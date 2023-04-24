«МЮ» в финале Кубка Англии, ничья ЦСКА и «Локо», «Барса» обыграла «Атлетико», «Юве» уступил «Наполи», ЦСКА ведет у «Ак Барса» 3-1 и другие новости

1. В 24-м туре чемпионата России ЦСКА дома упустил победу над «Локомотивом» (1:1), игравшим в меньшинстве с 40-й минуты.

«Ростов» обыграл «Урал» (3:1) с очередным пенальти. «Ахмат» выиграл у «Сочи» впервые в истории (1:0). «Пари НН» одержал 1-ю победу при Юране – волевую над «Крыльями» (2:1), кажется, при скандальном судействе.

2. ЦСКА дома обыграл «Ак Барс» (2:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина и упрочил преимущество в серии (3-1).

3. «Манчестер Юнайтед» прошел «Брайтон» в 1/2 финала Кубка Англии (0:0, по пенальти – 7:6) и в финале сыграет с «Манчестер Сити».

4. «Барселона» дома одолела «Атлетико» (1:0) благодаря голу Торреса. На 90-й мяч попал в руку Бускетсу в штрафной каталонцев, пенальти не был назначен. Все результаты дня 30-го тура чемпионата Испании – здесь.

5. Кубок Стэнли. Евгений Дадонов забросил 3-ю шайбу в плей-офф и помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Миннесотой», Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в 4-м матче подряд. Все результаты – здесь.

6. В 31-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле уступил «Наполи» (0:1), пропустив на 93-й. «Милан» дома был сильнее «Лечче» (2:0). «Интер» разгромил «Эмполи» (3:0) в гостях.

7. НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Сакраменто», «Нью-Йорк» повел 3-1 против «Кливленда». Другие результаты – здесь.

8. Иски WADA, РУСАДА и ISU на решение по делу о допинге Камилы Валиевой объединены Спортивным арбитражным судом (CAS) в одно производство.

9. Ян Непомнящий черными сыграл вничью с Дин Лижэнем в 10-й партии матча за шахматную корону.

10. Андрей Рублев проиграл Душану Лайовичу в финале в Баня-Луке. Карлос Алькарас обыграл Стефаноса Циципаса в финале в Барселоне и защитил титул. Ига Швентек победила Арину Соболенко в финале в Штутгарте.

11. Убыток «Спартака» составил 1,8 млрд рублей в 2022-м – вдвое больше, чем годом ранее.

12. Российская гребчиха Анна Пракатень, серебряный призер Олимпиады-2020, намерена перейти в сборную Узбекистана.

13. В 32-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» деклассировал «Тоттенхэм» (6:1), забив 5 голов уже к 21-й минуте. Форнальс «ударом скорпиона» забил за «Вест Хэм» в игре с «Борнмутом» (4:0).

14. Йоханнес Клэбо будет готовиться к сезону вне сборной Норвегии. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам заявил: «Некоторые считают, будто ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю».

15. Крымский «Рубин» пройдет лицензирование для Второй лиги России: «Договор с ФНЛ подписан. Это новый этап развития для Ялты».

16. 20 очков и 13 передач Эртеля помогли «Зениту» сравнять счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (2-2).

17. Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул выиграл однодневную гонку «Льеж – Бастонь – Льеж» (258,1 км), один из фаворитов словенец Тадей Погчар сломал запястье после падения и сошел с дистанции. Александр Власов из России – 46-й.

18. Российский боец Сергей Павлович заработал 465 тысяч долларов за бой с Кертисом Блейдсом, которого он нокаутировал в первом раунде на турнире UFC Fight Night 222.

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