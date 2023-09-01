Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Ромы», «Наполи» сыграет с «Лацио» в субботу
«Милан» сыграет в гостях с «Ромой» в 3-м туре Серии А.
В субботу «Наполи» примет «Лацио».
В воскресенье «Интер» встретится дома с «Фиорентиной», «Ювентус» будет противостоять на выезде «Эмполи».
3-й тур
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 3 сентября, 19.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.45, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 3 сентября, 21.45, «виа дель Маре»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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