Овечкин посетит празднование столетия ФК «Динамо»: «GOAT хоккея проведет с нами этот исключительный день»

Александр Овечкин посетит празднование столетия «Динамо».

Капитан « » и воспитанник хоккейной команды бело-голубых посетит матч Мир РПЛ между «Динамо» и «Факелом» 28 апреля, на котором московский клуб будет праздновать столетие.

«На матч СТОлетия к нам приедет Саша Овечкин!

Потомственный динамовец и GOAT (величайший на все времена – Sports.ru) хоккея проведет с нами этот исключительный день. Отличные новости!» – говорится в сообщении «Динамо».

25 июня 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и забил гол.