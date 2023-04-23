Малком прибил «Динамо», смена лидера в Бундеслиге, «Сити» в финале Кубка Англии, победы «Реала» и «Ливерпуля», трансляций РПЛ не будет на YouTube и другие новости

1. «Зенит» победил «Динамо» (3:1) в центральном матче 24-го тура Мир РПЛ. Малком сделал дубль и отдал результативный пас: он лидер бомбардирской гонки с 18 голами и лучший в чемпионате России по системе «гол+пас». А Сергей Семак выиграл 122 матча во главе «Зенита» и опередил Юрия Морозова, до рекорда Павла Садырина – 3 победы.

«Химки» выиграли впервые почти за полгода: команда Андрея Талалаева победила «Торпедо», отыгравшись с 1:2 и забив три гола за 9 минут – 4:2. «Оренбург» обыграл «Факел» (3:1) на выезде и прервал 3-матчевую серию без побед.

2. В Бундеслиге сменился лидер: «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3), проиграв уже 3-й матч при Тухеле, а «Боруссия» разнесла «Айнтрахт» (4:0) и взлетела на первую строчку.

3. РПЛ перестала показывать в YouTube матчи тура в прямом эфире по подписке.

4. «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, разгромив «Шеффилд Юнайтед» – 3:0. Рияд Марез сделал хет-трик, а Эрлинг Холанд прервал 7-матчевую голевую серию.

5. НХЛ. «Торонто» вырвал победу у «Тампы» (4:3 ОТ) в третьем матче серии, сравняв счет на 59-й минуте и забив решающий гол на 80-й (Райан О’Райлли и Морган Райлли). «Виннипег» отыгрался с 1:4 в третьем периоде матча с «Вегасом», но все же проиграл, у Барбашева передача на победный гол во втором овертайме. «Нью-Джерси» добыл первую победу в серии с «Рейнджерс». Все результаты дня – здесь.

6. «Реал» не испытал больших проблем с «Сельтой», выиграв 2:0. У «Мадрида» 4 победы подряд с общим счетом 8:0.

7. НБА. «Филадельфия» завершила серию с «Бруклином» (4-0), 61 очко Дюрэнта и Букера помогло «Финиксу» обыграть в гостях «Клипперс» и другие результаты.

8. «Ливерпуль» вырвал победу у «Ноттингем Форест» (3:2). Диогу Жота сделал дубль, гости дважды отыгрывались, три очка принес гол Мо Салаха.

9. UFC. Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде. Все результаты дня – здесь.

10. Эрик тен Хаг планирует чистку в «МЮ», уйти могут до 15 футболистов – Магуайр, Линделеф, Марсьяль, Фред и другие.

11. Лионель Месси внимательно следит за делом «Барселоны» и Негрейры. Аргентинец хочет играть в Лиге чемпионов, а клуб могут наказать.

12. Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин в суде требует отмены санкций со стороны Канады, которые «катастрофически снижают» шансы вернуться в «Ф-1».

13. ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом-Кубань» (2-2) в полуфинале Единой лиги ВТБ.

14. Юлиан Нагельсманн сосредоточился на «Тоттенхэме» после отказа возглавить «Челси».

15. Боец UFC Нейт Диаз напал на мужчину и начал душить его прямо на улице.

Цитаты дня.

Валиева о произвольной на Олимпиаде-2022: «Я специально раза три посмотрела, со слезами на глазах. Мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт»

Юра Мовсисян: «В США есть стереотипы про злых русских, мафию – везде хватает глупых. Когда рассказываю, что жил в России как бог, люди удивляются»

Томас Тухель: «Бавария» измотана, будто 70 матчей отыграла. Мы в сложной ситуации, произошло слишком многое»

Губерниев о Клаудиньо: «Россия для него – дойная корова. Налоги маленькие, зарплаты большие»

Хави про солнце и сухой газон: «Я не заткнусь, пусть делают еще 200 тысяч мемов обо мне. В гольфе траву стригут, в баскетболе паркет вытирают, в теннисе в дождь пауза»

Уэйн Руни: «Холанд – лучший игрок мира. Месси – величайший, но от Эрлинга у меня дух захватывает. Он получит «Золотой мяч», если будет в такой форме»

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