Глава НОК Польши о возможном бойкоте Олимпиады: «Пока я бы не заглядывал так далеко. Нужно подумать, как исключить россиян и белорусов»

Глава Олимпийского комитета Польши выступил против бойкота Олимпиады польскими спортсменами.

28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий. После этого представители ряда стран заявили о возможном бойкоте соревнований.

«Пока я бы не заглядывал так далеко. Нужно подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а потом принимать решения вместе со всем спортивным сообществом.

Надо спрашивать спортсменов, которые собираются выступать на Олимпиаде и посвящают всю жизнь тому, чтобы сначала квалифицироваться, а затем принять участие в Играх, бороться за медали.

Я не могу представить, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали, исполнять свои мечты, доставлять нам радость. Поэтому такие решения нужно принимать с умом», – приводит слова Радослава Песевича RMF FM.

Премьер-министр Польши о допуске россиян: «Начинаем переговоры с другими странами мира, которые имеют возможность оказать давление на МОК»