Убыток «Зенита» за 2022 год – 647,9 млн рублей. Клуб потратил 8 млрд рублей на зарплаты

Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес деньги Футбол

«Зенит» опубликовал финансовую отчетность за 2022 год.

Клуб из Санкт-Петербурга задекларировал выручку в размере 13,78 млрд рублей. Валовый убыток составил 1,06 млрд рублей, а чистый – 647,9 млн рублей. По сравнению с 2021 годом он увеличился на 61,4%.

Основную часть дохода (15,1 млрд рублей из 15,43 млрд) составили поступления «от продажи продукции, товаров, работ и услуг». Эта сумма на 8% выше, чем годом ранее. 

Платежи клуба составили 12,3 млрд рублей. Среди них 8,01 млрд рублей указаны в статье «в связи с оплатой труда работников». Это на 12,3% меньше, чем в 2021 году. Еще 3,69 млрд задекларированы как платежи «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги».

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21 комментарий

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tm5pvbngvj
Ну, а разве есть прибыльные клубы после исключения из еврокубков? Мне кажется, весь российский футбол сейчас работает в конкретный минус
+10
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Циник Петербургский
Ответ Игорь Игорев
Надо срочно запретить публиковать финансовую отчетность придворных клубов. А то иш что удумали - лодку раскачивать.
"Придворные" клубы - это какие? Например, ФК Локомотив (РЖД)? Или Спартак (член Совета Федерации Алекперов&Со)? Или Динамо Мск? Или ЦСКА?

Или вся РПЛ, за исключением, возможно, ФК Краснодар (да и это не факт, что точно)?
+3
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+3
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Burel
Прибыль от многочисленных "спонсоров"-дочек газпрома, а так же футболок и билетов по 300 рублей
+3
-1
+2
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Николай Иванов
ВЦИОМ считал видимо🤡на кого это рассчитано?
+3
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xomamb
И это только белые цифры…
+2
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Максим Максюша
Ответ tm5pvbngvj
Ну, а разве есть прибыльные клубы после исключения из еврокубков? Мне кажется, весь российский футбол сейчас работает в конкретный минус
До этого он в плюс работал?😂
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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Только на зарплаты 8 млрд руб, как бюджет Спартака (8 млрд в 2023 вроде). Вот тебе и разница, конкурировать с Зенитом почти нереально
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Александр Романов
Зенит нужно ликвидировать в рамках борьбы с дефицитом бюджета. Зенит сугубо убыточный политический проект, который не заслуживает права на существование в нынешнем виде
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гермес 1989
Кто бы сомневался. Просто черная дыра)
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Красная стрела
Думаю, в конвертах, там и до миллиарда доходит.
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Гусеконь
а услуги это реклама дочек Газпрома
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Фокс&#8772;
Ох чую что убыток для прессы сильно занизили, и он не уступает по размеру зарплатам игроков..
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Axs Men
Сколько детей можно было вылечить за такие деньги, хотя зачем, смсками наскребëм
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Зубы Дзюбы
Ответ Циник Петербургский
"Придворные" клубы - это какие? Например, ФК Локомотив (РЖД)? Или Спартак (член Совета Федерации Алекперов&Со)? Или Динамо Мск? Или ЦСКА? Или вся РПЛ, за исключением, возможно, ФК Краснодар (да и это не факт, что точно)?
Не надо забывать, что Газпром для РФ несколько другого порядка организация.

И надо ещё понимать, что зарплаты игроков зенита самые большие в рпл. А это львиная доля бюджета как раз
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Davron Tashkenbaev
Ответ tm5pvbngvj
Ну, а разве есть прибыльные клубы после исключения из еврокубков? Мне кажется, весь российский футбол сейчас работает в конкретный минус
В странах СНГ футбол это 99,9% убытки.
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