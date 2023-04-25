«Аль-Наср» Роналду вылетел из Кубка и Суперкубка Саудовской Аравии, а в лиге отстает на 3 очка при игре в запасе у лидера

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду может остаться без трофеев в этом сезоне.

В полуфинале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» сегодня уступил «Аль-Вахде» (0:1). Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В январе «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3). Тогда Криштиану тоже отыграл весь матч.

За 6 туров до конца чемпионата «Аль-Наср» на 3 очка отстает от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада», отыгравшего на один матч меньше.

Со статистикой выступлений 38-летнегно португальца, у которого 11 голов и 2 ассиста в 14 матчах за команду из Эр-Рияда, можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев

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Александр Сорокин
Видимо уже готовится к лч с Ньюкаслом)
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Отец Абду
Кто то в 36 соревнуется с молодыми Мбаппе и Холандами и претендует на ЗМ, а кто то даже не может выиграть Кубок и лигу 🐪:)
+15
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Барсик Юрана
Эффект Кринжоверблюдуса
+13
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Пирс Морган
Недоуволили Гарсию
+10
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FC.Barcelona
Кто бы что не говорил, но он мешок и в его возрасте Модрич выигрывает ЛЧ.
+9
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Red_Marlboro_
Эсмеральда умудрилась стать балластом даже в пустыне
+7
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Александр Беляков
Какие то они все не спелые в этой Аравии
+6
0
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Raindrop Drop Top
Сколько еще мы будем угорать над этим футбольным мертвецом 🤣
+7
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Рыжий Бизон
А проблема была точно в Гарсии? как по мне нет, посмотрите таблицу до прихода Рона и все поймете
+4
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Александр Беляков
Эффект Роналдо ))
+4
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whereissuso
И это еще даже Месси туда не пришел
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Игорь Климов
Ответ Александр Сорокин
Видимо уже готовится к лч с Ньюкаслом)
А разве в чемпионате Сингапура или Фиджи, где он уже в скором времени окажется, есть какой-то Ньюкасл?!
+4
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Remy Cabella
Кринжти даже превосходит ожидания :))
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Дуойка Бубнова
когда приехал пофармить титулы, а заканчиваешь сезон только с поощрительным призом от шейха в виде породистого верблюда
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Jovid Mirzoev
Мдаа бедного Гарсию уволил клуб вылетел из 2 кубка в чемпионате второй а до прихода Рончика всё было норм. Пора уже в чемпионат Китая наверное...
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Барсик Юрана
Новая команда, новое уничтожение клуба, опять совпадение?🤔
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Spaten
Это фиаско братан
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Игорь Климов
Ответ Raindrop Drop Top
Сколько еще мы будем угорать над этим футбольным мертвецом 🤣
Пусть со своими фанатами он ещё дольше смешит народ)
+2
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Этот Райола хочет денег
Так это чего, Рона не будет в тройке претендентов на ЗМ в этом году? Да как так то! Неужели нарцисса окончательно выпнут в историю?)
+1
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Granero-24
Ребят не по теме, но вчера в Москве было Северное Сияние и Венера была очень близка к Луне
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Universal1000
Ответ &_Bishep_&
В игре Модрича физика играет второстепенную роль. Там главные козыри -это светлая голова, прекрасное видение и техническое исполнение.
Всё верно. Идя от обратного - португальский переоцененый симулянт из Аль Насра - это тупое не видящее поле дерево. Всё встало благо по итогу 2022 очевидно уже всем. Пиар туман рассеялся. Какая боль.
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Gustavo Tiburzi
Сколько очков от зоны вылета?
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Fragus
Пенальти поргуталии!
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Игорь Климов
Португалец7 превратился давно в "свадебного генерала", это уже очевидный факт.
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Пирс Морган
Ответ Леван Мкртчян
Скоро будет новое интервью Аль-Пирсу ибн Моргану из местного медийного пространства
Опять бассеины не очень
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