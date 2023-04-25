«Аль-Наср» Роналду вылетел из Кубка и Суперкубка Саудовской Аравии, а в лиге отстает на 3 очка при игре в запасе у лидера
«Аль-Наср» с Криштиану Роналду может остаться без трофеев в этом сезоне.
В полуфинале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» сегодня уступил «Аль-Вахде» (0:1). Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
В январе «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3). Тогда Криштиану тоже отыграл весь матч.
За 6 туров до конца чемпионата «Аль-Наср» на 3 очка отстает от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада», отыгравшего на один матч меньше.
Со статистикой выступлений 38-летнегно португальца, у которого 11 голов и 2 ассиста в 14 матчах за команду из Эр-Рияда, можно ознакомиться здесь.
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