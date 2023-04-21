Чемпионат Италии. «Верона» против «Болоньи», «Ювентус» сыграет с «Наполи» в воскресенье

«Верона» примет «Болонью» в стартовом матче 31-го тура Серии А.

В субботу « » примет « » Алексея Миранчука.

В воскресенье « » сыграет с « » в гостях, «Милан» примет «Лечче», « » будет противостоять «Наполи».

Завершится тур в понедельник матчем «Аталанта» – «Рома».

Чемпионат Италии

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

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