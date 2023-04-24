Роналду не забивает три матча подряд. У «Аль-Насра» 2 поражения и ничья в этих играх

Команда Криштиану Роналду потерпела два поражения в последних трех матчах.

Сегодня « » уступил «Аль-Вахде» (0:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

Ранее клуб проиграл «Аль-Хилалю» (0:2) и сыграл вничью с «Аль-Фейхой» (0:0).

Роналду не отметился результативными действиями ни в одном из трех матчей. В последний раз он забивал 4 апреля – «Аль-Адале» (5:0).

Со статистикой выступлений 38-летнегно португальца, у которого 11 голов и 2 ассиста в 14 матчах за команду из Эр-Рияда, можно ознакомиться здесь.

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