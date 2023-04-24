Убыток «Зенита» за 2022 год – 647,9 млн рублей. Клуб потратил 8 млрд рублей на зарплаты
«Зенит» опубликовал финансовую отчетность за 2022 год.
Клуб из Санкт-Петербурга задекларировал выручку в размере 13,78 млрд рублей. Валовый убыток составил 1,06 млрд рублей, а чистый – 647,9 млн рублей. По сравнению с 2021 годом он увеличился на 61,4%.
Основную часть дохода (15,1 млрд рублей из 15,43 млрд) составили поступления «от продажи продукции, товаров, работ и услуг». Эта сумма на 8% выше, чем годом ранее.
Платежи клуба составили 12,3 млрд рублей. Среди них 8,01 млрд рублей указаны в статье «в связи с оплатой труда работников». Это на 12,3% меньше, чем в 2021 году. Еще 3,69 млрд задекларированы как платежи «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Или вся РПЛ, за исключением, возможно, ФК Краснодар (да и это не факт, что точно)?
И надо ещё понимать, что зарплаты игроков зенита самые большие в рпл. А это львиная доля бюджета как раз