«ПСЖ» продал Вейналдума «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 8 млн евро. Контракт – на 3 года
Джорджиньо Вейналдум переехал в Саудовскую Аравию.
О приобретении полузащитника сообщил «Аль-Иттифак».
Команда, которую тренирует Стивен Джеррард, заключила с нидерландцем трехлетний контракт, передает инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщалось, что в результате трансфера «ПСЖ» получит 8 млн евро.
Прошлый сезон Вейналдум провел в «Роме» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/Ettifaq_EN
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объективно же...
вместо этого два потерянных года и игра в чемпе Сауд Аравии
добавить нечего
Ещё забыл про 17 год, Чили Германия в Питере
Почти все из этого списка, сбитые летчики, типки которые сидели на лавке последние сезоны или те которые уже в годах. Зачеееееем их смотреть, в чем смысл.
Но к чему ты это все написал - кому интересен этот набор типов, которые выбрали бабки, а не футбол????
Да вы ща мне тут напишите, что за такие бабки ты бы и сам поехал, не знаю, возможно, но не все же уехали?? Значит ваша логика не работает,
А если и уехали какой интерес их смотреть? Если и так достаточно крутых матчей, и это еще не считая еврокубров и сборных
Зачем апл нужно
1. Все эти ребята перешли в Аравию с мыслью "Это же невероятные деньги! Ну всё перейду в Аравию и буду жить НА РАСЛАБОНЕ! Шикарная пенсия. Жизнь удалась!"
О чём это говорит? О том, что все эти футболисты просто напросто НЕ БУДУТ выкладываться. И их игра с каждым МЕСЯЦЕМ будет только слабее и слабее, ибо в футбол лишь на одной технике не играют.
2. Я хз, как пойдёт дальше погода в Аравии, но весь август они играли при +35 по Цельсию. А в такую погоду просто НЕВОЗМОЖНО выкладываться на 100%, потому что природа не позволит.
Так что, даже сейчас я не вижу смысла смотреть чемпионат Аравии. Я конечно посмотрю пару игр Неймара там, но скорее всего меня хватит лишь на 5-6 матчей, как это произошло с Интер Майами, ибо дальше тупо неинтересно смотреть такой дисбаланс, слабый уровень чемпионата, халтуру и т.д.
Вот она настоящая правда! 😉