Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору

Иван Емельяненко 26 мая подерется с Фабио Мальдонадо.

«Соперником Ивана Емельяненко будет , бой по правилам ММА», – сообщил менеджер .

Для Емельяненко-младшего это будет дебютный бой в профессиональных ММА. В 2016 году его соперник дрался с и проиграл решением большинства судей.

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