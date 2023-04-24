Украина продолжит выступать в отборе Евро-2024, несмотря на участие Беларуси

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу УЕФА сборная Беларуси по футболу УАФ квалификация Евро-2024 Андрей Павелко Политика министерство молодежи и спорта Украины Евро-2024 Футбол

Сборная Украины продолжит выступление в отборе на Евро-2024, несмотря на участие Беларуси.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, запрещающий украинцам соревноваться со спортсменами из России и Беларуси. Замминистра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что решение об участии сборной в квалификации Евро-2024 примет Украинская ассоциация футбола.

В стартовом матче квалификации чемпионата Европы Украина на выезде уступила Англии (0:2) и сейчас занимает 4-е место в группе C.

«Сборная Украины продолжит выступление в отборе на Евро-2024. Министерству молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и разъяснение ситуации!

Далее привожу текст письма, полученного от министерства: «Учитывая решение УЕФА о разведении украинских и белорусских команд при жеребьевке международных турниров, в соответствии с пунктом 5 указа структуры министерства, в полномочия которых входит координация развития футбола в стране, будет осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых участвуют белорусские команды. В случае возникновения вероятности очных встреч для решения вопросов дальнейшего участия в турнирах могут быть применены положения пункта 1 указа».

От себя добавлю, что уже во вторник рабочая группа представителей сборной прибудет в Германию для проверки места проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.

Также нет никаких препятствий для выступления молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», – написал президент УАФ Андрей Павелко в фэйсбуке.

Напомним, что российские команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек из футбола
думали, что Беларусь опрокинут через бедро, но всем оказалось похрен на Украину
+138
-19
+119
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ron Weasley
То есть за слова на Украине так и не научились отвечать.
Ну что бабы они и есть бабы
+99
-14
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жанна Калгина
Шантаж не удался
+61
-5
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ron Weasley
Зинченко в очередной раз пустил слезу, узнав что Сборная продолжает отбор на ЕВРО-2024
+53
-1
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Большаков
Каккие принципиальные украинцы
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Человек из футбола
думали, что Беларусь опрокинут через бедро, но всем оказалось похрен на Украину
На них давно всем похрен , это ещё на Чм было , когда тема лгбт обсуждалась и скандалы были , а про них ни слова , да и клоуну их не дали слова в финале
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vovker
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален модератором
Что-то не похоже. Пока что по пятачку получают сами украинцы...
+32
-7
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JuVero
чтож ты фраер..?))
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ChefJhonnyMorgan
Какая же это клоунада
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Такие новости, будто Украина эпицентр мирового футбола
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирзоанис Якубов
"Вы не понимаете, это другое", - Зеленский
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален модератором
Сдать без единого выстрела такую бесценную жемчужину как Крым, почти без боя 150 км сухопутного коридора к нему,–да, на такое способны только украинцы😎
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Картоплю тоже будут продолжать есть .
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Ответ FortMinor
воюют тоже неплохо
Быть на полном обеспечении стран НАТО, в том числе, спутниковой разведкой, воевать по стратегии натовских военных советников, ставить политические ценности выше военных, заваливая мясом под Бахмутом, это не показатель))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
самая важная новость для спортса
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doha
Ответ Iuasamotu
Комментарий удален модератором
Я не знаю кто там кому и как раздает
Виду только что русские воюют против русских
Снова
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Мы своим принципам не изменяем. Мы просто меняем принципы, когда надо)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Ответ FortMinor
ну то что мид Украины смог привлечь союзников на свою сторону, а рашкованский - нет, как раз и есть показатель того что в рф кроме всего прочего запущены международные отношения
Пхахаха, всемогущий МИД Украины))
Мальчик, да их никто не спрашивал) когда прыгали в 14 году на Майдане, американцы уже выбирали между Кличко и Яценюком, кого у власти поставить (это реальные переговоры - можешь загуглить).
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ DekiB
Мандат украинским руководителям в другом месте выдают, што ты как маленький!
Да я знаю, но отрицают.
Нынешние руководители Украины это позор вселенского масштаба.

Мне жаль украинцев.
Я знаю многих людей из Киева, Харькова, Львова.
Я не представлял масштабы сумасществия.

Я желаю им быстрейщего оздоровления общества там.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инженер Управляющий
🤡
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doha
Это единственное что украинцы делают хорошо
Играют в футбол
Пусть лучше все в мире играют в футбол
Миру мир🌍
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Как быстро принципиальность ушла
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bam bam
вы уж прабачце , Але мы ничога не можем зрабиць. ничога ... трымайцеся браты
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DekiB
Ответ А.Э.РАСИМ
Я вот хочу спросить у украинцев. Ребята вам стыдно за клоунаду ваших руководителей? Вы давали им мандат так позорить страну? Они ваши лидеры?
Мандат украинским руководителям в другом месте выдают, што ты как маленький!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Andreev
У белорусов настолько нулевая команда, что их даже отстранять не надо, они проигрывают буквально любому
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий