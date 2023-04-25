Леброн сравнял счет за 0,8 секунды до сирены, Дэвис накрыл бросок Морэнта на победу

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Энтони Дэвис Джа Морэнт Баскетбол

«Лейкерс» в понедельник взяли верх над «Мемфисом» в овертайме – 117:111, 3-1.

Калифорнийцы сравняли счет за 0,8 секунды до сирены об окончании четвертой четверти, когда результативным проходом отметился Леброн Джеймс.

«Гризлис» в оставшееся время успели вывести на бросок своего лидера Джа Морэнта, но его накрыл форвард «озерников» Энтони Дэвис.

Джеймс после этого забросил со своей половины, но мяч не был засчитан.

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19 комментариев

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A. V.
Когда встречают двое , один с деньгами и другой с опытом, то тот , что был с опытом уходит с деньгами, а тот кто был с деньгами - уходит с опытом.
Мишки конечно крутые ганстеры, но против Короля ещё маленькие
+42
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Евгений Иванов
Дед опять таблетки не выпил - в конце овертайма в таком же силовом проходе поставил точку в матче и совсем озверел. И это после 45 минут толкотни и беготни.
+41
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Mit_Sam
Почему-то приятно, когда Лейкерс побеждают (хотя я и не фанат команды). Наверное, потому что они реально стали командой по ходу сезона, и, наверное, поддерживаю Леброна, чуваку под сорокет, приятно, когда всякие Диллоны ходят хорошо умытые после игры. Но а Морэнт молодой лётчик, как он на спину кувырком падает с высоты второго этажа после очередной попытки данка, смотреть жутко. Многие хейтят, но у меня ощущения от него, как от молодого Айверсона
+33
-2
+31
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mrgtosh
Дед еще может. Такое чувство что он еще бережет силы для финала.
+15
0
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DuncanTim1921
Вот оно величие.
Все ещё лучший игрок в плей-офф, все сделал для победы: защита, правильные решения, подборы, как он темпом управлял в конце матча.
Просто вау, шикарный игровой день!
+15
-3
+12
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Алексей Ермольчик
45 минут в 38 лет, мое уважение. Но с трешками нужно что-то делать..
+11
0
+11
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Валера, настало твое время...
Подождите, Брон же боится решать такие моменты и обычно предпочитает скидывать на партнеров в неудобной позиции. Сегодня хейтеры встанут явно не с той ноги
+8
-1
+7
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haibr
Когда Дэвис накрывал, у меня матерное слово вырвалось, был уверен, что сфолит. Но нет)
+4
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Костя Костя
Фраза Абаки которая сделала мой день"всем бы такого деда"))
+4
0
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medooo
Ответ Евгений Иванов
Дед опять таблетки не выпил - в конце овертайма в таком же силовом проходе поставил точку в матче и совсем озверел. И это после 45 минут толкотни и беготни.
походу наоборот - выпил)
+2
0
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A. V.
Ответ Алексей Ермольчик
45 минут в 38 лет, мое уважение. Но с трешками нужно что-то делать..
Иногда не нужно трогать то, что и так приносит результат , например 20 подборов
Лучшее враг хорошего
+2
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TurboMen
Цифры Леброна в атаке завязаны на защите Мемфиса, и с САК, и с ГСВ у Леброна будут другие цифры. Но следующая игра гостевая, всего через два дня, Дэвис наверняка сильно устал, поэтому праздновать ещё рано.
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Vagant
Ответ TurboMen
Цифры Леброна в атаке завязаны на защите Мемфиса, и с САК, и с ГСВ у Леброна будут другие цифры. Но следующая игра гостевая, всего через два дня, Дэвис наверняка сильно устал, поэтому праздновать ещё рано.
У Эй Ди к стрессовой шпоре добавилась правое бедро.
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A. V.
Ответ Mit_Sam
Почему-то приятно, когда Лейкерс побеждают (хотя я и не фанат команды). Наверное, потому что они реально стали командой по ходу сезона, и, наверное, поддерживаю Леброна, чуваку под сорокет, приятно, когда всякие Диллоны ходят хорошо умытые после игры. Но а Морэнт молодой лётчик, как он на спину кувырком падает с высоты второго этажа после очередной попытки данка, смотреть жутко. Многие хейтят, но у меня ощущения от него, как от молодого Айверсона
Да, очень похож, если сможет выбрать «правильную» линию баскетбольного развития - очень хорошая карьера получится
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Vagant
Ответ speedxf
При всём уважении к Леброну, но он не лучший игрок в ПО) Букер, Дюрант, Баттлер, Фокс, Карри, Йокич посолидней выглядят. Ну а Морант в очередной раз доказал, что команде будет лучше без него, столько глупых решений в концовке и ОТ, во многом из-за него сегодня и проиграли...
Топ 6. И это пока первый раунд. Дедушка только начинает
https://hoopshype.com/lists/global-rating-rankings-the-best-of-the-nba-playoffs/
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Mr.BadGuy
Ответ Валера, настало твое время...
Подождите, Брон же боится решать такие моменты и обычно предпочитает скидывать на партнеров в неудобной позиции. Сегодня хейтеры встанут явно не с той ноги
Зато Леглоры всегда выбирают удобные для себя моменты из игры. Ну да, надо же об игре по одному эпизоду судить. И фигня что у Леброна 1 из 7 опять из-за дуги. И вообще повезло, что судьи вместо 6 фола Дило свистнули потерю Бейна. Как раз он успел закинуть две важные трехи и подтащить ЛАЛ, иначе бы не было никакой концовки.
Леброн в концовке и ОТ мощно включился, но было и полно отрезков где он ничего не мог сделать.
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ken35
Ответ Евгений Иванов
Дед опять таблетки не выпил - в конце овертайма в таком же силовом проходе поставил точку в матче и совсем озверел. И это после 45 минут толкотни и беготни.
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Mr.BadGuy
Ответ Vagant
У Эй Ди к стрессовой шпоре добавилась правое бедро.
Дэвис и в чемпионском пузыре в каждой третьей игре пропадал. Надеюсь он соберется на 5 игру. Надо заканчивать. Нельзя затягивать серию.
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