Смолов не смотрит студии «Матч ТВ» с Мостовым: «Мне хватает выдержек на Sports.ru»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Sports.ru Антон Миранчук Матч ТВ Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Федор Смолов признался, что не знал, как звучит голос Александра Мостового.

Нападающий «Динамо» стал участником шоу «Игра без мяча» вместе с хавбеком «Локомотива» Антоном Миранчуком.

В одном из конкурсов игроки должны были узнать по голосу известного человека из российского футбола.

Мостового по голосу узнал только Миранчук.

Смолов: Это Александр Мостовой? Я даже не знал голос Александра Мостового. Слава Богу (смеется).

Вопрос из зала: Зачем он тогда работает?

Смолов: Где? В Медиалиге?

Ведущий Кирилл Воробьев: Ты что, студии «Матч ТВ» не смотришь?

Смолов: Мне хватает выдержек на Sports.ru.

Мостовой с прошлого года тренирует медиафутбольный клуб Fight Nights. В дебютном сезоне в Winline Медиалиге команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

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24 комментария

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Гарун Алиев
Прикиньте если Смолов это Ригоберка или Должун))))
+85
-2
+83
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Peter Parker
Федос, здарова. Заводи блог как Артем Ребров.
+47
-1
+46
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Granero-24
Смолов заходит на sports и минусует все посты про Джордана и комменты про Джордана
+43
0
+43
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Aleksey Yashin
Мостовой: как Смолов может обо мне говорить, если даже не играл в Сельте.
Так, стоп...
+18
0
+18
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Екн Лор
Ответ Гарун Алиев
Прикиньте если Смолов это Ригоберка или Должун))))
Смолов фанат Реала, так что точно нет)
+11
-1
+10
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Can
Ответ Трент Резнор
Какой ник у Смолова тут? Какие мысли?
buzova99 ))
+9
0
+9
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Трент Резнор
Какой ник у Смолова тут? Какие мысли?
+8
0
+8
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софочка
Ответ Трент Резнор
Какой ник у Смолова тут? Какие мысли?
https://www.sports.ru/profile/147665366/
+8
0
+8
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Имя Фамилия
Ответ Екн Лор
Смолов фанат Реала, так что точно нет)
тогда великий алонсо
+6
-1
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Volgogradets
Голос Ельцина бы сразу узнал, дорогой россиянин, бгг
+8
-5
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Black Phoenix
Обсуждать что-то с Мостовым - это мазохизм чистой воды, апхахах. В кои-то веки солидарен со Смоловым.
+3
-1
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Евгений Цыбулин
Ответ Aleksey Yashin
Мостовой: как Смолов может обо мне говорить, если даже не играл в Сельте. Так, стоп...
И Вселенная-схлопнулась)))
+2
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Shadow1882
Это за пятницу или четверг цитата?
+1
0
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Max Zhomkov
Ответ Гарун Алиев
Прикиньте если Смолов это Ригоберка или Должун))))
пхахаха
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Bashibuzuck
Ответ софочка
https://www.sports.ru/profile/147665366/
Точно не он😁
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Трент Резнор
Ответ софочка
https://www.sports.ru/profile/147665366/
Ох) Принимается)
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avAngard
Ответ Aleksey Yashin
Мостовой: как Смолов может обо мне говорить, если даже не играл в Сельте. Так, стоп...
ну Смолов то не играл 20 лет
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Евгений Цыбулин
Ответ Black Phoenix
Обсуждать что-то с Мостовым - это мазохизм чистой воды, апхахах. В кои-то веки солидарен со Смоловым.
Хотя бы для того,чтобы задать вопрос:"Александр!А почему вы,без лицензии тренера?")))
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Bashibuzuck
Ответ Гарун Алиев
Прикиньте если Смолов это Ригоберка или Должун))))
Это Уся Ваткин😂😂😂
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поколение пепси
смолов очень известный антигерой...
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Тиджани Бабангида
Не смотрит - и правильно делает.
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Ярик01
А Мостовой на МатчТВ есть? Аршавин, Быстров, Ловчев и по мелочи лица мелькают.
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