Павел Котов накричал на маму в квалификации «Мастерса» в Мадриде.

В первом круге отборочного турнира 24-летний россиянин играл с Киммером Коппеянсом.

«Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?» – сказал Котов при счете 5:3, 0:30 в третьем сете.

Он не подал на матч, и в итоге бельгиец сравнял счет.

В концовке Котов отыграл два матчбола: один при счете 5:6 и один на решающем тай-брейке.

Встреча закончилась в пользу – 6:4, 3:6, 7:6(6). Завтра он поборется за выход в основную сетку с Есуки Ватануки.

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