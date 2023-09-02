Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Челси» против «Ноттингем Форест»
«Челси» примет «Ноттингем Форест» в 4-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет дома с «Фулхэмом».
В воскресенье «Ливерпуль» будет противостоять «Астон Вилле», «Арсенал» сразится с «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
4-й тур
- Дата проведения
- 2 сентября, 14.30, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 3 сентября, 16.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 1 сентября, 22.00, «Кенилворт Роуд»
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Лутон –
Камински, Белл, Берк, Андерсен, Джайлз (Каборе, 71), Баркли (Раддок-Мпанзу, 71), Накамба, Чонг (Вудроу, 84), Даути (Огбене, 78), Адебайо, Morris.
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Вест Хэм –
Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз, Лукас Пакета (Кудус, 90), Альварес, Бенрахма (Форнальс, 72), Боуэн, Антонио (Ингз, 80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Я понимаю там раз, два три раза посетовать на что то, но не в каждом же комментарии страдать ))
Я приведу пример с Миланом в том же сезоне, когда у них забрали гол(может видели, был фол, мяч отскочил к Месиасу и он забил), но судья свистнул на секунду раньше и гол не засчитали, дали штрафной, хотя надо было дать доиграть эпизод сначала. А через пару минут Специя забила и выиграла матч. Судья после матча плакал, его отстранили даже на пару матчей. Милан к февралю отставал очень прилично от Интера и почти потерял шансы на чемпионство, в том числе из-за этой ошибки (были еще ошибки, когда даже ВАР не помогал, поверьте). Но команда собралась и выдала потом такой отрезок, что смогли отыграть Интер в очной встрече, а потом еще и по итогам остальных и стали чемпионами.
Я это к тому, что у каждой команды в течение сезона десятки спорных эпизодов, поверьте. Просто вы акцентируете на своей любимой. Это нормально.
Чемпионство выигрываются даже несмотря на ошибки (в большинстве случаев). У команды 38 матчей, поэтому нужно просто быть сильнее остальных, где-то терпеть и ждать свой шанс(как в матче с Ньюкаслом, когда казалось что скорее будет 2,3 - 0, чем 1-2), а где-то забивать столько, что никакая ошибка судьи не сможет повлиять.
Между нами так разница,что я не пишу инкогнито и не стыдюсь,того за кого болею..
А ты походу это скрываешь - это и видно ,какая у тебя прям ненависть к Ливерпулю и МЮ.
Видимо в свое время ты однажды сказал в комапании,что фанат сити и тебя так поставили на место,что после этого ты озлобился..
Послушай -жизнь прекрасна)Не надо проживать ее болея за позорную команду,о которой даже окружающим не скажешь.....
Чтобы каждый пример привести, нужно посмотреть каждый матч.
Как говорит мой друг, фанат МЮ, что им вообще не ставят пенальти. В смысле в их пользу, это большая редкость. Он смотрит каждый матч. Против МЮ тоже заговор?
Да вряд ли.
Тот же пример в 1 туре с ударом Онаны по лицу игроку Вулвз, когда мяча и близко не было. Это чистейший пенальти и все потом признали, но не поставили. Ошибка. Второй гол Арсенала Фулхэму, когда игрок Фулхэма лежал в штрафной - фола не было, да, но как же фэир плэй? Судья мог бы остановить, но не стал. Это не ошибка, но некоторые посчитали это несправедливым (я если что фан Арсенала).
Куча примеров как за, так и против. Не ищите заговор, ищите норм опорника!
P.S. Последняя фраза это добрая шутка ;)
А по поводу судейских ошибок, помним кучу левых пенок против соперников Ливерпуля и как Вирджил довольно часто заслуживал прямой красной или второй желтой, но почему-то сговор судей с Сити не срабатывал))
А ЛЧ тоже?)
Сити - лучший клуб Европы и, уж тем более, Англии.
Ливерпуля в этом сезоне конкурент за топ-4, а не за АПЛ. Даже большинство фанов команды это понимают. Не потому, чтобы принизить красных, а потому, что ТО было ужасным, а если уйдет Салах - то катастрофическим.
Каждый фанат любого клуба будет говорить, что их засуживают. Фаны Ливерпуля, МЮ, Челси, Сити, Арсенала и тд.
Это нормально.
Но говорить про то, что Сити платит, чтобы топить Ливерпуль - необоснованно глупо, простите.
1. Ливерпуль не конкурент Сити, скорее им надо топить Арсенал, Ньюкасл или МЮ.
2. Сити без любой помощи сильнее всех, как бы не хотелось это признавать.
3. Это АПЛ. Лучшая лига в мире, о каких взятках вообще речь.
3:1 и 3:2
Последние два года,меньше 4 голов Арсенал и МЮ друг другу не забивают…
Надо продолжать в том же духе…
Победы Арсеналу!