Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Ромы», «Наполи» сыграет с «Лацио» в субботу

«Милан» сыграет в гостях с «Ромой» в 3-м туре Серии А.

В субботу « » примет « ».

В воскресенье « » встретится дома с «Фиорентиной», « » будет противостоять на выезде «Эмполи».

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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