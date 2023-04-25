«Торонто» одолел «Тампу» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в 3-м периоде. Канадский клуб ведет 3-1 в серии
«Торонто» одолел «Тампу» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в 3-м периоде.
«Мэйпл Лифс» выиграли четвертый матч серии и увеличили свое преимущество в первом раунде Кубка Стэнли (3-1).
После двух периодов «Торонто» уступал со счетом 1:4, но в третьем совершил камбэк. Форвард Остон Мэттьюс сделал дубль (50-я и 53-я минуты), а защитник Морган Райлли сравнял счет на 57-й минуте.
Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил форвард Александр Керфут.
Канадский клуб не проходил первый раунд плей-офф с 2004 года. У команды на данный момент 10 поражений подряд в матчах, в которых она могла закрыть серию.
Вот прям видно как перемалывают: обстоятельства, историю, соперника и самое главное - себя, ради победы.
Оно и в прошлом то розыгрыше Кубка их серия с "Тампой" чуть ли лучшей во всем плей-офф считалась, включая финалы.
Вместо 3-1,"горят" 1-3...
В Торонто все и закончится!
Хочу,чтоб "Листья" взяли "Чашку"!
Но всё это не будет значить ничего, если Торонто опять не сможет закрыть серию. Не раз уже находились в одной победе от второго раунда, но всё заканчивалось вылетом. Тампа, в общем-то, по игре была лучше в домашних матчах, плюс раненый дверь вдвойне опасен.
И за 12 минут пускать 3.
Если вы так делаете, то не заслуживаете пройти дальше.