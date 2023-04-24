Александр Тихонов: «Кубок Гагарина лучше НХЛ и ЧМ. Трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол достиг такого уровня хотя бы на 30%»

Александр Тихонов заявил, что Кубок Гагарина лучше чемпионата мира и НХЛ.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.

«Ничего страшного не вижу в том, что России и не будет на чемпионате мира по хоккею. У нас сейчас идет Кубок Гагарина, он лучше чемпионата мира и лучше . Думаю, что-то интересное можно будет организовать между Россией и Беларусью.

Почему КХЛ лучше НХЛ? интереснее. Вы посмотрите, какая конкуренция! Когда такое было, чтобы « » составлял конкуренцию . Очень здорово!

Посмотрите, трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол у нас достиг такого уровня хотя бы на 30%», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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