Кубок Стэнли. «Тампа» примет «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Виннипег» против «Вегаса», «Сиэтл» – «Колорадо»

Теги результаты Нью-Джерси Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Хоккей

«Тампа» принимает «Торонто» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Виннипег» встретится с «Вегасом», «Сиэтл» против «Колорадо».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Рейнджерс – Нью-Джерси
Дата проведения
25 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Рейнджерс – Нью-Джерси
Дата проведения
25 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Виннипег – Вегас
Дата проведения
25 апреля, 04.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Сиэтл – Колорадо
Дата проведения
25 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

8 комментариев

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Jeff Lebowski
Рэйнджерс с Нью-Джерси дважды сегодня играет? И Нью-Джерси впереди в серии? Это в другой Вселенной, наверное? В любом случае, Сириусу больше не наливать.
+14
-1
+13
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Frontex
Да будет 2-2 в сериях!!
+2
-2
0
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ɔculpa
Коллеги у Александра Балабанова по хоккейным новостят совсем никчёмные. Хоть бы проверяли себя.
За два 2-2 и два 3-1 (Вегас и Рейнджеры).
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Cube Litening C:68X
Да неважно,все только ради комментариев сюда идут..
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Cube Litening C:68X
За торонтайцев и кряков!! 😁
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Youzhny23
Торонто,удачи в спасении хоккея!!!
Сиэтлу и винипегу зубы показать!
рейнджерс , дожимай ноунеймов !
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