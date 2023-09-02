«Барса» представила 3-ю форму на сезон – бирюзовую с вкраплениями синего и гранатового. Комплект «вдохновлен ДНК клуба»

«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2023/24.

Каталонский клуб показал бирюзовую форму с вкраплениями синего и гранатового цветов. «Барса» впервые сыграет такой футболке 3 сентября – против «Осасуны».

« » в пресс-релизе отмечает, что комплект «был вдохновлен ДНК клуба». За его разработку отвечала компания .

Форма изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona/

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