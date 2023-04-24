Котов в квалификации в Мадриде: «Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?»
Павел Котов накричал на маму в квалификации «Мастерса» в Мадриде.
В первом круге отборочного турнира 24-летний россиянин играл с Киммером Коппеянсом.
«Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?» – сказал Котов при счете 5:3, 0:30 в третьем сете.
Он не подал на матч, и в итоге бельгиец сравнял счет.
В концовке Котов отыграл два матчбола: один при счете 5:6 и один на решающем тай-брейке.
Встреча закончилась в пользу Котова – 6:4, 3:6, 7:6(6). Завтра он поборется за выход в основную сетку с Есуки Ватануки.
Клики они на дороге не валяются. :))