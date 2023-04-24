Овечкин посетит празднование столетия ФК «Динамо»: «GOAT хоккея проведет с нами этот исключительный день»

Теги Вашингтон ВТБ Арена премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Факел Динамо Хоккей

Александр Овечкин посетит празднование столетия «Динамо».

Капитан «Вашингтона» и воспитанник хоккейной команды бело-голубых посетит матч Мир РПЛ между «Динамо» и «Факелом» 28 апреля, на котором московский клуб будет праздновать столетие.

«На матч СТОлетия к нам приедет Саша Овечкин!

Потомственный динамовец и GOAT (величайший на все времена – Sports.ru) хоккея проведет с нами этот исключительный день. Отличные новости!» – говорится в сообщении «Динамо».

25 июня 2022 года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и забил гол.

78 комментариев

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Enotic
Пишите по-русски: козёл
+44
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justbored
Ответ Jovana Jovičić
Отметят попадание в топ-6 РПЛ и вылет из плей-офф КС?
Что в слове "столетие" вас смущает?
+19
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Youzhny23
Ответ Kanan Jarrus
гоат путинтима если только
гоат адекватных людей, не смешивающих политику и спорт
+29
-12
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justbored
Кто бы сомневался, что сбегутся все местные любители загадить динамовские ветки.
+16
-7
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Синяя Кровь
Ответ Russ Ivan
Саня молоток - всегда в отпуске на Родине и всегда находит время для своего Динамо!!! Кто у нас из топовых так ещё?
сын Пескова - Коля. Он тоже в отпуск на родину гоняет.
+14
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justbored
Ответ Вован Азаров
а что гражданин США будет делать на празднике милицейского клуба
Забыли с вами проконсультироваться, простите.
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Контрольный выстрел
Александр молодец!
+9
-6
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Dmitry Kozlov
"потомственный динамовец и GOAT".... что это? нельзя по-русски писать?! Впечатление, что подростки пишут новостные релизы
выражение "к нам едет GOAT!! " звучит как подростки обсуждают игру в сети
почему не сказать - к нам едет "лучший игрок"
+5
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justbored
Ответ Jovana Jovičić
Отсутствие трофеев у Динамо
Ну у нас просто не память аквариумных рыбок.
+4
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justbored
Ответ Пенс
Разве Владимир Владимирович не радует? Я слышал, что Александр Михайлович большой его фанат.
У Владимира Владимировича масса других интересов. В особой расположенности к Динамо был не замечен вроде бы (не считая дежурного поздравления).
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Александр Богомолов
Ответ Kanan Jarrus
гоат путинтима если только
Потенциально лучший снайпер данной игры . Гоат тут подходит таким образом
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Валера Синюков
Ответ Пенс
Ветка ещё не настоялась, а зомби уже здесь) Гоат, лучший снайпер=лучший хоккеист и прочие бредни от поклонников путинтимовца :) Не стоит и напоминать, что делали с этим гоатом годами в плей-офф КС и на уровне топ-турниров сборных) Какие фантики такой и гоат)
Ты не Пенс, а пенис!
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justbored
Ответ Viktor Martunov
Да натерпелись выше крыши, в 1976ом проходил срочную в Красноярск-45, Коммунизм строили.
Ну а я родился осенью того года. В День Милиции причём. Ирония!
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Viktor Martunov
Ответ justbored
Кто бы сомневался, что сбегутся все местные любители загадить динамовские ветки.
Ещё не вечер.
+2
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Контрольный выстрел
Ответ Kanan Jarrus
гоат путинтима если только
Терпи 🤡
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justbored
Ответ Bambus
Goat это же вроде козел в переводе с английского...
Нельзя быть оригинальным таким.
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Viktor Martunov
Ответ justbored
Ну а я родился осенью того года. В День Милиции причём. Ирония!
В один день со мной скорпион.
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Crazy Writer
лол! там еще столько же сколько сейчас есть до Гретцки, если по очкам и великий Ягр топ2. А по голам - не говори "Гоп!" раньше времени.
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justbored
Ответ Viktor Martunov
Ну а кто хотел, желал на столетие общества Динамо и хоккей и футбол взять? единицы. В футболе мы пока шестые, ну выиграем у Факела, дальше у кого-то, очередной год прошëл в пустую, сколько уже можно?
Ну, Виктор, что за уныние. Всё будет, однажды. Столетняя история должна учить терпению.
+2
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vzi
Ответ skazi
Не сравнивай уровень хоккея и то как берегли Грецки. Как на него работала вся команда и его нельзя было трогать игрокам соперника.
Можно подумать сейчас в каждой команде по Джино Оджику. ;)
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Russ Ivan
Саня молоток - всегда в отпуске на Родине и всегда находит время для своего Динамо!!! Кто у нас из топовых так ещё?
+13
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justbored
Ответ Кеша
Этот персонаж на всех динамовских ветках гадит. Вот уж, действительно, про кого Лавров говорил . Прошу запомнить его .
создали досье, занесли в картотеку ))
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justbored
Ответ Shamarin
Шестнадцатое место грех не отметить. Пыльный сапог говорит, что шестое. Но тогда получается, что СКА чемпион. А динамовцы, являясь "болелами с низкой социальной ответственностью" на это пойти не могут)
Нет, вы посмотрите, кто тут уже пришёл рассуждать про уровень социальной.
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Viktor Martunov
Ответ justbored
У меня ночной режим.
Бай бай сораДник, какая быстрая связь с шестым континентом.
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Кеша
Ответ justbored
создали досье, занесли в картотеку ))
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