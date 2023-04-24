Дьяченко не пустили на польский самолет из-за российского паспорта: «Обращались как с гражданином 3-го класса из-за моей национальности»

Теги происшествия WTA ITF Виталия Дьяченко ООН Политика соцсети дискриминация Теннис

Виталия Дьяченко рассказала, что ее не пустили на самолет из-за российского паспорта.

250-я ракетка мира должна была лететь из Каира в Ниццу через Варшаву.

«Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире???

Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией Lott Airlines (Польские Авиалинии) по направлению Каир – Варшава – Ницца, так как я обладатель российского паспорта. Правила авиакомпаний – запретить летать русским рейсами Lott Airlines!

У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном теннисе это ничего не меняет для реальности.

Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился в Украине и работает в ООН (Организации Объединенных Наций) в этом письме говорилось, что я его дочь и все сопутствующие документы. (Так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт) – но похоже и это правило перестало распространятся на меня.

В результате я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, ночью без еды, сна и возможности улететь! Конечно аэропорт покидать мне было еще страшней, будучи девушкой глубокой ночью.

Путешествуя как гражданка России по Европе, я получила свою последнюю визу всего лишь на 14 дней!

Будучи профессиональным спортсменом она мне необходима каждую неделю для участия в турнирах, и как спортсмен я получаю ее стабильно на 2/3 года. Кроме того, я имею право въехать только в Испанию, поскольку именно она была страной, которая выдавала мне эту визу. Поэтому рейс должен проходить только через Испанию!

А в другие страны, как например где проходит мой турнир (Франция) я не имею права влететь. Так сказал мне человек который отвечает за посадку на рейс Lufthansa Airlines. Уже другая компания, которой я тоже пыталась улетать, мне не продали билет. В реальности же это означает четыре рейса вместо двух, потому что я должна влететь только в Испанию.

Конец истории ночевала в аэропорту, со мной обращались как с гражданином 3-го класса (из-за моей национальности), потратила пару тысяч евро (все это мелочи) потому что, к большому сожалению у меня нет возможности попасть на турнир.. Так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые «не возят россиян» и ограничений в визовой ситуации. В конце концов, я не могу выступить на турнире, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации

Как профессиональный спортсмен, который играет без флага и не представляет свою страну, просто любит свое дело, карьеру, любит теннис всю свою жизнь... Справедливо ли это по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к данной ситуации?

Я последние 6 месяцев восстанавливаюсь от тяжелой травмы, лечусь, тренируюсь и снова не имею возможности играть после долгого перерыва», – написала Дьяченко в сторис.

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94 комментария

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svft
"будучи девушкой глубокой ночью"

какой шикарный оборот! )
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+43
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Матвей Суицидин
Отлично, такие истории точат камень. Прекрасно показано, какая необоснованная дискриминация существует.
+54
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+37
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Валентин и ыч
1. Авиакомпания LOT Airlines
2. Не пускать граждан РФ из стран за пределами ЕС - это не правила авиакомпании, а решение правительства Польши. Авиакомпании лишнии проблемы не нужны и решить с ней ничего не получится.
3. Если конечная цель первой поездки по визе Франция, визу должна была Франция выдавать, а не Испания. Согласно кодексу.
4. Немецкие пограничники особенно внимательно относятся к соблюдению визового кодекса, пытаться полететь через Германию на турнир во Франции с новой визой Испании - это заявка на успех. Вне зависимости от гражданства. Поэтому Люфганза и послала.
В общем-то, с таким количеством поездок как у теннисистов стоило бы в визовых вопросах немного ориентироваться. Особенно в наше непростое время.
+30
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epidemka
Ответ Матвей Суицидин
Отлично, такие истории точат камень. Прекрасно показано, какая необоснованная дискриминация существует.
Странно, я летал с немецким мульти шенгеном в российском паспорте из Франкфурта в Варшаву только в феврале на ЛОТе (кстати, почему девушка пишет название авиакомпании лотт?) совершенно без проблем. Посмотрели на паспорт и ни слова не сказали.

Уверен, что в Каире полеты ЛОТа обрабатывают местные египетские сотрудники, которым на польско-русские трения совершенно начхать. Что-то у девушки не сходится. Либо ее шенген требовал, чтобы она летела через определенную страну, а не через Польшу. Либо еще что-то.
+23
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+16
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амкар
Сейчас в комментариях объяснят, почему это было правильно
+27
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Sgt. Elias Grodin
"Так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт"
Ишь, какая хитропопая. :)))
+13
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pont77
Ответ Sla Slo
Поступок , отражающий "все величие страны польши".
По моему ситуация, когда человеку отказывают в полете из за паспорта и даже в аэропорту Ебипта общаются как с гражданином «3-го класса» отражает реальное величие совсем другой страны)

Либо это «невыдуманные истории, о которых невозможно молчать»
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Контрольный выстрел
Да не может быть. Все же знают какое прекрасное отношение в русским в Польше. Тут на спорце не раз об этом говорили.
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Бромка
Ответ maxromanov84@mail.ru
Никакой русофобии в мире не существует! - говорили «хорошие» русские
Так же как и война - отсутствует.
+11
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ash918
А зачем она польскими авиалиниями лететь собиралась? Летела бы ерофлотом посконным - испытывала бы чувство глубокого патриотизма.
+15
-8
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генгбенг
Ответ Бромка
Так же как и война - отсутствует.
а кто кому что объявлял..
+8
-1
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Sla Slo
Поступок , отражающий "все величие страны польши".
+8
-3
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hotfrog
Ответ mold-cel
а надо полякам запретить пользоваться российскими авиакомпаниями. только симметричный ответ. по другому ведь не понимают
и какими же "нашими рейсами" летают поляки? :)))
+6
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maxromanov84@mail.ru
Никакой русофобии в мире не существует! - говорили «хорошие» русские
+19
-14
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Wasp 13
Ответ Блистательно
Чего ещё ждать от курв. Жаль , что у нас нет внешней политики. Союзу никто не смел такие подлянки устраивать
Ха-ха-ха. Зато внутренней завались.
+5
0
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Pikachu Pikachu
Ответ sedric
А чего ожидала Дьяченко, когда выбирала перелет через Варшаву? Все закончилось ожидаемо, какими бы бумажками она не владела. В Польше у власти праваки. А нет ничего хуже праваков у власти.
Есть, леваки
+5
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Иосиф Сталин
Их борьба
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Olga.t
Ответ svft
"будучи девушкой глубокой ночью" какой шикарный оборот! )
А "конец истории ночевала в аэропорту"?))
+10
-6
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Hololo
Ответ Pink Animals
Комментарий удален модератором
Интересно что вы осуждаете "притеснения россиян по нац признаку" при этом используя слово "пшеки" в отношении поляков. А потом подобные вам удивляются: "А за что меня не любят? Ну назвал француза лягуша***, итальянца - макарон***, поляка, украинца, американца - другими терминами, что такого-то?" Ирония судьбы, как вы и говорите.
+9
-5
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epidemka
Ответ Боевой Бурят Путина
Это что за шенген, который требует въезда через определенную страну?😂 У вас не было проблем, потому что рейс внутри шенгенской зоны. Если бы летели условно с Кипра (ЕС, но не шенген) то на рейс бы не посадили. Дело не в арабах и не в шенгенском кодексе, а в польском законодательстве
Шенген категории LTV, например, привязан к определенной стране ЕС и вы обязаны въехать в зону через эту страну. Она же сама пишет про следующую выданную визу, которая ее обязывает въезжать через Испанию.

Понятно, что я уже был в ЕС. Но она же пишет про какой-то общий запрет перевозки русских ЛОТом. Тогда меня же тоже должны были высадить?
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TennisForever
Может не пустили?ошибка в заголовке .
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allcash000
Ответ Pink Animals
Комментарий удален модератором
Да какая ирония? Ты думаешь они, если залезть им в душу, к украинцам лучше чем к русским относятся? Брось.
+10
-7
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генгбенг
Ответ mold-cel
а надо полякам запретить пользоваться российскими авиакомпаниями. только симметричный ответ. по другому ведь не понимают
уже ,в Смоленске,запретили)
+4
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БилльХансен
Тут есть некоторые передергивания. Ее не пустили в польский самолет не потому что у нее российский паспорт, а потому что государство Польша запретила въезд россиянам. Мы сейчас не будем сильно касаться обоснованности такого запрета, но это не одно и тоже, что не пустили в польский самолет. Кабы он летел не в Польшу, а например в Хорватию, которая подобных запретов не вводила - ее бы пустили. Второе. Ну вот зачем она получала испанскую визу, если ей лететь во Францию? Франция одна из самых толерантных к россиянам стран, до сих пор чуть не единственная выдает длинные мультики туристам. Что мешало лететь в Ниццу из Каира через Стамбул? Дорого? Да, скорее всего взяла самые дешевые билеты, при этом решила немного поиметь шенгенские правила (именно поэтому обложилась письмами поддержки) и теперь плач Ярославны о проклятых русофобах. Да даже если бы она просто пришла пешком в Варшаве в аэропорт, въехав в польшу например на поезде, то ее спокойно и без проблем посадили бы на борт и полетела бы в Ниццу.
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Илья Савчук
Польша из-за политики нашей страны в 2022 закрыла доступ, полет идет через варшаву, в чем вопросы? Где ты был 30 лет до этого?
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