Смолов не смотрит студии «Матч ТВ» с Мостовым: «Мне хватает выдержек на Sports.ru»
Федор Смолов признался, что не знал, как звучит голос Александра Мостового.
Нападающий «Динамо» стал участником шоу «Игра без мяча» вместе с хавбеком «Локомотива» Антоном Миранчуком.
В одном из конкурсов игроки должны были узнать по голосу известного человека из российского футбола.
Мостового по голосу узнал только Миранчук.
Смолов: Это Александр Мостовой? Я даже не знал голос Александра Мостового. Слава Богу (смеется).
Вопрос из зала: Зачем он тогда работает?
Смолов: Где? В Медиалиге?
Ведущий Кирилл Воробьев: Ты что, студии «Матч ТВ» не смотришь?
Смолов: Мне хватает выдержек на Sports.ru.
Мостовой с прошлого года тренирует медиафутбольный клуб Fight Nights. В дебютном сезоне в Winline Медиалиге команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.
Так, стоп...