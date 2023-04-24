Смолов не смотрит студии «Матч ТВ» с Мостовым: «Мне хватает выдержек на Sports.ru»

Федор Смолов признался, что не знал, как звучит голос Александра Мостового.

Нападающий « » стал участником шоу «Игра без мяча» вместе с хавбеком « » .

В одном из конкурсов игроки должны были узнать по голосу известного человека из российского футбола.

Мостового по голосу узнал только Миранчук.

Смолов: Это Александр Мостовой? Я даже не знал голос Александра Мостового. Слава Богу (смеется).

Вопрос из зала: Зачем он тогда работает?

Смолов: Где? В Медиалиге?

Ведущий Кирилл Воробьев: Ты что, студии « » не смотришь?

Смолов: Мне хватает выдержек на Sports.ru.

Мостовой с прошлого года тренирует медиафутбольный клуб Fight Nights. В дебютном сезоне в Winline Медиалиге команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.