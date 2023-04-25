«Торонто» одолел «Тампу» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в 3-м периоде. Канадский клуб ведет 3-1 в серии

«Торонто» одолел «Тампу» (5:4 ОТ), отыгравшись с 1:4 в 3-м периоде.

«Мэйпл Лифс» выиграли четвертый матч серии и увеличили свое преимущество в первом раунде Кубка Стэнли (3-1).

После двух периодов « » уступал со счетом 1:4, но в третьем совершил камбэк. Форвард Остон Мэттьюс сделал дубль (50-я и 53-я минуты), а защитник сравнял счет на 57-й минуте.

Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил форвард .

Канадский клуб не проходил первый раунд плей-офф с 2004 года. У команды на данный момент 10 поражений подряд в матчах, в которых она могла закрыть серию.