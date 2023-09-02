Алена Косторная стала хореографом в Академии Евгения Плющенко
Алена Косторная стала хореографом в Академии Евгения Плющенко.
«Рады Алену снова видеть на нашем льду уже в качестве хореографа.
К нашей команде по работе с юниорами присоединилась Алена Косторная!
В свободное от тренировочного процесса и соревнований времени Алена будет помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу», – написали в Академии Плющенко.
Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. Сейчас она выступает в парах с Георгием Куницей.
Косторная тренировалась в группе Плющенко в сезоне-2020/21.
С другой стороны, нужно как-то деньги зарабатывать... Похоже, что с парным катанием серьёзных отношений не получается.
Яна, конечно, рубит фишку. Своих звезд, способных собрать кассу, не вырастили. Самому Рудковскому (он то может), тащить всё на себе одному, уже трудно. А вот Липницкая, Трусова, Косторная, да и Нугуманова тоже, очень даже пригодятся в хозяйстве)
Алена в своем репертуаре.