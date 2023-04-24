Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору

Теги Владимир Хрюнов Иван Емельяненко Федор Емельяненко Фабио Мальдонадо Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко 26 мая подерется с Фабио Мальдонадо.

«Соперником Ивана Емельяненко будет Фабио Мальдонадо, бой по правилам ММА», – сообщил менеджер Владимир Хрюнов.

Для Емельяненко-младшего это будет дебютный бой в профессиональных ММА. В 2016 году его соперник дрался с Федором Емельяненко и проиграл решением большинства судей.

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6 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Неправильная формулировка. Мальдонадо не проиграл Федору. Судьи назначили победу Федора.
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Bullet91
Ну тот бой Мальдонадо явно не проиграл, это был какой то позор
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DanaWhite
Вот Федору повезло с братьями.
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Игорь Пичугин
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Неправильная формулировка. Мальдонадо не проиграл Федору. Судьи назначили победу Федора.
Ну и назначут Ивану.
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