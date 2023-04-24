Гендиректор «Крыльев» в знак протеста против судейства в РПЛ подал в отставку: «Вынуждены бороться с беспределом. Нас убили год назад с «Химками» – теперь Юран в «Пари НН»

Теги Крылья Советов Химки премьер-лига Россия судьи Сергей Юран отставки Роман Галимов Вадим Андреев Пари НН Чемпионат.com Футбол

Генеральный директор «Крыльев Советов» заявил, что уходит со своего поста.

По словам Вадима Андреева, он принял это решение в знак протеста против судейства в Мир РПЛ. 

«Все мы хотим, чтобы российский футбол становился лучше, понятнее, чтобы он развивался и прогрессировал. Ежедневно тысячи людей стараются делать так, чтобы футбол в России двигался вперед, чтобы у него появлялось все больше поклонников, чтобы еще больше детей увлекались этой игрой и стремились к высоким достижениям. Ежедневно на это тратится огромное количество сил, времени, средств и ресурсов.

И мы часто подбираем обтекаемые формулировки, пытаемся быть вежливыми и соблюдать определенные правила. Безусловно, нужно с уважением относиться ко всем, кто работает в футбольном мире, пытаться понять и услышать противоположную точку зрения. Искать компромиссы во имя общего дела. Но, к сожалению, это удается сделать не всегда.

Футбольный клуб «Крылья Советов» столкнулся с беспрецедентным судейством. Клуб с большой историей, клуб, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, клуб с многочисленной армией болельщиков и большими футбольными традициями, клуб «Крылья Советов» – с молодой зрелищной командой, настоящим открытием прошлого сезона, – вынужден решать вопросы не на футбольном поле, а за его пределами. Добывать результат не в честной борьбе, а бороться с судейским беспределом.

Многочисленные ошибки, имевшие место в матчах с участием нашей команды, были отмечены нами официальным порядком и подавались в ЭСК. В большинстве случаев ЭСК признавал ошибки арбитров, однако это никак не влияло на дальнейшие решения судей, которые продолжали раз за разом судить так, как им вздумается, а не как того требуют футбольные правила.

Результат так называемой работы арбитров известен: потеря очков «Крыльями», громкие скандалы, и никаких санкций в отношении судей. Тот труд, та работа, которая проделывается клубом, тренерским штабом, футболистами – просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров.

Ровно год назад «Крылья Советов» сыграли тот самый матч с «Химками». Матч, в котором нашу команду откровенно «убили», матч, в котором ЭСК признала вопиющие ошибки арбитра Матюнина. Матч, в котором команду-соперника возглавлял тренер, который теперь является наставником «Пари НН». Команды, в матче против которой решения судей вновь вызывают недоумение, не видя абсолютно очевидные нарушения правил соперником, допуская ошибки, которые повлияли на ход матча и итоговый результат.

Стоит отдельно обратить внимание на судейскую бригаду. Роман Галимов, который был отстранен от матчей РПЛ на 4 года после проверки на полиграфе, вернулся в элитный футбол и продолжил «творить». При этом стоит отметить, что Первую лигу возглавляет брат генерального директора «Пари НН».

Можно сказать совершенно точно: РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами – бездействует. И мы считаем, что так продолжаться не может. Что-то должно поменяться.

Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов.

Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется.

Но главное: я точно знаю, что моя позиция в отношении судейства в РПЛ совпадает с позициями большинства клубов. Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел», – заявил Андреев.

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76 комментариев

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Ебздрогыч
Вот просто интересно, как он этим решением поможет клубу?
+62
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+53
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Vedved
Ответ An Kr
А зачем КС эти очки? Они за что борются? Они не вылетают. Выше не поднимутся. Пари-НН очки нужнее.
А зачем тогда вообще выходить на поле? Можно же до матча определить - кому очки нужнее и отдать той команде)
+37
-2
+35
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Edo Milanian
Юран - серый кардинал росс.футбола?)
+32
-5
+27
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Крэнг
Ответ Василиус
Предлагаю в знак протеста против судейства отправить Спартак в пердив!
Вместе с Зенитом!
+25
-6
+19
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Cruel Snake
Просто вдумайтесь, в такое непростое время футбол реально мог объединить (здесь просто о нём идёт речь) но наши потрясающие управленцы закапывают всё наоборот, то г судьи, то Fan ID, то ещё 👒... Лишний раз доказывают, что им просто ##### на людей
+30
-13
+17
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Peter Popov
Ответ Ебздрогыч
Вот просто интересно, как он этим решением поможет клубу?
как минимум, он уже привлёк внимание к
+14
0
+14
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Вячеслав Шатовкин
Смелый, но в то же время бестолковый поступок.
+13
0
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mastersolist
Мощщно
+6
0
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Стэн Смит
Ответ Василиус
Предлагаю в знак протеста против судейства отправить Спартак в пердив!
Вместе с Зенитом.
+11
-5
+6
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LifeSpartak
Ты этим ничего не добьёшься!Это свора бандюков и продажных чиновников, которые кормятся от трубы,это навсегда!
+7
-3
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Александр Беляков
Вчера взял Интер+Крылья на касарь , спасибо Андреев , что поддерживаешь меня!!
+4
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An Kr
Ответ Vedved
А зачем тогда вообще выходить на поле? Можно же до матча определить - кому очки нужнее и отдать той команде)
Регламент. Игра должна состояться. Уверен Андреев и должен был уйти, а эту ситуацию разыграл как протест.
+2
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ гилберт
Расследование вышло на Барсика.
И в наказание его забанят на спортс ру?
+3
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azimut 2
Лучше б встали позу и перед туром потребовали сменить судью в день матча, отказались выйти на поле.
+2
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dream way
То о чем в своём обращении указал, теперь уже бывший гендиректор Крылья советов, является большим оснований для бойкота фанатов, чем fan-Id . Потому что оплатить билет и потратить время на продажный матч - чем не нарушение прав футбольных болельщиков. Но большенство скажут это другое , кому интересны проблемы региональных клубов. От произвола судей же пострадал ни Зенит и даже ни Спартак.
+2
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Алексей Александрович
Распродали пол команды,на матч с прямым конкурентом оставили двух основных игроков в запасе, и подали в отставку... Позорище.По следам Газизова идете, он в Уфе также делал распродавал игроков а потом в кусты
+2
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Максим Черкашин
Ответ Edo Milanian
Юран - серый кардинал росс.футбола?)
Убийца.🔪😎
+3
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Bashibuzuck
Ответ Ебздрогыч
Вот просто интересно, как он этим решением поможет клубу?
Да никак, он просто решил свалить из страны, а это повод😁
+12
-10
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Alex Chernov
По факту окажется что в клубе огромные дыры в бюджете или недостача и это был лишь повод свалить. Подозрительная истерика, чего греха таить 🙃
+4
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Дмитрий Тихонов
Это что-то из серии: -"Отморожу уши маме назло"! Чем это решение поможет клубу?
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LaffyTaffy
Ответ Cruel Snake
Просто вдумайтесь, в такое непростое время футбол реально мог объединить (здесь просто о нём идёт речь) но наши потрясающие управленцы закапывают всё наоборот, то г судьи, то Fan ID, то ещё 👒... Лишний раз доказывают, что им просто ##### на людей
А когда в РФ было иначе (делали для людей)?
+4
-3
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Валентин Соловьев
" а Барсик слушает да ест..."
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ganso 10
а это агент андреев, который все чертаново в крылья перегнал, или однофамилец?) потому что если агент, то это хороший повод слиться из крыльев под предлогом протеста)
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Камбоджа Иванов
Почему они уходят в отставку, когда их команды засуживают? Вот хоть кто-нибудь бы взял и подал в отставку после ошибок в пользу его команды, вот тогда бы был резонанс. Вот вышла бы Салихова и сказала, да, в матче с Динамо нам подарили липовый пенальти, просим провести расследование.
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РУБИК
Наивный чел этот Андреев - играет в футбол в РПЛ , а правил игры не знает ....
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