Морган – «Челси»: «Вам надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые носятся как безголовые курицы и не знают, что делать»

Пирс Морган поиронизировал над болельщиками «Челси».

Команда тренера Маурисио Почеттино на домашнем стадионе проиграла «Ноттингем Форест» (0:1) в матче 4-го тура .

« » выиграл одну игру из четырех в текущем сезоне и занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Фанаты «Челси», без паники. Вам надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые носятся как безголовые курицы и не знают, что делать», – написал журналист и болельщик «Арсенала» .

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