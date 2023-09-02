Алена Косторная стала хореографом в Академии Евгения Плющенко.

«Рады Алену снова видеть на нашем льду уже в качестве хореографа.

К нашей команде по работе с юниорами присоединилась !

В свободное от тренировочного процесса и соревнований времени Алена будет помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу», – написали в .

Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. Сейчас она выступает в парах с Георгием Куницей.

Косторная тренировалась в группе Плющенко в сезоне-2020/21.