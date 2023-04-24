Роналду не забивает три матча подряд. У «Аль-Насра» 2 поражения и ничья в этих играх

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Футбол

Команда Криштиану Роналду потерпела два поражения в последних трех матчах.

Сегодня «Аль-Наср» уступил «Аль-Вахде» (0:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

Ранее клуб проиграл «Аль-Хилалю» (0:2) и сыграл вничью с «Аль-Фейхой» (0:0).

Роналду не отметился результативными действиями ни в одном из трех матчей. В последний раз он забивал 4 апреля – «Аль-Адале» (5:0).

Со статистикой выступлений 38-летнегно португальца, у которого 11 голов и 2 ассиста в 14 матчах за команду из Эр-Рияда, можно ознакомиться здесь.

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128 комментариев

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Рыжий Бизон
Люди которые защищают Роналду, вопрос к вам. Вы действительно считаете что Рон если и уйдет из Аль-Насра в Ньюкасл будет приносить ему пользу? Ребят Роналду объективно играет на уровень саудовской лиги, и не тащит в важных матчах( проигрыш в суперкубке, кубке, чемпионате), какой ему лч в 38? чтобы атмосферу в команде сломать? Ведь Эдди вряд-ли будет ставить его в основу, а Рон начнет обижаться и все пойдет по старому, пускай Рон доигрывает здесь, где его нынешний уровень
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+91
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Гегенпрессинг Рангника
Поздравляю токсичных глоров рончика вы это заслужили как и сам Кришти за всю грязь в адрес МЮ. За каждого глора по типу Лекси и Романа. Где там этот тащер? Где же будет МЮ без голов короля? В зоне вылета по словам Романа. Команда взяла кубок лиги, идёт в топ-3 и будет играть в финале кубка. Балласт в Саудовской Аравии вылетел из Суперкубка, 0+0 против местных топов за 3 матча, вылет из кубка и потерянное чемпионство. Это что Роман соврал? Ничего страшного, заблочит каждому ответы и продолжит строчить выдумки 🤣🤣 приятно видеть закат кришти
+64
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+60
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Greatest Of All Time
1) Играли целый час 11 против 10 но всеравно не забили
2) За 2 тайма добавили целых 11 минут , откуда столько взял судья, об этом только рюналду знает.
3) Арабы в шоке, они не понимают за что 200 млн платят игроку, который не достоин даже 10 млн.
4) Обработка мяча, на уровне травмированного Кокорина.
5) Самый слабый игрок СА не потерял столько мячай за сезон, чем рюналду за 1 матч.
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+41
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Пирс Морган
Ответ Рыжий Бизон
Люди которые защищают Роналду, вопрос к вам. Вы действительно считаете что Рон если и уйдет из Аль-Насра в Ньюкасл будет приносить ему пользу? Ребят Роналду объективно играет на уровень саудовской лиги, и не тащит в важных матчах( проигрыш в суперкубке, кубке, чемпионате), какой ему лч в 38? чтобы атмосферу в команде сломать? Ведь Эдди вряд-ли будет ставить его в основу, а Рон начнет обижаться и все пойдет по старому, пускай Рон доигрывает здесь, где его нынешний уровень
Ох, с огнем играешь) Сейчас налетят ботоксные зомби
+38
-6
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Greatest Of All Time
1) Играли целый час 11 против 10 но всеравно не забили 2) За 2 тайма добавили целых 11 минут , откуда столько взял судья, об этом только рюналду знает. 3) Арабы в шоке, они не понимают за что 200 млн платят игроку, который не достоин даже 10 млн. 4) Обработка мяча, на уровне травмированного Кокорина. 5) Самый слабый игрок СА не потерял столько мячай за сезон, чем рюналду за 1 матч.
Чувак, что ты хочешь? Ни одного пенальти не было в игре. И не было купленного вратаря
+32
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Станислав Л
Ответ Рыжий Бизон
Люди которые защищают Роналду, вопрос к вам. Вы действительно считаете что Рон если и уйдет из Аль-Насра в Ньюкасл будет приносить ему пользу? Ребят Роналду объективно играет на уровень саудовской лиги, и не тащит в важных матчах( проигрыш в суперкубке, кубке, чемпионате), какой ему лч в 38? чтобы атмосферу в команде сломать? Ведь Эдди вряд-ли будет ставить его в основу, а Рон начнет обижаться и все пойдет по старому, пускай Рон доигрывает здесь, где его нынешний уровень
кто его возьмет в Ньюкасл?
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London.is.blue
Вечно второй умудрился развалить топ клуб чемпионата песка и верблюдов всего за пару месяцев.
Это уже даже не смешно.

Роньке пора заканчивать, а то уже даже в пустыне освистывают и поют кричалки в честь величайшего игрока всех времен Лео Месси. Из-за чего фрукт на нервах хватает себя за пах, что как минимум странно.

Ну или попробовать себя в чемпионате Бангладеша.
+32
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Стас Игоревич
К своему стыду смотрел сегодня второй тайм. Ребят, ну это грёб....й стыд, просто нет слов. Ну ладно пенсия и т.д., играй, но постоянное выпрашивание карточек и пенальти, фу б....
+29
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NomerSports
Когда то я искренне злился из за того что Месси всерьез сравнивают с рональду .А сейчас просто смешно .Все стало на свои места. Один стал королем , второй токсичным индюком без скилов на обочине футбольного мира. А помните эти мгновения? Когда нам доказывали что рончик лучше Месси , он головой играет и двумя ногами и ментально тащит команду , он настоящий капитан ,любая команда с ним сильнее и много подобных якобы преимуществ .И вот мы здесь .Пустыня ,слезы и стыд .200 миллионов за это отдать .Кринж века.
+26
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Игорь Климов
Всем давно очевидно, что Кринж7 совсем не тянет даже чемпионат Саудовской Аравии, а значит ему пора искать так называемый "новый вызов" в чемпионате Сингапура или Фиджи.
+28
-6
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AF007
Еще и разрыдалась опять вдобавок)
+21
-2
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Oleg
Ну ничего, аль насровцы переключатся на Холанда или еще кого то и будут кричать что за ЧМ ЗМ давать нельзя, да и вообще все купили шейхи, фифа, уефа, франс футбол, комсомольская правда, газета труд.

Да и вообще 804 гола и 357 ассистов за Месси сделали Хави и Иньеста.
Комплексы к Чемпиону Мира они такие)
А если Холанд вылетит от Реала, кого интересно аль насровцы будут форсить на ЗМ?)))
+19
-2
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Поздравляю токсичных глоров рончика вы это заслужили как и сам Кришти за всю грязь в адрес МЮ. За каждого глора по типу Лекси и Романа. Где там этот тащер? Где же будет МЮ без голов короля? В зоне вылета по словам Романа. Команда взяла кубок лиги, идёт в топ-3 и будет играть в финале кубка. Балласт в Саудовской Аравии вылетел из Суперкубка, 0+0 против местных топов за 3 матча, вылет из кубка и потерянное чемпионство. Это что Роман соврал? Ничего страшного, заблочит каждому ответы и продолжит строчить выдумки 🤣🤣 приятно видеть закат кришти
Ты прав.Они заслужили это в полной мере).Присоединяюсь к поздравлению)).
+16
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Greatest Of All Time
Ответ London.is.blue
Вечно второй умудрился развалить топ клуб чемпионата песка и верблюдов всего за пару месяцев. Это уже даже не смешно. Роньке пора заканчивать, а то уже даже в пустыне освистывают и поют кричалки в честь величайшего игрока всех времен Лео Месси. Из-за чего фрукт на нервах хватает себя за пах, что как минимум странно. Ну или попробовать себя в чемпионате Бангладеша.
В споре с Месси да он вечно второй. Но за всю историю он где-то 5 или 6, но точно не второй.
+14
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Рыжий Бизон
Люди которые защищают Роналду, вопрос к вам. Вы действительно считаете что Рон если и уйдет из Аль-Насра в Ньюкасл будет приносить ему пользу? Ребят Роналду объективно играет на уровень саудовской лиги, и не тащит в важных матчах( проигрыш в суперкубке, кубке, чемпионате), какой ему лч в 38? чтобы атмосферу в команде сломать? Ведь Эдди вряд-ли будет ставить его в основу, а Рон начнет обижаться и все пойдет по старому, пускай Рон доигрывает здесь, где его нынешний уровень
Он Ньюкаслу только мячи подавать. Это его глоры фейки постят
+12
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Josep
Это всё Гарсия виноват. Нужно его ещё раз уволить, видимо не до конца уволили, вот и сказывается негативное влияние на команду.. Или кто там следующий виновный? И где там сёстры, ща они всем пояснят политику партии.
+12
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Рыжий Бизон
Для меня фанаты Рона делятся на одекватных и неодеуватных: посудите сами они уже года как 5 после каждого сезона, когда Лео получил Зм постоянно сравнивают Лео с его соперником,( Вандейк, Левандовский,Холанн) но не с Роналду- вот это самое настоящее лицемерие, когда болеешь не столько за кого-то, сколько против конкретного игрока(такое утверждение относится к неадекватным фанатам, адекватным респект)
+11
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clausevenzzz
Остался без трофеев второй сезон подряд
+11
0
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AF007
Пока кристинка на коленях не приползёт к Месси просить прощения за то, что смел считать себя равным Королю футбола, злой рок будет долбить замыкальщика во все щели
+12
-1
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Экспертное мнение
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Поздравляю токсичных глоров рончика вы это заслужили как и сам Кришти за всю грязь в адрес МЮ. За каждого глора по типу Лекси и Романа. Где там этот тащер? Где же будет МЮ без голов короля? В зоне вылета по словам Романа. Команда взяла кубок лиги, идёт в топ-3 и будет играть в финале кубка. Балласт в Саудовской Аравии вылетел из Суперкубка, 0+0 против местных топов за 3 матча, вылет из кубка и потерянное чемпионство. Это что Роман соврал? Ничего страшного, заблочит каждому ответы и продолжит строчить выдумки 🤣🤣 приятно видеть закат кришти
Ничего страшного, они просто во всем этом будут обвинять Месси, который не имеет никакого отношения к Роналду. С таким же успехом они могли бы обвинять какого-нибудь Де Брюйне, Мбаппе, Холанда, не знаю кто еще, у них ведь точно также ничего общего с Кришем. Почему именно к Месси прилипли? Наука не в состоянии объяснить, кто кто, а чемпион мира вроде максимально далёк от Роналду.
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Дмитрий Аксёнов
Лох
+11
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Станислав Л
Ответ Рыжий Бизон
его фанаты молятся на какой-то пункт в контракте
уже сам Хау опроверг - нет такого пункта
https://www.championat.com/football/news-4949305-v-kontrakte-ronaldu-net-punkta-o-perehode-v-nyukasl-v-sluchae-vyhoda-kluba-v-lch.html
+10
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Oleg
Ну ничего, аль насровцы переключатся на Холанда или еще кого то и будут кричать что за ЧМ ЗМ давать нельзя, да и вообще все купили шейхи, фифа, уефа, франс футбол, комсомольская правда, газета труд. Да и вообще 804 гола и 357 ассистов за Месси сделали Хави и Иньеста. Комплексы к Чемпиону Мира они такие) А если Холанд вылетит от Реала, кого интересно аль насровцы будут форсить на ЗМ?)))
Им нужно взять Модрича, тому уже 37. Молить Переса и забрать биста. Всю жизнь прикрывал пешехода и выигрывал ему трофеи. Кстати, глоры кринжа болеют против Реала и за Сити, а то если Реал без него возьмет очередную ЛЧ это будет окончательный крах мифа о короле ЛЧ. Ещё и за Холанда топят глорики 🤣🤣
+10
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Ярик01
Со сменой некрасивого тренера все стало куда лучше
+9
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Oleg
Ответ Greatest Of All Time
В споре с Месси да он вечно второй. Но за всю историю он где-то 5 или 6, но точно не второй.
1.Месси
2.Пеле
3.Марадона
______________________

Дальше не имеет значения.
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