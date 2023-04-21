Чемпионат Италии. «Верона» против «Болоньи», «Ювентус» сыграет с «Наполи» в воскресенье
«Верона» примет «Болонью» в стартовом матче 31-го тура Серии А.
В субботу «Лацио» примет «Торино» Алексея Миранчука.
В воскресенье «Интер» сыграет с «Эмполи» в гостях, «Милан» примет «Лечче», «Ювентус» будет противостоять «Наполи».
Завершится тур в понедельник матчем «Аталанта» – «Рома».
31-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 апреля, 21.45, «Адзурри д′Италия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
6 комментариев