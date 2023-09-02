Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Челси» против «Ноттингем Форест»

«Челси» примет «Ноттингем Форест» в 4-м туре АПЛ.

Также в субботу « » сыграет дома с « ».

В воскресенье « » будет противостоять «Астон Вилле», «Арсенал» сразится с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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