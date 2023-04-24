Котов в квалификации в Мадриде: «Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?»

Теги ATP Mutua Madrid Open Киммер Коппеянс брань Павел Котов контент Теннис

Павел Котов накричал на маму в квалификации «Мастерса» в Мадриде.

В первом круге отборочного турнира 24-летний россиянин играл с Киммером Коппеянсом.

«Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?» – сказал Котов при счете 5:3, 0:30 в третьем сете.

Он не подал на матч, и в итоге бельгиец сравнял счет.

В концовке Котов отыграл два матчбола: один при счете 5:6 и один на решающем тай-брейке.

Встреча закончилась в пользу Котова – 6:4, 3:6, 7:6(6). Завтра он поборется за выход в основную сетку с Есуки Ватануки.

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27 комментариев

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kyckoba
Ответ Ma-Tzu
Это что-то из Пушкина или Достоевского, не могу вспомнить
Из Бублика
+33
0
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Ma-Tzu
Это что-то из Пушкина или Достоевского, не могу вспомнить
+16
-1
+15
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Великий Алонсо
Ответ sokolspb
Это негативный приговор карьере Котова. И результаты уже тут не причём.
Зверев что-то типо этого говорил в адрес бати и что? Ничего
+15
-1
+14
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Алексей Алексеев
Ответ мамы цензура не пропустила.
+14
-1
+13
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maSha
А сетка и результаты квала в Мадриде будут как-то освещаться? Это спортивный сайт или филиал передачи "Пусть говорят"?
+9
0
+9
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(Алекс Кросс
Котов включил Путинцеву и Остапенко в одном Флаконе )
+5
0
+5
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Андрей Судалин
В Котова вселился Кисочкин, но, судя по результату, успел вовремя уйти.
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ribikorto
Если Котову не нравится присутствие и вмешательство мамы, есть простой выход ездить по турнирам без нее. Если его все устраивает, надо держать себя в руках. Опускаться до угроз в адрес матери последнее дело. Если мат и крик просто некрасиво и публично нежелательно, то угроза дать мячиком - совсем дно.
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Зорькин
Спортс просто не мог пройти мимо такой хайповой истории.
Клики они на дороге не валяются. :))
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kyckoba
Ответ (Алекс Кросс
Котов включил Путинцеву и Остапенко в одном Флаконе )
Вы Зверева забыли)
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Денис Шмелев
Ответ tibalt
Всё понимаю, дела семейные, нервы и т.д., но если не умеешь себя вести на людях, лучше Маму с собой не возить
Ну она - часть его команды (физиотерапевт и PR-агент). Некрасиво, конечно, выглядит со стороны, но, возможно, она сама терпимо относится к таким срывам.
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Хозяин патриотов
Неужели толстый не понимает, что именно благодаря маме он зарабатывает неплохие деньги, занимаясь любимым делом, получает массу эмоций, путешествует по всему миру. И, как признавался Котов, она является его физио и уделяет ему все свое свободное и несвободное время. Грубо говоря жизнь посвятила тому, чтобы ее сыночек был теннисистом, а не офисным клерком и весил 90 кг, а не 150)
+2
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tibalt
Всё понимаю, дела семейные, нервы и т.д., но если не умеешь себя вести на людях, лучше Маму с собой не возить
+3
-1
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Йенс Мустерманн
Завтра Есуки Ватануки должен постоять за поруганную честь матери толстяка Котова.
+3
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Дарья Ефимова
Осуждаю, конечно, но непонятно зачем на новостном ресурсе о спорте эта информация.
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Мустафа Моисеич Дупло
Зря он так. Луше бы песенку спел из советско-румынско-французского фильма "Мама".
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Россия будет свободной
позорище
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nick-basil
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Додик Аксель
Высокие отношения... В детстве видно мало пороли.
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Iuasamotu
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Денис Шмелев
Ответ ChefJhonnyMorgan
Все таки пора какой-то комитет этики ввести в теннисе, а то слишком часто теннисисты на камеру себе материться позволяют. А этого товарища по хорошему дисквалифицировать нужно
Создавать штат специальных супервайзеров, владеющих разными языками, чтобы они сидели на матчах и отслеживали, что говорят игроки? Зачем такой пуризм? Лучше эти деньги на что-то более полезное потратить - например, поддержку молодых теннисистов. )
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Garrincha_the best
Ответ nick-basil
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А может и не быть. Все от самих людей зависит, особенно от взрослых, как в обычной жизни. Обратные примеры, когда (теннисные) отцы в деспотов превращаются из той же оперы. На теннисе и деньгах, которые он в теории может принести (а может и нет, даже в случае с самыми талантливыми отпрысками), жизнь не кончается. Людьми надо оставаться, уважая всех, включая себя.
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Красная стрела
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