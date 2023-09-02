«Барса» представила 3-ю форму на сезон – бирюзовую с вкраплениями синего и гранатового. Комплект «вдохновлен ДНК клуба»

Теги Барселона Ла Лига Nike игровая форма стиль Футбол

«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2023/24.

Каталонский клуб показал бирюзовую форму с вкраплениями синего и гранатового цветов. «Барса» впервые сыграет такой футболке 3 сентября – против «Осасуны». 

«Барселона» в пресс-релизе отмечает, что комплект «был вдохновлен ДНК клуба». За его разработку отвечала компания Nike.

Форма изготовлена из переработанных пластиковых бутылок. 

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona/

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28 комментариев

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Stewart D.
эта ДНК сейчас с нами в этой комнате ?
+29
-9
+20
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Amigo88
Давайте, объявляем конкурс на лучшие шутки про ДНК Барселоны, а именно: угловые, Лигу Европы и рычаги конечно же. Про то, что набрали бесплатный сброд и вообще из группы не выйдут.

Остались оригинальные подколы? А то мы - болельщики Барсы - устали старые приколы читать...

Форма, к слову, ничего так. Лучшая бирюзовая, на мой взгляд, была в сезоне 2010-11. Та, что с сдвоенной полосой на груди
+42
-25
+17
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Верховный Лорд
Какая форма убогая, такая же и ДНК)
+16
-7
+9
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TravenS
И снова найк использует принты с дешманских футболок за 200 рублей...
+9
-1
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SCHOKKKK
Отличнейшая половая тряпка 👍
+22
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AnMe
Ответ Amigo88
Давайте, объявляем конкурс на лучшие шутки про ДНК Барселоны, а именно: угловые, Лигу Европы и рычаги конечно же. Про то, что набрали бесплатный сброд и вообще из группы не выйдут. Остались оригинальные подколы? А то мы - болельщики Барсы - устали старые приколы читать... Форма, к слову, ничего так. Лучшая бирюзовая, на мой взгляд, была в сезоне 2010-11. Та, что с сдвоенной полосой на груди
Да пусть шутят, обиды выливать надо как-то.
+28
-22
+6
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Верховный Лорд
Ответ Stewart D.
эта ДНК сейчас с нами в этой комнате ?
Да, рядом с Гави стоит
+4
-1
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Свирепый Бамбр*
Журналисты в своем стиле. ДНК клуба. ####ец!
А почему не РНК?
+4
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Ramil Usmanov
Классная форма!
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Taaor
Тут даже шутить не нужно)
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Джон Картер
Ответ Amigo88
Давайте, объявляем конкурс на лучшие шутки про ДНК Барселоны, а именно: угловые, Лигу Европы и рычаги конечно же. Про то, что набрали бесплатный сброд и вообще из группы не выйдут. Остались оригинальные подколы? А то мы - болельщики Барсы - устали старые приколы читать... Форма, к слову, ничего так. Лучшая бирюзовая, на мой взгляд, была в сезоне 2010-11. Та, что с сдвоенной полосой на груди
У них на оригинальности мозгов не хватит
+15
-14
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Денис Кёнигсберг
Там рычаги и пояса нарисованы? Не разгляжу
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Kent88
Симпотно!)
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Yoursistersboyfriend
Если увеличить эти черные точки на футболке, там написано "ЛЕ", "ЛЕ", "ЛЕ, "ЛЕ"
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Растиньяк
Радужные рычаги
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Amigo88
Ответ mr kovalsky
Порвался
Ну хоть что-то)) Спасибо!
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mr kovalsky
Ответ SCHOKKKK
Отличнейшая половая тряпка 👍
Любимая тряпка Баварии
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