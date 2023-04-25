«Лейкерс» в понедельник взяли верх над « » в овертайме – 117:111, 3-1.

Калифорнийцы сравняли счет за 0,8 секунды до сирены об окончании четвертой четверти, когда результативным проходом отметился .

«Гризлис» в оставшееся время успели вывести на бросок своего лидера , но его накрыл форвард «озерников» .

Джеймс после этого забросил со своей половины, но мяч не был засчитан.

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