Украина и Германия сыграют товарищеский матч 12 июня. Вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Польши по футболу Сборная Колумбии по футболу Везерштадион УАФ товарищеские матчи (сборные) Андрей Павелко Футбол

Сборные Германии и Украины договорились о проведении товарищеского матча.

Футбольные ассоциации обеих стран объявили, что благотворительная игра пройдет 12 июня в Бремене на стадионе «Везерштадион». Для Германии этот матч станет тысячным в истории национальной команды.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что все вырученные средства от проведения игры будут переданы пострадавшим от военных действий.

Кроме того, 16 июня Германия сыграет с Польшей в Варшаве, а 20 июня – с Колумбией в Гельзенкирхене.

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121 комментарий

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Ola BP
Интересно, хотя бы 10% от этой суммы дойдёт пострадавшим в виде какой-то помощи?)
+74
-23
+51
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МИХАЛЫЧ
жителям Афганистана или Ливии наверно помогут
+48
-18
+30
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Adeen
Ответ Ola BP
Интересно, хотя бы 10% от этой суммы дойдёт пострадавшим в виде какой-то помощи?)
Если передача безотчётная – вряд ли.
+14
-3
+11
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Честный контроль
Все вырученные средства от проведения игры будут переданы пострадавшим от военных действий украинским олигархам. Впрочем как всегда.
+18
-8
+10
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bevooch
Ответ Честный контроль
Все вырученные средства от проведения игры будут переданы пострадавшим от военных действий украинским олигархам. Впрочем как всегда.
Состояние российских миллиардеров за прошлый год увеличилось на $152 млрд — Reuters

В новый список самых богатых людей России вошли 110 долларовых миллиардеров, что на 22 больше, чем годом ранее, а их общее финансовое состояние выросло до $ 505 млрд с $ 353 млрд.
+12
-4
+8
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Direct free kick
Ответ МИХАЛЫЧ
жителям Афганистана или Ливии наверно помогут
И Югославии. Вот главный позор "великой западной демократии"
+27
-19
+8
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МИХАЛЫЧ
Ответ Валентина
Ты не в курсе сколько обычных людей остались без жилья?Сколько семей потеряли родственников?Сколько калек??? Ты правда не в курсе????
где, в Ираке?
+22
-14
+8
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Timur_A
Логичнее им сыграть 22-го июня.
+10
-3
+7
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Zenith forever
Ответ bevooch
Состояние российских миллиардеров за прошлый год увеличилось на $152 млрд — Reuters В новый список самых богатых людей России вошли 110 долларовых миллиардеров, что на 22 больше, чем годом ранее, а их общее финансовое состояние выросло до $ 505 млрд с $ 353 млрд.
Доказательство того, что дурачки из США и ЕС даже санкции применили с обратным результатом.
+10
-4
+6
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FilinMD
Ответ Поцелуй Оздоева
У россиян прям любимое занятие всех измерять по своему руководству.
А россияне-то конкретно тут причем?

150 случаев уже было, как все эти «благотворительные» средства уходили не тем, кто в них нуждается

Взять тот же эстонский фонд, который здесь уже упоминался - https://news.yahoo.com/estonia-biggest-charity-helping-ukraine-161257224.html

Where’s the money, Lebowski?
+9
-3
+6
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Evgeny Trifonov
Ответ Aleksey Yashin
В день России? Да что они себе позволяют!
им надо было 22 июня в 4 утра играть
+8
-3
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Гарун Алиев
Ответ Поцелуй Оздоева
Я правильно понимаю, что раз можно американцам, то и остальным тоже?)
Международное право де факто носит прецедентный характер,так что после Ирака,Югославии,Сирии,Судана,Ливии остальным тоже можно
+6
-1
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Peter Parker
Ответ Поцелуй Оздоева
У россиян прям любимое занятие всех измерять по своему руководству.
Ты уже забыл про Зеленского в архиве Пандоры?
+4
0
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dudufufu
Азову надо полагать?
+12
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Станислав Л
Ответ Александр Елисеев
Помогали в свое время, а что?
с нищего сумку снять?
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ZenitFan
Ответ Ola BP
Интересно, хотя бы 10% от этой суммы дойдёт пострадавшим в виде какой-то помощи?)
на новые Бентли чиновникам, ибо за Мерседесы им вставили. да они уже и не новые будут к тому времени - пепельница будет полной .
+6
-2
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Zenith forever
Ответ bevooch
Доказательство того, что какие бы санкции не применялись, крепостные оплатят за всё.
Ну да, санкции оказались против крепостных, т.е. против народа.
+5
-1
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Russ Ivan
Очень символично, один бывший рейх и другой несостоявшийся помогут наверное жителям Донбасса...
+15
-11
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Поцелуй Оздоева
Ответ МИХАЛЫЧ
где, в Ираке?
Я правильно понимаю, что раз можно американцам, то и остальным тоже?)
+7
-4
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jonnysilverhand01
Читаешь комментарии каждый понедельрик и понимаешь, что этот день на фабрике троллей - это день спортса
+5
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Aleksey Yashin
В день России? Да что они себе позволяют!
+11
-8
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SlevinKelevra8
Почитаешь комментарии и понимаешь, что в этот Zомбилэнд и правда лучше не возвращаться...
+9
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Karel
Идея хорошая. У Германии много хороших идей.
Пару лет назад они решили выплачивать пенсию выжившим блокадника Ленинграда. Примерно 25 тыс. рублей.

Но есть нюансы.. Пенсию выплачивают только евреям. Другим - нет. Так то их вонючая пенсия и будет вонючая - но немцы и здесь умудрилсь разделить людей по национальности.
+4
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Mancar Camoran 2.0
Благое дело - помощь доблестному украинскому народу, вынужденным переселенцам, пусть ЕС итак помогает в очень большом объеме.
+2
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МИХАЛЫЧ
Ответ Поцелуй Оздоева
Я правильно понимаю, что раз можно американцам, то и остальным тоже?)
пол Европы в этом участвует, НАТО оно и на Ближнем Востоке НАТО
+5
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