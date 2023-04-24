Украина и Германия сыграют товарищеский матч 12 июня. Вырученные средства передадут пострадавшим от военных действий

Сборные Германии и Украины договорились о проведении товарищеского матча.

Футбольные ассоциации обеих стран объявили, что благотворительная игра пройдет 12 июня в Бремене на стадионе «Везерштадион». Для Германии этот матч станет тысячным в истории национальной команды.

Президент Украинской ассоциации футбола сообщил, что все вырученные средства от проведения игры будут переданы пострадавшим от военных действий.

Кроме того, 16 июня Германия сыграет с Польшей в Варшаве, а 20 июня – с Колумбией в Гельзенкирхене.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол