бы чемпионом,то это бы сильно бы бросилось бы в глаза,как помните сезон 2011-12 когда гол Мунтари не засчитали(Буффонище) Теперь раз вы адекватные факты привели я тоже приведу факты Важные детали чемпионства сити в сезоне 2021-22: 1.Джонатан Мосс-11 декабря,мяч попадает ниже подмышки футболиста Вулвз,но сити ставят пенальти и они побеждают. 2.Стюарт Атуелл-1 января,судья непонятно почему удаляет Габриеля(самое странное удаление в этом сезоне)и сити добивает Арсенал(насчет пенальти не буду спорить,скорее всего он был). 3.Даррен Ингланд-9 февраля ,на сороковой минуте стерлинг падает в штрафной и даже не смотрят ВАР-защитник Брентфорда делает подкат,но не касаеться дельфинчика.Итог пенальти и победа. 4.Пол Тирни-26 февраля,на последних минутах Канселу с Эвертоном играет рукой в штрафной,как Пике в матче с Евребе,но не ставят пенальти. 5.Крэйг Поусон-7 ноября,в начале матча в ворота Ливерпуля забиваеться очень спорный мяч ВЮ с нарушением правил на Алиссоне. 6.Опять Пол Тирни-19 декабря,куча ошибок в матче в гостях с Ливерпулем.Соглашусь гол Ливерпуля был забит не по правилам,но если следовать правилам-в первом тайме должны были удалять Кейна(даже Клаттенбург сказал про это),и ставить пенальти на Жоте,при таком расскладе Ливерпуль выиграл бы.... Буду обьективен: За Ливерпуль тоже свистели судьи В первом матче с сити должны были удалять Милнера(ну половина из судей сделала бы это)И да-по мнению наших экспертов судья свистел по время атак Тоттенхэма в ответке с Ливерпулем,когда футболисты Ливерпуля нарушали правила и срывал атаки Тоттенхема и да Тиаго почему,то должны были удалять в матче с Сити(правда для меня тайна почему). На эти факты так называемые фанаты сити молчат.. Молчат сильно.
Ну так в том то и дело, что как много судейств «за», так и «против».
Чтобы каждый пример привести, нужно посмотреть каждый матч.

Как говорит мой друг, фанат МЮ, что им вообще не ставят пенальти. В смысле в их пользу, это большая редкость. Он смотрит каждый матч. Против МЮ тоже заговор?
Да вряд ли.

Тот же пример в 1 туре с ударом Онаны по лицу игроку Вулвз, когда мяча и близко не было. Это чистейший пенальти и все потом признали, но не поставили. Ошибка. Второй гол Арсенала Фулхэму, когда игрок Фулхэма лежал в штрафной - фола не было, да, но как же фэир плэй? Судья мог бы остановить, но не стал. Это не ошибка, но некоторые посчитали это несправедливым (я если что фан Арсенала).
Куча примеров как за, так и против. Не ищите заговор, ищите норм опорника!

P.S. Последняя фраза это добрая шутка ;)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Должны лондонский середняк разорвать на изи. МЮ разгромной победы!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Арсенал в этом матче фаворит как никогда раньше. Главное спокойно. Если Артета не начнет снова что-то придумывать, то должны побеждать.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stanvixx
Ответ vladimir.kostrichko
Я не плачу а пишу факты..От которых может быть кому-то больно....
Не, ну просто вот так день ото дня причитать и страдать - это ж деструктивно для личности. Вместо того, что бы просто наслаждаться игрой своей команды, постоянно искать заговоры и жаловаться, так же и ошизеть можно )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stanvixx
Ответ vladimir.kostrichko
Ну да фанату МЮ не нравится когда плохо говорят о судьях)))))Кто бы мог подумать)))))
Да говорить то можно что угодно, но не плакать же в каждом комменте )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phil
Ответ vladimir.kostrichko
Про опорника это вообще отдельная история..У ливерпуля самое позорное руководство в АПЛ....Нету более жадных владельцев чем они.... Я как фанат Ливерпуля пишу реальные факты..Почему ни один фанат сити не смог мне парировать или ответить контрарументами-нормальный спор в этом и состоит....А может я и правда много таких заговоров нашел и типа стараюсь своей токсичностью всем тут что-то доказать....У сити 115 нарушений нашли и про это тоже все молчат(насчет ФФП).....
контраргумент вам такой что Сити лучше, на поле и в менеджменте клуба, это причина по которой Ливерпуль три сезона проигрывал борьбу в чемпионате Сити.
А по поводу судейских ошибок, помним кучу левых пенок против соперников Ливерпуля и как Вирджил довольно часто заслуживал прямой красной или второй желтой, но почему-то сговор судей с Сити не срабатывал))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ vladimir.kostrichko
Чемпионства сити сами себя не заработают....Уже 3 тура подряд Ливерпуль уничтожают судьи....В первом туре Челси да был лучше,но явный пенальти во втором тайме не поставили в ворота Челси...Да еще раз повторяю Челси был на голову выше и может после этого пенальти выиграл бы 5-2 или 6-2,но очень часто бывает,что команды,которая была лучше проигрывала матчи....Факт есть факт-пенальти явный не поставили.Потом удаление Маккалистера во втором туре (потом даже стыдно им стало и удаление убрали) и сейчас удаление ВВД(Да он сыграл в ногу,но движение было на мяч и к тому же 1 на 1 не выходил футболист(не было фола последней надежды) и к тому же потом было видно ,что движение было на мяч-после соприконовение с ногой сыграл в мяч,да очень спорно,но никак не тянула на такую жесткую меру(ВАР почему не смотрели?-всегда смотрят на красную ВАР).....
Вы правда считаете, что Сити покупает чемпионство?
А ЛЧ тоже?)

Сити - лучший клуб Европы и, уж тем более, Англии.

Ливерпуля в этом сезоне конкурент за топ-4, а не за АПЛ. Даже большинство фанов команды это понимают. Не потому, чтобы принизить красных, а потому, что ТО было ужасным, а если уйдет Салах - то катастрофическим.

Каждый фанат любого клуба будет говорить, что их засуживают. Фаны Ливерпуля, МЮ, Челси, Сити, Арсенала и тд.

Это нормально.

Но говорить про то, что Сити платит, чтобы топить Ливерпуль - необоснованно глупо, простите.
1. Ливерпуль не конкурент Сити, скорее им надо топить Арсенал, Ньюкасл или МЮ.
2. Сити без любой помощи сильнее всех, как бы не хотелось это признавать.
3. Это АПЛ. Лучшая лига в мире, о каких взятках вообще речь.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Брайтон – Ньюкасл хорошая игра должна быть, наверняка
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доминатор3000
3:2 и 3:1
3:1 и 3:2
Последние два года,меньше 4 голов Арсенал и МЮ друг другу не забивают…
Надо продолжать в том же духе…
Победы Арсеналу!
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Русский в Шоке
Дэвид Мойес красава в молотках, а в МЮ одни слезы были. Каждому своё место.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Хэму тупо повезло, что Проуза с его радиоуправляемой правой не подобрал ни один из топов АПЛ или Европы. Загадка, если честно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Ответ OldRedWhite
Бесстыжие засранцы не дали чистый пенальти в пользу Шляпников ! Просто шутовство английское - чистый ,, Панч ‘’ )))
ну какой там пенальти? мяч он даже не видел, он упал ему на убранный назад локоть в метре от частокола из голов. вы о чем вообще?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen_Hazard
Так, ну тут надо лесников обыгрывать. С такими соперниками надо набирать очки, чтобы заранее обеспечить комфортное положение от зоны вылета
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NottinghamForest79
ПРОУЗ как влитой влился к МОЙЕСУ 3 ИГРЫ ГОЛ + 2 ПАСА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NottinghamForest79
МОЙЕС мощь усилил клуб.. дежурная победа пешком
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
интернсный тур, как по мне самый интернсный, интригующий матч арсенал-МЮ.))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
У МЮ с ЦФ беда белой, поэтому будем ждать выхода Хойлунда, а то жуть как интересно как играет человек за которого столько денег отдали.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sharfs
Лутон ужасен, первый матч дома за 100 лет в АПЛ, они играют очень трусливо. Никакой агрессии, Вест хэм их пешком обыгрывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий