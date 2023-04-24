Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору
Иван Емельяненко 26 мая подерется с Фабио Мальдонадо.
«Соперником Ивана Емельяненко будет Фабио Мальдонадо, бой по правилам ММА», – сообщил менеджер Владимир Хрюнов.
Для Емельяненко-младшего это будет дебютный бой в профессиональных ММА. В 2016 году его соперник дрался с Федором Емельяненко и проиграл решением большинства судей.
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