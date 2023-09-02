Джорджиньо Вейналдум переехал в Саудовскую Аравию.

О приобретении полузащитника сообщил «Аль-Иттифак».

Команда, которую тренирует Стивен Джеррард, заключила с нидерландцем трехлетний контракт, передает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что в результате трансфера «ПСЖ» получит 8 млн евро.

Прошлый сезон Вейналдум провел в «Роме» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/Ettifaq_EN

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку