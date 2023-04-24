Александр Тихонов: «Кубок Гагарина лучше НХЛ и ЧМ. Трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол достиг такого уровня хотя бы на 30%»

Теги Ак Барс ЦСКА Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Александр Тихонов НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Хоккей

Александр Тихонов заявил, что Кубок Гагарина лучше чемпионата мира и НХЛ.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

«Ничего страшного не вижу в том, что России и Беларуси не будет на чемпионате мира по хоккею. У нас сейчас идет Кубок Гагарина, он лучше чемпионата мира и лучше НХЛ. Думаю, что-то интересное можно будет организовать между Россией и Беларусью.

Почему КХЛ лучше НХЛ? Кубок Гагарина интереснее. Вы посмотрите, какая конкуренция! Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА. Очень здорово!

Посмотрите, трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол у нас достиг такого уровня хотя бы на 30%», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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32 комментария

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Danil Ivanischev
🤡🤡🤡
+63
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Николай Иванов
Введите фануйди на хоккей и посмотрите,как трибуны будут заполняться
+45
-3
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Lightning 91
АХАХАХАХАХАХААХАХАХАХ
- ЦСКА - в 5м финале подряд
- Конкуренция - вышла из чата
+35
-2
+33
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Игорь Игорев
Этот опять легалкой убился.
+22
-2
+20
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Очки Дани Алвеса
О да, в последний раз в финале был не СКА или не ЦСКА в 2014 году. Вот это непредсказуемый турнир!
+10
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Melnikov1968
Посмотри хайтлайты из Торонто, Винипега, Нью-Йорк, там тоже трибуны ломятся и конкуренция зашкаливает. Так что не надо трындеть попусту. Будь об’ективнее.
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Filipp Gorski
Неадекват
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memphis
Понятно, что этот персонаж не смотрит НХЛ. И ничего не знает о лиге, чтобы рассуждать о ней.
Но вот это лютый позор: "Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА".
Тихонов проспал все 90-е и 00-е? Он не в курсе, когда Ак Барс стал элитным клубом РФ, и что творилось с ЦСКА до прихода Роснефти? 20 лет валяли этот ЦСКА все, кому не лень.
+5
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Андрей Трубецкой
Ответ Lightning 91
АХАХАХАХАХАХААХАХАХАХ - ЦСКА - в 5м финале подряд - Конкуренция - вышла из чата
Ты не понимаешь, это другое
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Burel
что такое Кубок Гагарина ?
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Jacek Suomilinen
Уважаемый Александр Иванович сравнивает квадратное и зелёное. Умеет, чо!
+3
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Russ Ivan
КХЛ начальных лет значительно превосходит нынешнюю по накалу, конкуренции, спортивной интриги и посещаемости...
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MonkeyMeister
Шоу мало, журналисты/комментаторы слабые, да и колхозные какие-то. Им, вроде, пытаются добавить современные какие-то фишки для трансляции, но они их вообще не вывозят.
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Aleksey Novikov
Губерниева в студию....
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evil
Шварц сильнее Брюса Ли
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savik-A.M.
Ответ Игорь Игорев
Этот опять легалкой убился.
Да ему и употреблять ничего не надо , там и так крыша давно уехала , в не известном направлении
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barsik94
"Когда такое было, чтобы Ак Барс составлял конкуренцию ЦСКА"
ой ору))) 2018-й, когда барсы были действительно сильнее армейцев
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keekyPo
когда кто-то говорит что КХЛ или вообще какая-либо лига "лучше" НХЛ, то это говорит лишь о том что человек совершенно не понимает что такое уровень, конкуренция, бизнес. Либо понимает, но ему просто нужно угодить какому-нибудь начальнику своими смехотворными выводами.
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Ko Vi
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что-то он перегнул. Не смотрю хоккей, но какая конкуренция, если ЦСКА всех побеждает в КХЛ?
в курсе, кто победитель РПФЛ последние 4 сезона?
сравни с КГ
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Денис Мартин
Ответ Satvaldino
Справедливости ради, хоккейные болельщики как ходили, так и будут ходить. У хокк фанов нет столкновений с властителями.
там, наверное, люди более возрастные, им не привыкать жить по указке.
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Ворона26
Ответ memphis
Понятно, что этот персонаж не смотрит НХЛ. И ничего не знает о лиге, чтобы рассуждать о ней. Но вот это лютый позор: "Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА". Тихонов проспал все 90-е и 00-е? Он не в курсе, когда Ак Барс стал элитным клубом РФ, и что творилось с ЦСКА до прихода Роснефти? 20 лет валяли этот ЦСКА все, кому не лень.
Не проспал, он в 90х в составе братков на Кузбассе "отжимал" угледобывающие предпиятия и заводы и организовывал покушения на жизнь губернатора Тулеева, мешавшего организованной преступности в регионе
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Buhmichael
аххаахахахаххахахаах! 🤡🤡🤡🤡🤡
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Anton Abaturov
А ведь говорили:завязывай бухать)
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СИ
Мое мнение человека который отлично разбирается и в хоккее и в футболе:
Футбол никогда никогда не достигнет и 10% уровня хоккея пока в руководстве футбола такие руководители как Алаев с Митрофановым.
Они не из футбола и Лично я считаю их никудышными управленцами - проигрывают дела в судах по детским причинам - в швейцарский, якобы, опоздали подачу заявления по срокам , Телеспорту, по причине ,вообще то что я прочитал и если это правда что пишут, так , причина , это полный абсурд , сплошные скандалы в футболе, в судействе, с болельщиками, уголовные дела связанные с работниками футбола , крымские футбольные Федерации до сих пор не в составе рфс, не воспитано ни одного молодого игрока среднего европейского уровня, не отобразись с первого места из группы и не попали на чм22, не перешли до сих пор в Азию и видимо поэтому не попадём на отбор чм26 и ЛЧ. Это можно перечислять до бесконечности, но при этом футбол пожирает огромные деньги.
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SupoStats
Чушь собачья
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