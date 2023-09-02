Морган – «Челси»: «Вам надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые носятся как безголовые курицы и не знают, что делать»
Пирс Морган поиронизировал над болельщиками «Челси».
Команда тренера Маурисио Почеттино на домашнем стадионе проиграла «Ноттингем Форест» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.
«Челси» выиграл одну игру из четырех в текущем сезоне и занимает 11-е место в турнирной таблице.
«Фанаты «Челси», без паники. Вам надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые носятся как безголовые курицы и не знают, что делать», – написал журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган.
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А сами и забыли что нужен вратарь и нап
Арсенал будет в норме.
Морган всех троллит,это его «хлеб»
Челси и Почу нужно время,Артету тоже сначала гнобили.
Запаситесь терпением.
Даже сегодня он мог и забить, и ассистировать.