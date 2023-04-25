«Торонто» одолел «Тампу» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в 3-м периоде. Канадский клуб ведет 3-1 в серии

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Морган Райлли Остон Мэттьюс Александр Керфут Хоккей

«Торонто» одолел «Тампу» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в 3-м периоде.

«Мэйпл Лифс» выиграли четвертый матч серии и увеличили свое преимущество в первом раунде Кубка Стэнли (3-1). 

После двух периодов «Торонто» уступал со счетом 1:4, но в третьем совершил камбэк. Форвард Остон Мэттьюс сделал дубль (50-я и 53-я минуты), а защитник Морган Райлли сравнял счет на 57-й минуте. 

Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил форвард Александр Керфут

Канадский клуб не проходил первый раунд плей-офф с 2004 года. У команды на данный момент 10 поражений подряд в матчах, в которых она могла закрыть серию. 

20 комментариев

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Евгений Иванов
Канадские команды второй день подряд выдают камбэки с минус 3 по ходу игры. Видимо очень хотят Кубок - в этом году 30 лет с последнего канадского обладателя КС, тогда это был Монреаль.
+15
0
+15
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Vlad_p777
Браво Лифс👏👏👏
+18
-3
+15
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Terrence Phillip
Тампа сегодня очень плохо в обороне сыграли, пятак вообще не держат. Вася уже дежурные шайбы вынимает
+10
0
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Влад Кабалов
Когда-то это должно произойти, с таким составом команда должна проходить по сетке ПО далеко. Борьба еще не закончена, но Тампе будет тяжко, тем более и фарт от них ушел. А посмотреть Бостон-Торонто будет сверх-интересно,
+9
0
+9
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Deathspell Omega
"Торонта", канешн, из тех команд, которые уважать себя заставляют по ходу плей-офф.
Вот прям видно как перемалывают: обстоятельства, историю, соперника и самое главное - себя, ради победы.
Оно и в прошлом то розыгрыше Кубка их серия с "Тампой" чуть ли лучшей во всем плей-офф считалась, включая финалы.
+9
-1
+8
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Фанат спорта01
85,61% за 4матча это конечно что-то с чем-то),если бы Вася отражал хотя бы 90%шайб Тампа уже выигрывала бы 3-1.
+7
-2
+5
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Поговорим о разном
Ответ Kemlo
Неужели всё-таки дожмут Тампу?
А у Вас большие сомнения???? С 3-1 можно "отбазарить" мотивированный Торонто (за прошлые годы)??? И с вратарями "гениальными" (обоими)???? Сегодня всё полетело в пропасть. В домашней игре Торонто вообще для своих болельщиков будет стараться "взять" серию. Очень лично для меня печально, но надо признать - последний звонок прозвучал в этой игре сегодня.
+4
0
+4
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Евгений Якутов
"Тампа" уже не та...
Вместо 3-1,"горят" 1-3...
В Торонто все и закончится!
Хочу,чтоб "Листья" взяли "Чашку"!
+5
-1
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Ivan Ivanych
Тампу можно распускать, толку с этого состава бошьше не будет.
+4
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Антоша
Неужели увидим Кучерова на ЧМ наконец-то! Жаль, что игру такого мастера видим так редко
+4
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Иван Павлов
Большие молодцы сегодня, воспользовались тем, что Тампа уже встала и пыталась спокойно докатать матч. Именно из этого во многом и родилась вторая шайба, которая запустила камбэк. Мэттьюс вовремя проснулся, Райлли подрубил какой-то зверский режим, Марнер стабильно хорош, РОР приносит огромную пользу.

Но всё это не будет значить ничего, если Торонто опять не сможет закрыть серию. Не раз уже находились в одной победе от второго раунда, но всё заканчивалось вылетом. Тампа, в общем-то, по игре была лучше в домашних матчах, плюс раненый дверь вдвойне опасен.
+4
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Ivan Ivanych
Василевский - дырка
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Mephi027
Нельзя в матче плей офф вести 4:1 к 48й минуте.

И за 12 минут пускать 3.

Если вы так делаете, то не заслуживаете пройти дальше.
+2
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Kemlo
Неужели всё-таки дожмут Тампу?
+2
0
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LeicesterCity
Ответ Антоша
Неужели увидим Кучерова на ЧМ наконец-то! Жаль, что игру такого мастера видим так редко
Особенно при первом голе Торонто))
+2
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Safkzn
Тампа второй матч подряд сливает, эх... Непруха!
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LeicesterCity
Как же круто действовал Кучеров при первой шайбе Торонто))) Легенда, Артист ))
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LeicesterCity
Говорят, Гражданин товарищ Барин , уже с утра накатил Балтику 9))) Ждём его скоро в комментариях и сообщения про Тампу династию и ТД )) а сейчас, пусть отдохнёт )))
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old folk
Апсет близко)
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LeicesterCity
Ответ Kemlo
Неужели всё-таки дожмут Тампу?
дожмут
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