«Спартак» 4 матча не побеждает в РПЛ – такого не было с 2021-го. До лидирующего «Краснодара» 7 очков

«Спартак» потерпел третье поражение за последние четыре игры в Мир РПЛ.

Сегодня команда уступила « » (0:2) в 7-м туре.

Начиная с 11 августа красно-белые также проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3) и потеряли очки в матче с «Ахматом» (0:0).

В последний раз подобная серия без побед в чемпионате у московского клуба была осенью 2021 года.

На данный момент « » с 10 очками занимает 8-е место и отстает от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов.

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