Глава НОК Польши о возможном бойкоте Олимпиады: «Пока я бы не заглядывал так далеко. Нужно подумать, как исключить россиян и белорусов»

Теги МОК Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета Польши выступил против бойкота Олимпиады польскими спортсменами.

28 марта МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе – при соблюдении строгих условий. После этого представители ряда стран заявили о возможном бойкоте соревнований. 

«Пока я бы не заглядывал так далеко. Нужно подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а потом принимать решения вместе со всем спортивным сообществом. 

Надо спрашивать спортсменов, которые собираются выступать на Олимпиаде и посвящают всю жизнь тому, чтобы сначала квалифицироваться, а затем принять участие в Играх, бороться за медали.

Я не могу представить, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали, исполнять свои мечты, доставлять нам радость. Поэтому такие решения нужно принимать с умом», – приводит слова Радослава Песевича RMF FM.

Премьер-министр Польши о допуске россиян: «Начинаем переговоры с другими странами мира, которые имеют возможность оказать давление на МОК»

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70 комментариев

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Анатолий Дегтярёв
Себя исключите, пшеки несчастные!
+67
-7
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Alex1104
Эти будут гадить до последнего.
+48
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МИХАЛЫЧ
нацики
+42
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Трент Резнор
Типичный пшек
+23
-4
+19
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Трент Резнор
Ответ Міш Міш
До Олимпиады может и росии не быть.
Брысь под лавку
+16
-1
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Иван Самойлов
Ну тут полякам и прибалтам видимо был дан четкий сигнал - никто не запрещает вам бойкотировать, но США и другие лидеры за вами повторять не будут и не будут ставить под угрозу проведение соревнований, пока не исключат Россию и Беларусь. И внезапно пыл поубавился.
+17
-3
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Александра Волкова
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Говорит представитель страны, где нацизм как раз таки проявляется в отношении Украины. У нас в Казахстане есть даже прикол: включи канал Россию и посчитай, сколько займет времени пока не начнется ненависть и пропаганда в отношении Украины. Правильно, не так много времени. Поэтому не вам говорить про нацизм, я больше всего видел нацизма именно в России
мне две в сырном
+14
-1
+13
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filippa
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Говорит представитель страны, где нацизм как раз таки проявляется в отношении Украины. У нас в Казахстане есть даже прикол: включи канал Россию и посчитай, сколько займет времени пока не начнется ненависть и пропаганда в отношении Украины. Правильно, не так много времени. Поэтому не вам говорить про нацизм, я больше всего видел нацизма именно в России
и ты пришел расскпзать нам на нашем сайте что мы плохие!? а у вас а кпзахстане нет спортивного сайта? че вы сюда претесь то ? идите вон к украинцам и сними устрайвайте танцы с бубном... здесь вам не рады!
+15
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+13
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Назар Игорь
Ивана Сусанина на вас нет.
+17
-5
+12
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NRNG
Нужно подумать как в очередной раз разделить польшу....
+18
-7
+11
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Другая_
Ну да, ваши спортсмены должны исполнять свои мечты, а наши нет, они ж не люди.
+14
-3
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Alex Klimenko
Тот, кого вы очень хотите исключить, избавил мир от нацизма. Не был подгавкивающим ссыкуном, когда был конфликт. Не прятался за формулировками, а шёл и делал. Где в мировой истории Россия, а где Польша? Где умирали люди ради идеи и суверенитета? Где забирают зелёных мальчишек ради того, чтобы грязная рука НАТО и США сюда не лезла?!
Где ваша честь, суки?!
Можете ругать Путина, можете не понимать зачем всё вообще происходит, но просто почитайте что эти твари говорят) Нас только и ждут как уничтожить. И Украина - это только первый шаг.
Всё очень сильно прогнило в мире. Жаль, что за это приходится умирать ребятам, но иначе придётся умирать всем нам. Единственный способ заткнуть это гнильё - дать отпор. Унылые страны, привыкшие жить в достатке, потому что всё им поставлялось. К чёрту. Пора сказать наше слово и наше отношение к мировой политике.
Пусть лают. Караван должен идти.
+18
-8
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Alestern
Ответ Анатолий Дегтярёв
Себя исключите, пшеки несчастные!
Если будут умничать, то именно пшеки (и им подобные) как раз и будут исключены :)..
+11
-2
+9
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filippa
себя исключи... #%₽@####
+11
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Роберт Дауни-средний
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Я же говорю, как только говорят про русофобию, знай, скорее всего страны просто хотят говорить на своем языке и развивать местный язык. А русские за 30 лет так и не могут выучить. И это что в Прибалтике, что в Центральной Азии
ты не понял что ли? в сырном, а не обычном
+9
-1
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Berdi Sadikov
На олимпиаде даже не заметят отсутствие Польши. Есть они,нет их- до лампочки всем
+7
0
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Pueblo
"С умом" и "поляки" это оксюморон какой-то
+5
0
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Трент Резнор
Ответ Александра Волкова
мне две в сырном
И кофе в пластиковом
+6
-1
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МИХАЛЫЧ
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Я же говорю, как только говорят про русофобию, знай, скорее всего страны просто хотят говорить на своем языке и развивать местный язык. А русские за 30 лет так и не могут выучить. И это что в Прибалтике, что в Центральной Азии
в моей свободной стране люди могут если хотят говорить на любом языке , вопрос только в том поймут их или нет, а вы тупо относитесь враждебно , хотя при любом удобном случае мчитесь к нам на заработки
+7
-2
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Владислава Крюкова
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Я же говорю, как только говорят про русофобию, знай, скорее всего страны просто хотят говорить на своем языке и развивать местный язык. А русские за 30 лет так и не могут выучить. И это что в Прибалтике, что в Центральной Азии
Ну так в чем проблема развивать свой язык паралельно с русским? Что мешает? В Канаде французский и английский язык вполне себе нормально развиваются паралельно.
+5
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Антон Киселёв
Опять клятый Анисимов с Матч ТВ польских ангелочков чем-то спровоцировал
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Сергей Кот
Ответ Dauren Zhalgasbayev
еще один представитель сверхнации)) Вы че реально думаете что казахи где то в Макдаке работают в России? ахахаххах вот вы возомнили о себе) Сейчас пол России на заработках в КЗ, все в яндекс доставке и вольте)))
Ержан, просыпайся
+5
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Viks
Не будут поляки бойкотировать - на МОК будут давить.
+7
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МИХАЛЫЧ
Ответ Dauren Zhalgasbayev
Говорит представитель страны, где нацизм как раз таки проявляется в отношении Украины. У нас в Казахстане есть даже прикол: включи канал Россию и посчитай, сколько займет времени пока не начнется ненависть и пропаганда в отношении Украины. Правильно, не так много времени. Поэтому не вам говорить про нацизм, я больше всего видел нацизма именно в России
Казахстан уже больше тридцати лет русофобский, каждый день смотрю ролики где "линчуют" людей только за то что они разговаривают на русском языке
+6
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Alex_msk
Очередное подтверждение того, что исключение из соревнований было априори незаконным.
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