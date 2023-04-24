Хавбек «Краснодара» Кади получил сотрясение мозга и несколько переломов после столкновения с Джикией

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Краснодар Георгий Джикия Матч ТВ Кади Здоровье Футбол

Хавбек «Краснодара» Кади получил серьезные травмы головы в матче со «Спартаком».

Матч 24-го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» со счетом 4:3.

В начале второго тайма Кади врезался головой в плечо Георгия Джикии во время борьбы в воздухе, после чего потерял сознание.

Капитан «Спартака» оказал Кади первую помощь до прибытия медицинской бригады, вытащив запавший язык. Полузащитник «Краснодара» был доставлен со стадиона в больницу с подозрением на перелом лицевой кости.

По данным «Матч ТВ», у Кади диагностирована закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые переломы наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи и правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.

Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык

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14 комментариев

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OliNero
Какой ужас,крепкого здоровья..
+23
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добрый грек
Здоровья парню.
+14
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Игорь Новиков
Жуть, как под поезд попал. Здоровья и возвращения на поле.
+5
-1
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Пепси пеналдувич
Пипец. Ужасное событие. Здоровья!
+2
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Пако
Бедняга ...
Скорого и полного ему выздоровления.
+2
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a2wai
Здоровья парню.
+2
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nCuXpalata13
Жуть, просто жуть.. здоровья и скорейшего выздоровления
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Peter Parker
Вроде обычный стык, бывают и пострашнее, а травмы, будто по нему толпа попрыгала. Заставляет задуматься о том, насколько все таки хрупкое наше тело. Кади здоровья. И вообще, берегите себя, пацаны
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mnogokotin-
здоровья
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Slavnov
Вроде и контакт то был не жесткий
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