«Крылья Советов» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Факел онлайны Футбол

«Крылья Советов» примут «Факел» в 7-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Крылья Советов – Факел
Дата проведения
2 сентября, 17.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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12 комментариев

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Антимосковский
хорошей игры Воронежу и друзьям из Самары!
+8
0
+8
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vova88
Ответ Антимосковский
хорошей игры Воронежу и друзьям из Самары!
Спасибо. Хорошей игры и хорошего судейства. Привет из Самары!!!
+8
0
+8
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Александр Теплов
Победы Крыльям!!!!!
+6
-2
+4
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f0mk4
За КС
+5
-2
+3
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Андрей Волков
Ответ Александр Теплов
Победы Крыльям!!!!!
хорошо бы
+4
-1
+3
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Артем Гладских
всем вам без травм. удачи. Пусть победит сильнейший.
+2
0
+2
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Александр Андреев
Верим в команду. Вперёд за Крылья!
+3
-1
+2
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elninjo_3
Два футбольных города будут давать огня! Но получится, скорее всего, как в Воронеже:Факел затащит самарцев в свой футбол, перекроет центр и победит 2-1. Как вам план?))
+3
-2
+1
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suwor
Ответ elninjo_3
Факел навязал свой футбол Зениту и Краснодару, повязав по рукам и ногам. Не думаю, что Крылья могут с этим что-то сделать. Вам бы в Фнл не вылететь в этом году.
Если не раскупят лидеров, то точно с таким составом не вылетят. А вот "Факел" может повторить "успех" прошлого сезона, хотя предложений от богатых клубов, в отличии от тех же "Крыльев", ему не поступало., да и не поступит, скорее всего.
+1
0
+1
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elninjo_3
Ответ suwor
Если не раскупят лидеров, то точно с таким составом не вылетят. А вот "Факел" может повторить "успех" прошлого сезона, хотя предложений от богатых клубов, в отличии от тех же "Крыльев", ему не поступало., да и не поступит, скорее всего.
Тут не поспоришь. Мы претенденты на вылет. Но это не помешает команде по-прежнему быть неудобной и выгрызать очки
+1
0
+1
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suwor
Ответ elninjo_3
Два футбольных города будут давать огня! Но получится, скорее всего, как в Воронеже:Факел затащит самарцев в свой футбол, перекроет центр и победит 2-1. Как вам план?))
Это чей план?
Если лидеры "Крыльев", а это Бейл, Салтыков, Гарре после травмы, Фернандо, Бабкин, да и остальные ребята будут в полной готовности к матчу, то "Крыльям" в таком случае будет параллельно, куда их "Факел" постарается затащить. Если честно, то игра с "Балтикой" несколько насторожила нас, болельщиков. Имеются вопросы, но мы надеемся, что гл.тренер И.Осинькин сегодня выставит оптимальный состав на матч, а там уж посмотрим, кто кого будет тащить.
Игра будет точно интересной!
+2
-2
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