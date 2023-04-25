Победа «Спартака» 4:3 над «Краснодаром», убыток «Зенита», Овечкин на столетии ФК «Динамо», фиаско «Аль-Насра» Роналду и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. В московском триллере «Спартак» вырвал победу у «Краснодара» (4:3) в заключительном матче 24-го тура чемпионата России. «Быки» дважды вели в счете, но Промес забил победный гол на 84-й. Установлен рекорд по пенальти за один тур!

Матч-концерт омрачила серьезная травма хавбека «Краснодара» Кади – он потерял сознание после столкновения с Джикией, Георгий первым сориентировался и вытащил запавший язык у соперника. У бразильца диагностированы сотрясение мозга и несколько переломов.

2. Гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в знак протеста против судейства в Мир РПЛ подал в отставку: «Вынуждены бороться с беспределом. Нас убили год назад с «Химками» – теперь Юран в «Пари НН».

3. НХЛ. «Торонто» вырвал победу у «Тампы» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в 3-м периоде. «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (1:3). Все результаты дня – здесь

4. Убыток «Зенита» за 2022 год – 647,9 млн рублей. Клуб из Санкт-Петербурга потратил 8 млрд рублей на зарплаты. У «Зенита» при этом самый большой доход среди команд РПЛ в 2022-м – 13,77 млрд рублей, «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 4-й. Чистый убыток клубов лиги – 7,25 млрд.

5. Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, что ее не пустили на польский самолет из-за паспорта РФ: «Обращались как с гражданином 3-го класса из-за моей национальности». 250-я ракетка мира должна была лететь из Каира в Ниццу через Варшаву.

6. «Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл «Аль-Вахде» (0:1) в Кубке Саудовской Аравии, играя 40 минут в большинстве. Криштиану не забивает три матча подряд, а его команда вылетела из двух кубков, а в чемпионате страны отстает на 3 очка от первого места при игре в запасе у лидера.

7. НБА. 56 очков Джимми Батлера помогли «Майами» одолеть «Милуоки».

8. ФНЛ примет 4 крымских клуба во Вторую лигу России в случае прохождения лицензирования. Им разослали договоры.

9. Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с Дин Лижэнем в 11-й партии матча за шахматную корону.

10. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетит празднование столетия ФК «Динамо»: «GOAT хоккея проведет с нами этот исключительный день».

11. Украина и Германия сыграют товарищеский матч 12 июня. Вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий. Украина продолжит выступать в отборе Евро-2024, несмотря на участие Беларуси.

12. «Рома» уступила «Аталанте» (1:3) в гостях в 31-м туре чемпионата Италии. Команда Жозе Моуринью опустилась на 5-е место, пропустив «Милан» в топ-4.

13. Иван Емельяненко, третий из братьев, дебютирует в ММА против Мальдонадо. В 2016-м Фабио проиграл Федору.

14. Брэд Питт проедет круг в болиде перед Гран-при Великобритании в рамках съемок фильма, в котором он играет гонщика «Формулы-1».

Цитаты дня:

Александр Тихонов: «Кубок Гагарина лучше НХЛ и ЧМ. Трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол достиг такого уровня хотя бы на 30%»

Алексей Гасилин: «Быть футболистом – тяжелейший труд, зарплаты каждого оправданы. Кто считает по-другому – диванные критики со слюной зависти»

Глава НОК Польши о возможном бойкоте Олимпиады: «Пока я бы не заглядывал так далеко. Нужно подумать, как исключить россиян и белорусов»

Савин об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Полутонов не существует – либо ты согласен с происходящим, либо говоришь «нет»

Алена Косторная: «Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий»

Котов в квалификации в Мадриде: «Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?»

Смолов не смотрит студии «Матч ТВ» с Мостовым: «Мне хватает выдержек на Sports.ru»

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8 комментариев

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Vatikan
Кади, конечно, печаль. Казалось бы, игровой эпизод, борьба, которой при угловых полно. Надеюсь быстро оклемается.
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