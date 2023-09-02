«Крылья Советов» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Крылья Советов» примут «Факел» в 7-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 2 сентября, 17.30, «Самара-Арена»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Если лидеры "Крыльев", а это Бейл, Салтыков, Гарре после травмы, Фернандо, Бабкин, да и остальные ребята будут в полной готовности к матчу, то "Крыльям" в таком случае будет параллельно, куда их "Факел" постарается затащить. Если честно, то игра с "Балтикой" несколько насторожила нас, болельщиков. Имеются вопросы, но мы надеемся, что гл.тренер И.Осинькин сегодня выставит оптимальный состав на матч, а там уж посмотрим, кто кого будет тащить.
Игра будет точно интересной!