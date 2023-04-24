Сборная Украины продолжит выступление в отборе на Евро-2024, несмотря на участие Беларуси.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, запрещающий украинцам соревноваться со спортсменами из России и Беларуси. Замминистра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что решение об участии сборной в квалификации Евро-2024 примет Украинская ассоциация футбола.

В стартовом матче квалификации чемпионата Европы Украина на выезде уступила Англии (0:2) и сейчас занимает 4-е место в группе C.

« продолжит выступление в отборе на . Министерству молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и разъяснение ситуации!

Далее привожу текст письма, полученного от министерства: «Учитывая решение о разведении украинских и белорусских команд при жеребьевке международных турниров, в соответствии с пунктом 5 указа структуры министерства, в полномочия которых входит координация развития футбола в стране, будет осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых участвуют белорусские команды. В случае возникновения вероятности очных встреч для решения вопросов дальнейшего участия в турнирах могут быть применены положения пункта 1 указа».

От себя добавлю, что уже во вторник рабочая группа представителей сборной прибудет в Германию для проверки места проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.

Также нет никаких препятствий для выступления молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», – написал президент УАФ Андрей Павелко в фэйсбуке.

Напомним, что российские команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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