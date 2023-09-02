Морган – «Челси»: «Вам надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые носятся как безголовые курицы и не знают, что делать»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Ноттингем Форест деньги ахахаха Пирс Морган Футбол

Пирс Морган поиронизировал над болельщиками «Челси».

Команда тренера Маурисио Почеттино на домашнем стадионе проиграла «Ноттингем Форест» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.

«Челси» выиграл одну игру из четырех в текущем сезоне и занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Фанаты «Челси», без паники. Вам надо потратить еще миллиард на 30 игроков, которые носятся как безголовые курицы и не знают, что делать», – написал журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган.

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39 комментариев

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TaR
Ну или приобрести одного Роналду
+31
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Shuller18
Потратили дофига, но кого купили по факту? Середняков либо полуфабрикатов, что по итогу лидер защиты это динозавр Силва, а лидер атаки это Стерлинг.
+25
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+21
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PsichoEscape
Ответ Obdob
Сейчас в Челси строится новая команда. У Почеттино в Тоттенхэме первый год был провальным, но этот тренер умеет работать с молодыми игроками. Так что надо время на обкатку состава.
Поч не доработает до конца сезона
+18
-2
+16
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Кефтеме
Понял, Пирс Морган смотрит СпортсРу
+9
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Obdob
Сейчас в Челси строится новая команда. У Почеттино в Тоттенхэме первый год был провальным, но этот тренер умеет работать с молодыми игроками. Так что надо время на обкатку состава.
+11
-6
+5
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Overkiller
Ответ TaR
Ну или приобрести одного Роналду
Причём за этот миллиард)
+6
-1
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Акира_1
Ответ Shuller18
Потратили дофига, но кого купили по факту? Середняков либо полуфабрикатов, что по итогу лидер защиты это динозавр Силва, а лидер атаки это Стерлинг.
Стерилнг - не лидер. В том и дело. Он обычный бегунок по настроению: пойдёт игра - сделает что-то полезное, нет - исчезнет как сегодня. Он давно кончился уже как топ футболист.
+5
-1
+4
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Любезный Коссутий
Ответ PsichoEscape
Поч не доработает до конца сезона
конца сезона? 😁
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onegin2007
Абрамович проклял Челси)
+3
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градус ненависти
По факту накупили пару десятков игроков, которые сами по себе хорошие, но в формате «вишенка на торте», ни у кого из них кроме Энцо нет качеств чтобы вести игру
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LaffyTaffy
тут Морган прав на 100%)
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llolishe
Сами виноваты что все лето делали то чтобы Ливерпуль не переплатил за Кайседо
А сами и забыли что нужен вратарь и нап
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Доминатор3000
Ответ Alexey8637
Посмотрим как кто будет Арсенал носиться в этом сезоне
Да не трясись ты 😉
Арсенал будет в норме.
Морган всех троллит,это его «хлеб»
Челси и Почу нужно время,Артету тоже сначала гнобили.
Запаситесь терпением.
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72bp4cq2tr
по факту Боули и менеджмент , видимо, просто не в своем спорте. Я реально давно не видел настолько бездарных манагеров, которые за дичайший оверпрайс накупили откровенный сброд.
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Борис_Бритва
Мудрик за 100 млн это лютый пранк)
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deadjoker
Нужен Роналду, который будет стоять как клубничка
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Андрей Andrey
Мудрик Кайседо и ещё 30 парней которые переодеваются в душе 🤣🤣как там Почет поживает?
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Shuller18
Ответ Акира_1
Стерилнг - не лидер. В том и дело. Он обычный бегунок по настроению: пойдёт игра - сделает что-то полезное, нет - исчезнет как сегодня. Он давно кончился уже как топ футболист.
Тем не менее, в нынешней атаке Челси он лучший. Класс есть класс. Хотя согласен, что пик наверное прошёл.
Даже сегодня он мог и забить, и ассистировать.
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archangel3000
У Моргана новый «любимый» клуб 🤣
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72bp4cq2tr
так мудрика ещё никто не унижал😸
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Russ Ivan
Ну ничего, Мудрик адаптируется через пару лет и всех рвать начнут...
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Любезный Коссутий
Ответ Alexander Vishnyakov
😲😲😲
до этого еще Виллу и Фулхем как-то надо обыграть, что далеко не факт
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AnMe
Хоть он и прав, но это не отменяет того факта, то он 🤡
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Любезный Коссутий
ну так в ближайшее ТО же 😁👍
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T622222
А ха ха ха 🤣 как точно сказано
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