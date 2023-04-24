Роналду не забивает три матча подряд. У «Аль-Насра» 2 поражения и ничья в этих играх
Команда Криштиану Роналду потерпела два поражения в последних трех матчах.
Сегодня «Аль-Наср» уступил «Аль-Вахде» (0:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.
Ранее клуб проиграл «Аль-Хилалю» (0:2) и сыграл вничью с «Аль-Фейхой» (0:0).
Роналду не отметился результативными действиями ни в одном из трех матчей. В последний раз он забивал 4 апреля – «Аль-Адале» (5:0).
Со статистикой выступлений 38-летнегно португальца, у которого 11 голов и 2 ассиста в 14 матчах за команду из Эр-Рияда, можно ознакомиться здесь.
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2) За 2 тайма добавили целых 11 минут , откуда столько взял судья, об этом только рюналду знает.
3) Арабы в шоке, они не понимают за что 200 млн платят игроку, который не достоин даже 10 млн.
4) Обработка мяча, на уровне травмированного Кокорина.
5) Самый слабый игрок СА не потерял столько мячай за сезон, чем рюналду за 1 матч.
Это уже даже не смешно.
Роньке пора заканчивать, а то уже даже в пустыне освистывают и поют кричалки в честь величайшего игрока всех времен Лео Месси. Из-за чего фрукт на нервах хватает себя за пах, что как минимум странно.
Ну или попробовать себя в чемпионате Бангладеша.
Да и вообще 804 гола и 357 ассистов за Месси сделали Хави и Иньеста.
Комплексы к Чемпиону Мира они такие)
А если Холанд вылетит от Реала, кого интересно аль насровцы будут форсить на ЗМ?)))
https://www.championat.com/football/news-4949305-v-kontrakte-ronaldu-net-punkta-o-perehode-v-nyukasl-v-sluchae-vyhoda-kluba-v-lch.html
2.Пеле
3.Марадона
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Дальше не имеет значения.