Чемпионат Италии. «Верона» против «Болоньи», «Ювентус» сыграет с «Наполи» в воскресенье

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«Верона» примет «Болонью» в стартовом матче 31-го тура Серии А.

В субботу «Лацио» примет «Торино» Алексея Миранчука.

В воскресенье «Интер» сыграет с «Эмполи» в гостях, «Милан» примет «Лечче», «Ювентус» будет противостоять «Наполи». 

Завершится тур в понедельник матчем «Аталанта» – «Рома». 

Чемпионат Италии

31-й тур

Верона – Болонья
Дата проведения
21 апреля, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Сассуоло
Дата проведения
22 апреля, 16.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Торино
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Специя
Дата проведения
22 апреля, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Интер
Дата проведения
23 апреля, 13.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Кремонезе
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Фиорентина
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Лечче
Дата проведения
23 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Наполи
Дата проведения
23 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Рома
Дата проведения
24 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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6 комментариев

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Заяцволк
Апять адинпять ?
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Алексей Гусев
Ответ Заяцволк
Апять адинпять ?
вряд-ли, Витя не в форме...можно понадеяться...
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Kolya Meliksetyan
Сейчас начнется обычное для серии а веселье, игра в поддавки в верхней части таблицы
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I am Timur >>M<<
Юве надо побеждать. Иначе возврат 15 очков может и не помочь. Вообще, что за бред снятие очков с команды? Если руководство занимается финансовыми махинациями, то штрафуйте их, а не команду.
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Кирилл Павлюченко
Неаполь будет злой и мотивированный. Интересно, кто-то из двух "героев" - Хвичи или Душана - сподобится забить?!
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