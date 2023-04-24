Украина и Германия сыграют товарищеский матч 12 июня. Вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий
Сборные Германии и Украины договорились о проведении товарищеского матча.
Футбольные ассоциации обеих стран объявили, что благотворительная игра пройдет 12 июня в Бремене на стадионе «Везерштадион». Для Германии этот матч станет тысячным в истории национальной команды.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что все вырученные средства от проведения игры будут переданы пострадавшим от военных действий.
Кроме того, 16 июня Германия сыграет с Польшей в Варшаве, а 20 июня – с Колумбией в Гельзенкирхене.
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В новый список самых богатых людей России вошли 110 долларовых миллиардеров, что на 22 больше, чем годом ранее, а их общее финансовое состояние выросло до $ 505 млрд с $ 353 млрд.
150 случаев уже было, как все эти «благотворительные» средства уходили не тем, кто в них нуждается
Взять тот же эстонский фонд, который здесь уже упоминался - https://news.yahoo.com/estonia-biggest-charity-helping-ukraine-161257224.html
Where’s the money, Lebowski?
Пару лет назад они решили выплачивать пенсию выжившим блокадника Ленинграда. Примерно 25 тыс. рублей.
Но есть нюансы.. Пенсию выплачивают только евреям. Другим - нет. Так то их вонючая пенсия и будет вонючая - но немцы и здесь умудрилсь разделить людей по национальности.