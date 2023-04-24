Алексей Гасилин: «Быть футболистом – тяжелейший труд, зарплаты каждого оправданы. Кто считает по-другому – диванные критики со слюной зависти»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Гасилин Амкал деньги Winline Медиалига Футбол

Алексей Гасилин считает, что футболисты заслуженно получают высокие зарплаты.

«В среднем из одного поколения ребят футболом занимаются около миллиона. Официальная статистика показывает, что из этого миллиона на футболе будут суперхорошо зарабатывать 20 человек. Еще двести – просто обеспечивать себя игрой.

Шанс попасть в двадцатку меньше одного процента. Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто. У футболистов очень тяжелая жизнь. Кто считает по-другому – диванные критики, пускающие слюну зависти.

Быть профессиональным футболистом – тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданы», – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».

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52 комментария

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charly_54
А если человек положил своё детство на образование, это не тяжелейший труд?
+42
-3
+39
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pit4er
Очередной лимитчик, получавший зарплату из госбюджета, забыл про эти важные детали
+30
-3
+27
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dsav
Ответ charly_54
А если человек положил своё детство на образование, это не тяжелейший труд?
Вы абсолютно правы. Просто это не проблема футболиста, получающего высокие зарплаты, а проблема государства. Если зажать в тиски футболистов, то ничего не изменится. Надо стараться, чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых.
+16
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+12
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AIBOLIT66
и какой продукт вы производите?
+13
-3
+10
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Granero-24
Самая трудная работа в мире...
+11
-3
+8
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Мадрид наказывает!
А не пошел бы ты к нехорошей маме (с)
https://youtu.be/Bn73z2PrCVM
+9
-2
+7
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Уральский Спартаковец
Ответ Михаил Сафонов
А вот про то, что кто мешал людям в детстве играть футбол лучше бы молчал, многим в детстве есть было нечего, не говоря про игру в футбол, это сейчас у каждого есть возможно пойти заниматься с тренером. Ну практически у каждого. У меня был одноклассник, как сейчас вспоминаю, великолепно играл, бил с двух ног, скорость, прием, техника, в 13 дет играл с 16-17 летними на уровне. У семьи банально денег не было, чтобы вписать его в состав на следующий год. Просили на лапу около 30 тысяч рублей, что для 2005го года нереальные деньги были для нашего окружения. Парен был бы сильнее Кокорина 100%
За Кокорина лучшие академии страны грызлись, а тут про друга заливаешь. Великого таланта никто не будет просить дать денег на лапу, это посредственностей тянут на верх за денежку чтобы на них зарабатывать.
+6
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Михаил Сафонов
Никто не отрицает, что профессиональный спорт это тяжелый труд, но вот зарплата кокорина в зените, мягко скажем, немного не соответствовала его уровню игры, да и не только кокорина, а так да, завидуем конечно, локти грызем😁😁😁
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-3
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Владимир Андреевич
Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто.
==================
а я мог сам себя отвести в футбольную школу в 6 лет? вряд ли
а мог бы я стать проф футболистом, если бы все же отвёл бы себя в футбольную школу в 14 лет? тоже навряд ли, поздновато уже
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Artur Artur
Просто футбол популярный вид спорт. Баскетболисты, волейболисты, фигуристы, тяжатлеты, лыжники, пловцы, легатлеты и прочие спортсмены тренируются не меньше.
+6
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Анатолий Magicbrain
Очередной пинатель мяча рассказывает о своем тяжком труде. Пахари просто какие-то лимитные!)
+3
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Артем Коваленко
Ну да, конечно
+3
-1
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Михаил Сафонов
А вот про то, что кто мешал людям в детстве играть футбол лучше бы молчал, многим в детстве есть было нечего, не говоря про игру в футбол, это сейчас у каждого есть возможно пойти заниматься с тренером. Ну практически у каждого. У меня был одноклассник, как сейчас вспоминаю, великолепно играл, бил с двух ног, скорость, прием, техника, в 13 дет играл с 16-17 летними на уровне. У семьи банально денег не было, чтобы вписать его в состав на следующий год. Просили на лапу около 30 тысяч рублей, что для 2005го года нереальные деньги были для нашего окружения. Парен был бы сильнее Кокорина 100%
+6
-5
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Hong Kil
Не диванные, а лыжные и фигурнокатайные.
+1
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Мукунку хороший
Ответ AIBOLIT66
и какой продукт вы производите?
💩
+2
-1
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Очки Дани Алвеса
«Поэтому я им так и не стал» - добавил Алексей
+1
0
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Дэннис Молинарев
Кокорин, Гулиев, Мамаев, Кутепов, Довбня подписались под каждым словом…
+4
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Abu Ibrahim
Ответ Михаил Сафонов
А вот про то, что кто мешал людям в детстве играть футбол лучше бы молчал, многим в детстве есть было нечего, не говоря про игру в футбол, это сейчас у каждого есть возможно пойти заниматься с тренером. Ну практически у каждого. У меня был одноклассник, как сейчас вспоминаю, великолепно играл, бил с двух ног, скорость, прием, техника, в 13 дет играл с 16-17 летними на уровне. У семьи банально денег не было, чтобы вписать его в состав на следующий год. Просили на лапу около 30 тысяч рублей, что для 2005го года нереальные деньги были для нашего окружения. Парен был бы сильнее Кокорина 100%
Твои слова только подтверждают тезис Гасилина . Добраться до миллионов в футболе очень и очень тяжело .
Доберись ты до этих миллионов врядли отдавал бы 90% зарплаты бабушкам пенсионеркам , со словами : я лимитчик , мне и 10% много .
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С детства за Ньюкасл
Ответ Nikola Shell
А чего вы разнылись? государству если денег жалко на зарплаты бюджетникам какие вопросы к футболистам? им платят, вам нет. Хотите хорошую зарплату идите в частную компанию
А если (как пример) у меня зарплата хорошая, я работаю в частной компании, и просто из принципа хочу, чтобы этим бездарям кривоногим платили копейки, чтоб хватало от зп до зп (т.е. на уровне их игровых качеств), то куда мне пойти?
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Алексей Куликов
Ответ Владимир Андреевич
Кто мешал людям, осуждающим футболистов за высокие зарплаты, положить все свое детство на занятие футболом? Никто. ================== а я мог сам себя отвести в футбольную школу в 6 лет? вряд ли а мог бы я стать проф футболистом, если бы все же отвёл бы себя в футбольную школу в 14 лет? тоже навряд ли, поздновато уже
да даже если бы отвели, далеко не факт, что у ваших родителей хватило бы денег довести вас до уровня профессионала.
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Василий Жирков
ноунейм какой-то рассказывает "правду жизни" (в его понимании)
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FEZ10
Мировые звезды которые тренировались сутками говорят что жизнь футболиста сказала , а вот те кто тренировались 1,5 часа в день рассказывать что ужасная жизнь .И по поводу детства .Я не стал проф футболистом ,но тоже все детство играл в футбол, а ещё и учился .Зарплаты оправданы в принципе ,но вот про тяжёлую жизнь ….
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тренер с района
Что за новый персонаж
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atomio
Мужики, лимитчики-паспортисты взбунтовались!
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Гекдениз Кардениз
Если бы не лимит не было бы этих раздутых контрактов футболистов , ценник был бы адекватным , а так сколько игроков после подписания первого солидного контракта улетели в небытие
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