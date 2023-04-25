Леброн сравнял счет за 0,8 секунды до сирены, Дэвис накрыл бросок Морэнта на победу
«Лейкерс» в понедельник взяли верх над «Мемфисом» в овертайме – 117:111, 3-1.
Калифорнийцы сравняли счет за 0,8 секунды до сирены об окончании четвертой четверти, когда результативным проходом отметился Леброн Джеймс.
«Гризлис» в оставшееся время успели вывести на бросок своего лидера Джа Морэнта, но его накрыл форвард «озерников» Энтони Дэвис.
Джеймс после этого забросил со своей половины, но мяч не был засчитан.
Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого
Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем
Мишки конечно крутые ганстеры, но против Короля ещё маленькие
Все ещё лучший игрок в плей-офф, все сделал для победы: защита, правильные решения, подборы, как он темпом управлял в конце матча.
Просто вау, шикарный игровой день!
Лучшее враг хорошего
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Леброн в концовке и ОТ мощно включился, но было и полно отрезков где он ничего не мог сделать.