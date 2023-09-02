«Спартак» 4 матча не побеждает в РПЛ – такого не было с 2021-го. До лидирующего «Краснодара» 7 очков
«Спартак» потерпел третье поражение за последние четыре игры в Мир РПЛ.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля уступила «Краснодару» (0:2) в 7-м туре.
Начиная с 11 августа красно-белые также проиграли «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3) и потеряли очки в матче с «Ахматом» (0:0).
В последний раз подобная серия без побед в чемпионате у московского клуба была осенью 2021 года.
На данный момент «Спартак» с 10 очками занимает 8-е место и отстает от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов.
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Как Джикии вступать в борьбу после этого?
Ребята после каждой шальной победы возвращаются чтобы править
бгг
Он единоличный лидер.
А потом уже про Спартак.
Здесь же не чемпионат Тарасовки.
Не сторонник истеричного подхода: когда Спартак побеждает - Абаскаль гений; когда проигрывает - гнать рыжего физрука. Но его менеджмент состава начинает всё больше подбешивать.