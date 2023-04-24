Александр Тихонов: «Кубок Гагарина лучше НХЛ и ЧМ. Трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол достиг такого уровня хотя бы на 30%»
Александр Тихонов заявил, что Кубок Гагарина лучше чемпионата мира и НХЛ.
Ранее Международная федерация хоккея приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.
«Ничего страшного не вижу в том, что России и Беларуси не будет на чемпионате мира по хоккею. У нас сейчас идет Кубок Гагарина, он лучше чемпионата мира и лучше НХЛ. Думаю, что-то интересное можно будет организовать между Россией и Беларусью.
Почему КХЛ лучше НХЛ? Кубок Гагарина интереснее. Вы посмотрите, какая конкуренция! Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА. Очень здорово!
Посмотрите, трибуны заполнены. Какой хоккей стал в России! Если бы еще футбол у нас достиг такого уровня хотя бы на 30%», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
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- ЦСКА - в 5м финале подряд
- Конкуренция - вышла из чата
Но вот это лютый позор: "Когда такое было, чтобы «Ак Барс» составлял конкуренцию ЦСКА".
Тихонов проспал все 90-е и 00-е? Он не в курсе, когда Ак Барс стал элитным клубом РФ, и что творилось с ЦСКА до прихода Роснефти? 20 лет валяли этот ЦСКА все, кому не лень.
ой ору))) 2018-й, когда барсы были действительно сильнее армейцев
сравни с КГ
Футбол никогда никогда не достигнет и 10% уровня хоккея пока в руководстве футбола такие руководители как Алаев с Митрофановым.
Они не из футбола и Лично я считаю их никудышными управленцами - проигрывают дела в судах по детским причинам - в швейцарский, якобы, опоздали подачу заявления по срокам , Телеспорту, по причине ,вообще то что я прочитал и если это правда что пишут, так , причина , это полный абсурд , сплошные скандалы в футболе, в судействе, с болельщиками, уголовные дела связанные с работниками футбола , крымские футбольные Федерации до сих пор не в составе рфс, не воспитано ни одного молодого игрока среднего европейского уровня, не отобразись с первого места из группы и не попали на чм22, не перешли до сих пор в Азию и видимо поэтому не попадём на отбор чм26 и ЛЧ. Это можно перечислять до бесконечности, но при этом футбол пожирает огромные деньги.