«Спартак» 4 матча не побеждает в РПЛ – такого не было с 2021-го. До лидирующего «Краснодара» 7 очков

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» потерпел третье поражение за последние четыре игры в Мир РПЛ.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля уступила «Краснодару» (0:2) в 7-м туре.

Начиная с 11 августа красно-белые также проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3) и потеряли очки в матче с «Ахматом» (0:0).

В последний раз подобная серия без побед в чемпионате у московского клуба была осенью 2021 года.

На данный момент «Спартак» с 10 очками занимает 8-е место и отстает от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

190 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Степанов
А теперь откройте комменты после матча с Динамо и посмейтесь от души.
+195
-8
+187
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex
Спартак предложил 11 млн Лиллю, чтобы они забрали Денисова
+112
-2
+110
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Вячеслав Припузов
Такой Спартак нам не нужен! Абаскаль на выход!
Такой Спартак всей стране нужен. Надо ещё раз контракт с Абаскалем продлить
+102
-9
+93
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Абаскаль - топ. Денисов - топ. У меня всё.
+92
-4
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Судья убил Спартак жёлтой картой на 20-й минуте.
Как Джикии вступать в борьбу после этого?
+74
-3
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
Постчемпионский синдром, как-никак
+72
-4
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Артём Степанов
А теперь откройте комменты после матча с Динамо и посмейтесь от души.
Это тяжёлый случай
Ребята после каждой шальной победы возвращаются чтобы править
+58
-2
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
За первые 3 тура им отдали же чемпионство:)
+52
-2
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Отец Абду
За первые 3 тура им отдали же чемпионство:)
Да блин Чёртова та жёлтая на 10-й минуте...
+49
-2
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правдоруб Денисов
Зарема Салихова: «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле»
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Данилов
Ответ Вячеслав Припузов
Такой Спартак нам не нужен! Абаскаль на выход!
Напомните, это какая фаза цикла?
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
опять Великий Спартак шампурят все кому не лень
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Счастье жить
Спартак понравился, особенно результат

бгг
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Глебчик и ему подобные там последние недели как вентилятор вертятся,, 146% Сперва чемпионство обмыли, орали про супер игру. Потом пришло похмелье в виде более сильных соперников. Потом с Динамо похмельнулись, стало полегче, позитивчик и тд И вот опять…
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Мищерский
Зарема: " "Спартак просто не заметит "Краснодар" ". Не заметил, но есть нюанс.
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AIBOLIT66
Вообще-то не Спартак проиграл, а Краснодар победил.
Он единоличный лидер.
А потом уже про Спартак.
Здесь же не чемпионат Тарасовки.
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kratos555
Ответ Тёма Тёма
Абаскаль - топ. Денисов - топ. У меня всё.
Наильки в этом списке не хватает
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
8 место это классика для Спартака примерно с 2003 года.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ ericssons
Да, Кордобе.
Очевидно. До того момента у Кордобы не было и момента, а потом сразу гол. И Ивич выпустил Кокшарова вместо Кордобы из-за того, что боялся красной, а Кокшаров взял и пенальти заработал. Очевидный заговор
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Такой Спартак нам не нужен! Абаскаль на выход!
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Ответ blаncо
Судья убил Спартак жёлтой картой на 20-й минуте. Как Джикии вступать в борьбу после этого?
Да, Кордобе.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trav
Спортс а где новость что на матче был аншлаг? В тренды борьбы с фан-айди не вписывается? Я еще год назад писал что в Краснодаре будет первый аншлаг при фан-айди
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TeRex
Это было очевидно уже в момент публикации составов. Зобнин и Умяров - это по умолчанию похороны... полузащиты Спартака. Игнатов тоже аморфный был. Плюс ещё Денисов решил сегодня поиграть за соперника. Но тут альтернативы нет - ну не Хлусевича же выпускать. Пока Тавареш не восстановится (а восстановится ли нормально после вторых крестов - вопрос), справа играть больше некому.

Не сторонник истеричного подхода: когда Спартак побеждает - Абаскаль гений; когда проигрывает - гнать рыжего физрука. Но его менеджмент состава начинает всё больше подбешивать.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
флажок
Ответ Правдоруб Денисов
Зарема Салихова: «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле»
естественно не заметил. вот и пустил 2 в свои. тяжело играть против невидимки....:)))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty K.
А как же так?! Ведь после третьего тура уже чемпионами были...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий