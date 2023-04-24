Дьяченко не пустили на польский самолет из-за российского паспорта: «Обращались как с гражданином 3-го класса из-за моей национальности»

Виталия Дьяченко рассказала, что ее не пустили на самолет из-за российского паспорта.

250-я ракетка мира должна была лететь из Каира в Ниццу через Варшаву.

«Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире???

Сегодня мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией Lott Airlines (Польские Авиалинии) по направлению Каир – Варшава – Ницца, так как я обладатель российского паспорта. Правила авиакомпаний – запретить летать русским рейсами Lott Airlines!

У меня были все письма поддержки от , , но в современном теннисе это ничего не меняет для реальности.

Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился в Украине и работает в ООН (Организации Объединенных Наций) в этом письме говорилось, что я его дочь и все сопутствующие документы. (Так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт) – но похоже и это правило перестало распространятся на меня.

В результате я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, ночью без еды, сна и возможности улететь! Конечно аэропорт покидать мне было еще страшней, будучи девушкой глубокой ночью.

Путешествуя как гражданка России по Европе, я получила свою последнюю визу всего лишь на 14 дней!

Будучи профессиональным спортсменом она мне необходима каждую неделю для участия в турнирах, и как спортсмен я получаю ее стабильно на 2/3 года. Кроме того, я имею право въехать только в Испанию, поскольку именно она была страной, которая выдавала мне эту визу. Поэтому рейс должен проходить только через Испанию!

А в другие страны, как например где проходит мой турнир (Франция) я не имею права влететь. Так сказал мне человек который отвечает за посадку на рейс Lufthansa Airlines. Уже другая компания, которой я тоже пыталась улетать, мне не продали билет. В реальности же это означает четыре рейса вместо двух, потому что я должна влететь только в Испанию.

Конец истории ночевала в аэропорту, со мной обращались как с гражданином 3-го класса (из-за моей национальности), потратила пару тысяч евро (все это мелочи) потому что, к большому сожалению у меня нет возможности попасть на турнир.. Так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые «не возят россиян» и ограничений в визовой ситуации. В конце концов, я не могу выступить на турнире, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации

Как профессиональный спортсмен, который играет без флага и не представляет свою страну, просто любит свое дело, карьеру, любит теннис всю свою жизнь... Справедливо ли это по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к данной ситуации?

Я последние 6 месяцев восстанавливаюсь от тяжелой травмы, лечусь, тренируюсь и снова не имею возможности играть после долгого перерыва», – написала в сторис.

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