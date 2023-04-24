Глава НОК Польши о возможном бойкоте Олимпиады: «Пока я бы не заглядывал так далеко. Нужно подумать, как исключить россиян и белорусов»
Глава Олимпийского комитета Польши выступил против бойкота Олимпиады польскими спортсменами.
28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий. После этого представители ряда стран заявили о возможном бойкоте соревнований.
«Пока я бы не заглядывал так далеко. Нужно подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а потом принимать решения вместе со всем спортивным сообществом.
Надо спрашивать спортсменов, которые собираются выступать на Олимпиаде и посвящают всю жизнь тому, чтобы сначала квалифицироваться, а затем принять участие в Играх, бороться за медали.
Я не могу представить, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали, исполнять свои мечты, доставлять нам радость. Поэтому такие решения нужно принимать с умом», – приводит слова Радослава Песевича RMF FM.
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Где ваша честь, суки?!
Можете ругать Путина, можете не понимать зачем всё вообще происходит, но просто почитайте что эти твари говорят) Нас только и ждут как уничтожить. И Украина - это только первый шаг.
Всё очень сильно прогнило в мире. Жаль, что за это приходится умирать ребятам, но иначе придётся умирать всем нам. Единственный способ заткнуть это гнильё - дать отпор. Унылые страны, привыкшие жить в достатке, потому что всё им поставлялось. К чёрту. Пора сказать наше слово и наше отношение к мировой политике.
Пусть лают. Караван должен идти.