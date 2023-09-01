Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Ромы», «Наполи» сыграет с «Лацио» в субботу

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«Милан» сыграет в гостях с «Ромой» в 3-м туре Серии А.

В субботу «Наполи» примет «Лацио».

В воскресенье «Интер» встретится дома с «Фиорентиной», «Ювентус» будет противостоять на выезде «Эмполи».

Чемпионат Италии

3-й тур

Сассуоло – Верона
Дата проведения
1 сентября, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Милан
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Кальяри
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Фрозиноне
Дата проведения
2 сентября, 19.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Монца
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Лацио
Дата проведения
2 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Фиорентина
Дата проведения
3 сентября, 19.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Дженоа
Дата проведения
3 сентября, 19.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Ювентус
Дата проведения
3 сентября, 21.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Салернитана
Дата проведения
3 сентября, 21.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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12 комментариев

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Jaxongir Shodiev
какая же тишина на сайте)
+5
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oren/muti
первые встречи топ команд в новом сезоне!
+4
-1
+3
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Заяцволк
Ответ Jaxongir Shodiev
какая же тишина на сайте)
Неудивительно, болельщиков Барсы отвлекло какое-то мероприятие ) Даже Ригобер ещё не отписался насчёт отправки нашего Ювентуса в Серию Б )
+3
-1
+2
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фк кабинет
Ответ Заяцволк
Неудивительно, болельщиков Барсы отвлекло какое-то мероприятие ) Даже Ригобер ещё не отписался насчёт отправки нашего Ювентуса в Серию Б )
Ригоберка в шоке,Холланд получил приз от УЕФА)
+1
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Dvin
К Милану отношусь с большим уважением и всегда желаю ему успехов. Но не в матчах с Ромой)) Forza!
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Футбол, хоккей итд
Столько интересных игр в этом туре.👍 С удовольствием их посмотрю, а то ведь потом начнутся игры сборных...😖
+1
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Rus Donskoy
Я ❤️ Milan
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Хищник Бери
Классный тур👏
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