Алена Косторная стала хореографом в Академии Евгения Плющенко

Теги сборная России фото пары Георгий Куница Алена Косторная Академия Плющенко Фигурное катание

Алена Косторная стала хореографом в Академии Евгения Плющенко.

«Рады Алену снова видеть на нашем льду уже в качестве хореографа.

К нашей команде по работе с юниорами присоединилась Алена Косторная!

В свободное от тренировочного процесса и соревнований времени Алена будет помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу», – написали в Академии Плющенко.

Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. Сейчас она выступает в парах с Георгием Куницей.

Косторная тренировалась в группе Плющенко в сезоне-2020/21.

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36 комментариев

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Klara65
И жнец, и швец, и на дуде игрец… ничего нового, все как у всех)). Проведут с Куницей пару стартов , узнают свои места ( далеко не первые) и уйдут насовсем к Плющенко. Мне каааэтся……
+43
-6
+37
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Shveddka
Ну понятно. Парное это просто очередной загон Косторной.Никаких перспектив. Не набравшись толком опыта разменивается на покатушки по шоу. 🥱
+30
-6
+24
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Olga.t
Алену опять штормит) Ну как можно совмещать два таких занятия, если ты серьёзно хочешь заниматься спортом?
С другой стороны, нужно как-то деньги зарабатывать... Похоже, что с парным катанием серьёзных отношений не получается.
+19
-5
+14
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Anisu
Никогда АП не будут по-настоящему классной школой ФК, потому что не заточены на это. Им важнее громкие имена, в не качество выполняемых работ. Поэтому с программами такая беда. Сколько там этих "тренеров/хореографов" уже было? а толку 0.
+18
-6
+12
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flyhigh
О богии🤣
+13
-2
+11
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Михаил Пригода
Ответ Olga.t
Алену опять штормит) Ну как можно совмещать два таких занятия, если ты серьёзно хочешь заниматься спортом? С другой стороны, нужно как-то деньги зарабатывать... Похоже, что с парным катанием серьёзных отношений не получается.
Ну Миша Ге же как-то совмещал, и нормально, хватит накидываться, что хочет то и делает, лишь бы ей нравилось
+16
-6
+10
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Лия Романова
э, а как же парное?
+11
-1
+10
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Kareglazaya
Как я и предполагала изначально, она скорее всего выступит 1-2 раза на турнирах и забросит идею с парным катанием. Вот уже и "соломку" подстелили - есть чем заняться дальше.
+11
-3
+8
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Ayla
Ответ Olga.t
Алену опять штормит) Ну как можно совмещать два таких занятия, если ты серьёзно хочешь заниматься спортом? С другой стороны, нужно как-то деньги зарабатывать... Похоже, что с парным катанием серьёзных отношений не получается.
они же не в сборной и не из богатых семей, откуда деньги брать на все? ну а в целом, это же Алена, ну что мы ее не знаем что ли, ей нужно обязательно где-то что-то творить и вытворять )))
+8
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+7
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fillette
Ответ Алеся Ткаченко
Ну в конце концов Юля Липницкая у Плюща работает и судя по всему вполне успешно.Почему бы и Косторной не попробовать,вдруг получится
Юля пошла работать тренером, когда закончила кататься ( вот совсем закончила) и получила диплом. Да, "это другое" )). Радионова в свое время проги другим ставила, когда закончила. Ну, пусть дева развлекается, глядишь, и про нейрохирургию вспомнит )).
+6
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Askorbinka
Ответ Алеся Ткаченко
Ну в конце концов Юля Липницкая у Плюща работает и судя по всему вполне успешно.Почему бы и Косторной не попробовать,вдруг получится
У Липницкой образование есть.
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Ягун Ягунини
Ответ Anisu
Никогда АП не будут по-настоящему классной школой ФК, потому что не заточены на это. Им важнее громкие имена, в не качество выполняемых работ. Поэтому с программами такая беда. Сколько там этих "тренеров/хореографов" уже было? а толку 0.
АП это бизнес-проект заточенный в первую очередь на извлечении прибыли от проведения различных ледовых шоу. Спорт там явно не на первом месте.
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lyubov61
Как-то кидает ее туда-сюда.
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Ягун Ягунини
Как я понимаю, главное это "будет участвовать в наших шоу"))
Яна, конечно, рубит фишку. Своих звезд, способных собрать кассу, не вырастили. Самому Рудковскому (он то может), тащить всё на себе одному, уже трудно. А вот Липницкая, Трусова, Косторная, да и Нугуманова тоже, очень даже пригодятся в хозяйстве)
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Лакс
будет отрабатывать долг, про который вещала Яна
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Виктор Дмитриев
какая-то сомнительная затея, особенно с учетом результатов самой Алёны в период тренировок в АП. У Плющенко вкуса нет, он, видимо, думает, что все проблемы с хореографией решаются деньгами. Впрочем, если он будет щедро оплачивать услуги Косторной - это хотя бы для неё будет хорошо.
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Аленка_76
Интересненько) надеюсь, это не будет мешать ей к подготовке к соревнованиям
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Иван Маунтбаттен
Разрешите представиться — мастер спорта, майор Чингачгук! (с)
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fewral
Все дороги ведут к....)
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N-fox
Это семейство живет пиаром... когда-то Этери пригласила к себе никому тогда неизвестного Сергея Дудакова, молодого, хореографа Глейхенгауза. Эти люди живут только своим делом, ни на что не размениваются, и каких результатов достигли! Но Академии нужны имена, надо привлекать клиентуру хотя бы этим.
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Orange carrot
Теперь понятно что там за качество тренировочного парного процесса))
Алена в своем репертуаре.
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Dina2
Алёна, конечно, настоящая красотка. Но ситуация анекдотичная)
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Елена Кочетова
Ответ Agura
Надо понимать, что контракт Трусовой на выступления в шоу АП прекращен( досрочно/ в связи с окончанием срока неважно)?
Что за бред? Вчера выкладывали видео с катка АП, где она репетирует шоу. Билеты на зимнее шоу Русалочка уже вовсю в продаже и Саша там анонсирована как прима.
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Летняя снежинка
А сколько страстей было по поводу отступных, когда почти три года назад Алена прекратила сотрудничество с Ангелами Плющенко… А сейчас и участие в шоу, и возможность работать там хореографом - поразительное великодушие со стороны владельцев Академии. К чему бы это?
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Anneta28
Ответ Olga.t
Алену опять штормит) Ну как можно совмещать два таких занятия, если ты серьёзно хочешь заниматься спортом? С другой стороны, нужно как-то деньги зарабатывать... Похоже, что с парным катанием серьёзных отношений не получается.
Вообще-то она уже год как совмещает тренировки, подкатки и постановки. И это ни как не помешало ей в очень короткие сроки выучить все парные элементы.
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