«Крылья Советов» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Крылья Советов» примут «Факел» в 7-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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