Кубок Стэнли. «Тампа» примет «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Виннипег» против «Вегаса», «Сиэтл» – «Колорадо»

«Тампа» принимает «Торонто» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

« » сыграют с « », « » встретится с « », « » против «Колорадо».

Первый раунд

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли