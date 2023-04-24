Кубок Стэнли. «Тампа» примет «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Виннипег» против «Вегаса», «Сиэтл» – «Колорадо»
«Тампа» принимает «Торонто» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.
«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Виннипег» встретится с «Вегасом», «Сиэтл» против «Колорадо».
Первый раунд
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 25 апреля, 04.30, «MTS Centre»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 25 апреля, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
За два 2-2 и два 3-1 (Вегас и Рейнджеры).
Сиэтлу и винипегу зубы показать!
рейнджерс , дожимай ноунеймов !