Хавбек «Краснодара» Кади получил сотрясение мозга и несколько переломов после столкновения с Джикией

Хавбек «Краснодара» Кади получил серьезные травмы головы в матче со «Спартаком».

Матч 24-го тура Мир РПЛ завершился победой «Спартака» со счетом 4:3.

В начале второго тайма Кади врезался головой в плечо во время борьбы в воздухе, после чего потерял сознание.

Капитан « » оказал Кади первую помощь до прибытия медицинской бригады, вытащив запавший язык. Полузащитник « » был доставлен со стадиона в больницу с подозрением на перелом лицевой кости.

По данным « », у Кади диагностирована закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые переломы наружной нижней стенки орбиты со смещением, задней стенки правой верхнечелюстной пазухи и правой скуловой дуги, а также правосторонний верхнечелюстной гемосинус.

Страшный момент с травмой головы Кади. Джикия – красавец, вытащил запавший язык

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