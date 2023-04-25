Сергачев набрал 1+1, сделал 6 блоков и получил 4 минуты штрафа в 4-м матче с «Торонто». Его удаление в овертайме «Лифс» реализовали
Михаил Сергачев набрал 1+1 и получил 4 минуты штрафа в 4-м матче с «Торонто».
Защитник «Тампы» забросил свою первую шайбу в текущем плей-офф, отличившись в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (4:5 ОТ).
Всего у него стало 3 (1+2) очка в 4 играх при полезности «минус 3».
Сегодня Сергачев (24:13, 1:25 – в большинстве, 2:13 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска, применил 3 силовых приема, сделал 6 блоков (после одного из них в первом периоде с трудом добрался до скамейки).
Также допустил 2 потери и получил 2 малых штрафа. Удаление в овертайме было реализовано «Торонто».
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