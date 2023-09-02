«ПСЖ» продал Вейналдума «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 8 млн евро. Контракт – на 3 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак Фабрицио Романо Футбол

Джорджиньо Вейналдум переехал в Саудовскую Аравию.

О приобретении полузащитника сообщил «Аль-Иттифак».

Команда, которую тренирует Стивен Джеррард, заключила с нидерландцем трехлетний контракт, передает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что в результате трансфера «ПСЖ» получит 8 млн евро.

Прошлый сезон Вейналдум провел в «Роме» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/Ettifaq_EN

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49 комментариев

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Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
+170
-33
+137
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balander09
сейчас Вейналдум был бы полузащитником номер один в Ливерпуле и возможно лидером
объективно же...
вместо этого два потерянных года и игра в чемпе Сауд Аравии
добавить нечего
+71
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+59
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Football poet
Ответ balander09
сейчас Вейналдум был бы полузащитником номер один в Ливерпуле и возможно лидером объективно же... вместо этого два потерянных года и игра в чемпе Сауд Аравии добавить нечего
А почему потерянных, Вейналдум выиграл все в Ливерпуле, заработал хорошие деньги в ПСЖ, поиграл рядом с такими игроками как Ней, Мбаппе и Месси, а сейчас еще уходит в СА, где заработает огромные деньги и обеспечит себя на всю жизнь, все таки он не уровень условного Модрича, чтоб претендовать на золотые мячи, наследие и.т.д
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sepa39
Ответ Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
Хорошая попытка. Но нет))
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Владимир Владимирович
Ответ Burak Orel
Комментарий скрыт
Да подожди ты, чемпионат только начался, сыграются ещё, личности приличные . Не, я не фанат Рона, если уж выбирать то я бы в свою команду взял Месси
+21
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Dazdingo
теперь мы можем выйти из уефа и войти в АФК и сыграть в лч 😁😁😁 там достойные конкуренты появились....
+11
-2
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answer89
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Представьте себе Неймара и Бензема на Газпром Арене, или Роналду!
Это и раньше можно было представить. Я видел вживую в Казани Месси, Ди Марию, Мбаппе, Канте, Гризмана, Погба, Льориса, Варана, Агуеро. Видел в Краснодаре Севилью, Челси, Валенсию, и все это с гимнами ЛЧ и ЛЕ.

Ещё забыл про 17 год, Чили Германия в Питере
+9
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Михаил Лубянский
После Ливерпуля сам не свой
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jwbmwbqvih
Ответ Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
Это верблюжий чемпионат пустыни
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Burak Orel
Ответ Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
А ничего что Матич в Ренне?
Почти все из этого списка, сбитые летчики, типки которые сидели на лавке последние сезоны или те которые уже в годах. Зачеееееем их смотреть, в чем смысл.
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Burak Orel
Ответ Владимир Владимирович
Да подожди ты, чемпионат только начался, сыграются ещё, личности приличные . Не, я не фанат Рона, если уж выбирать то я бы в свою команду взял Месси
Окей, ошибся
Но к чему ты это все написал - кому интересен этот набор типов, которые выбрали бабки, а не футбол????
Да вы ща мне тут напишите, что за такие бабки ты бы и сам поехал, не знаю, возможно, но не все же уехали?? Значит ваша логика не работает,
А если и уехали какой интерес их смотреть? Если и так достаточно крутых матчей, и это еще не считая еврокубров и сборных
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Ovsyankin
Ответ balander09
сейчас Вейналдум был бы полузащитником номер один в Ливерпуле и возможно лидером объективно же... вместо этого два потерянных года и игра в чемпе Сауд Аравии добавить нечего
Падажжи, он в Роме вообще не играл мертвым был, не знаю как в пыжике. Каким лидером он бы был? Травма понятно
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Стахович
Король барселоны
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Burak Orel
Ответ Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
ИГАЛОооооо дааа вот то что во второй восьмерке там играют сбитые летчики типа Нормана , Игало, Крыжовяка - уххх конечно я буду смотреть это зрелище ух,
Зачем апл нужно
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Иван Иванов
Ответ Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
А теперь давай взглянем правде в глаза.
1. Все эти ребята перешли в Аравию с мыслью "Это же невероятные деньги! Ну всё перейду в Аравию и буду жить НА РАСЛАБОНЕ! Шикарная пенсия. Жизнь удалась!"
О чём это говорит? О том, что все эти футболисты просто напросто НЕ БУДУТ выкладываться. И их игра с каждым МЕСЯЦЕМ будет только слабее и слабее, ибо в футбол лишь на одной технике не играют.
2. Я хз, как пойдёт дальше погода в Аравии, но весь август они играли при +35 по Цельсию. А в такую погоду просто НЕВОЗМОЖНО выкладываться на 100%, потому что природа не позволит.
Так что, даже сейчас я не вижу смысла смотреть чемпионат Аравии. Я конечно посмотрю пару игр Неймара там, но скорее всего меня хватит лишь на 5-6 матчей, как это произошло с Интер Майами, ибо дальше тупо неинтересно смотреть такой дисбаланс, слабый уровень чемпионата, халтуру и т.д.
Вот она настоящая правда! 😉
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Экспертное мнение
Ответ Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
Вообще-то Саудовская Аравия географически находится в пустынной зоне. Технически это не является оскорблением, 90% территории Саудовской Аравии — пустыня , а остальная часть — гористая. Причем тут твои футболисты, они там зелень выращивать собираются что ли?
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Этот Райола хочет денег
Вышел бестселлер "Как испортить карьеру. Пошаговая инструкция". ПСЖ, 20всегда
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Burak Orel
Ответ Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
Фанаты Криша заехали заплюсовать😀😀😀
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Burak Orel
Ответ Александер Мухаметшин
Совсем недавно МС и ПСЖ были в том же статусе.
В каком статусе? они как минимум были представителями топ лиг.
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tony
Ответ Dazdingo
теперь мы можем выйти из уефа и войти в АФК и сыграть в лч 😁😁😁 там достойные конкуренты появились....
Слишком мало, нужно несколько сильных лиг, чтобы хотеть туда перейти
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Abu Ibrahim
Ответ balander09
сейчас Вейналдум был бы полузащитником номер один в Ливерпуле и возможно лидером объективно же... вместо этого два потерянных года и игра в чемпе Сауд Аравии добавить нечего
Ему 32 года , с чего ты взял что он бы там всех рвал .
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Nacho13
Ответ Владимир Владимирович
И никто не скажет теперь что это чемпионат пустыни, свыше 50-ти известных футболистов подписали клубы СА, из них гдето 15-20 топы, а остальные около топы, такие как Отавио Митрович. Вы только посмотрите полузащиту Аль Ахли - Сент Максимен Кэссие Марез Вейга Фирмино, вратарь Менди , защита Демирель Ибанес. Состав Аль Хиляля Малком Невеш Митрович Неймар Кулибали Буну. Аль Наср Брозович Лапорт Роналду Отавио Мане. Аль Иттихад Фабиньо Канте Бензема, на подходе Салах. Даже в клубах второй восьмёрки есть свои Дембеле Матичи Токо Экамби Крыховяки Норманны Хендерсоны Игало Теллесы Аль Доссари и ещё много известных футболистов , плюс местная молодёжь пробивается в составы. Так много я написал чтобы мы знали что это не верблюжий чемпионат, здесь чтобы забить гол нужен максимальный профессионализм, добротный чемпионат, я по возможности буду смотреть, на Нейчика, на того же Роналду, будет интересно кто всё таки победит среди стольких претендентов в этом году. Пардон за длинный текст. Всем добра 🙌.
Ты реально собираешься смотреть этот чемпионат с глюками пиратских сервисов и комментариями на арабском языке?
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Тюменец
Травмы, конечно, серьезно ударили по карьере
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Real_v_dushe
Чемпионат СА по фамилиям и качеству круче многих европейских чемпионатов. Посмотрите и на тренерский состав чемпионата. Только идиоты могут это отрицать, что это точно с запасом лучший чемпионат в остальном мире за пределами Западной Европы.
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Фёдор Кузнецов
Благодаря этому трансферу,чемпионат Саудовской Аравии обогнал по стоимости чемпионат Турции
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