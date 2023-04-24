Дьяченко не пустили на польский самолет из-за российского паспорта: «Обращались как с гражданином 3-го класса из-за моей национальности»
Виталия Дьяченко рассказала, что ее не пустили на самолет из-за российского паспорта.
250-я ракетка мира должна была лететь из Каира в Ниццу через Варшаву.
«Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире???
Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией Lott Airlines (Польские Авиалинии) по направлению Каир – Варшава – Ницца, так как я обладатель российского паспорта. Правила авиакомпаний – запретить летать русским рейсами Lott Airlines!
У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном теннисе это ничего не меняет для реальности.
Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился в Украине и работает в ООН (Организации Объединенных Наций) в этом письме говорилось, что я его дочь и все сопутствующие документы. (Так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт) – но похоже и это правило перестало распространятся на меня.
В результате я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, ночью без еды, сна и возможности улететь! Конечно аэропорт покидать мне было еще страшней, будучи девушкой глубокой ночью.
Путешествуя как гражданка России по Европе, я получила свою последнюю визу всего лишь на 14 дней!
Будучи профессиональным спортсменом она мне необходима каждую неделю для участия в турнирах, и как спортсмен я получаю ее стабильно на 2/3 года. Кроме того, я имею право въехать только в Испанию, поскольку именно она была страной, которая выдавала мне эту визу. Поэтому рейс должен проходить только через Испанию!
А в другие страны, как например где проходит мой турнир (Франция) я не имею права влететь. Так сказал мне человек который отвечает за посадку на рейс Lufthansa Airlines. Уже другая компания, которой я тоже пыталась улетать, мне не продали билет. В реальности же это означает четыре рейса вместо двух, потому что я должна влететь только в Испанию.
Конец истории ночевала в аэропорту, со мной обращались как с гражданином 3-го класса (из-за моей национальности), потратила пару тысяч евро (все это мелочи) потому что, к большому сожалению у меня нет возможности попасть на турнир.. Так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые «не возят россиян» и ограничений в визовой ситуации. В конце концов, я не могу выступить на турнире, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации
Как профессиональный спортсмен, который играет без флага и не представляет свою страну, просто любит свое дело, карьеру, любит теннис всю свою жизнь... Справедливо ли это по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к данной ситуации?
Я последние 6 месяцев восстанавливаюсь от тяжелой травмы, лечусь, тренируюсь и снова не имею возможности играть после долгого перерыва», – написала Дьяченко в сторис.
какой шикарный оборот! )
2. Не пускать граждан РФ из стран за пределами ЕС - это не правила авиакомпании, а решение правительства Польши. Авиакомпании лишнии проблемы не нужны и решить с ней ничего не получится.
3. Если конечная цель первой поездки по визе Франция, визу должна была Франция выдавать, а не Испания. Согласно кодексу.
4. Немецкие пограничники особенно внимательно относятся к соблюдению визового кодекса, пытаться полететь через Германию на турнир во Франции с новой визой Испании - это заявка на успех. Вне зависимости от гражданства. Поэтому Люфганза и послала.
В общем-то, с таким количеством поездок как у теннисистов стоило бы в визовых вопросах немного ориентироваться. Особенно в наше непростое время.
Уверен, что в Каире полеты ЛОТа обрабатывают местные египетские сотрудники, которым на польско-русские трения совершенно начхать. Что-то у девушки не сходится. Либо ее шенген требовал, чтобы она летела через определенную страну, а не через Польшу. Либо еще что-то.
Ишь, какая хитропопая. :)))
Либо это «невыдуманные истории, о которых невозможно молчать»
Понятно, что я уже был в ЕС. Но она же пишет про какой-то общий запрет перевозки русских ЛОТом. Тогда меня же тоже должны были высадить?