Сергачев набрал 1+1, сделал 6 блоков и получил 4 минуты штрафа в 4-м матче с «Торонто». Его удаление в овертайме «Лифс» реализовали

Михаил Сергачев набрал 1+1 и получил 4 минуты штрафа в 4-м матче с «Торонто».

Защитник « » забросил свою первую шайбу в текущем плей-офф, отличившись в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (4:5 ОТ).

Всего у него стало 3 (1+2) очка в 4 играх при полезности «минус 3».

Сегодня Сергачев (24:13, 1:25 – в большинстве, 2:13 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска, применил 3 силовых приема, сделал 6 блоков (после одного из них в первом периоде с трудом добрался до скамейки).

Также допустил 2 потери и получил 2 малых штрафа. Удаление в овертайме было реализовано « ».