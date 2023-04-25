Джимми Батлер набрал 56 очков в 4-м матче с «Бакс». Это повторение 4-го результата в истории плей-офф НБА

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Майами Милуоки НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Защитник «Майами» Джимми Батлер провел лучший матч в карьере.

В четвертой встрече серии первого раунда плей-офф с «Милуоки» (119:114, 3-1) Батлер набрал 56 очков.

Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА, самый результативный матч в карьере Джимми и рекорд «Хит» в плей-офф (ранее Леброн Джеймс набирал 49 очков в 2014 году в игре с «Нетс»).

В четвертой четверти «Майами» отыгрался с «-14» и теперь находится в шаге от победы в серии с лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата.

Джимми провел на площадке 29 минут, реализовав 12 из 17 с игры (2 из 4 из-за дуги) и 6 из 8 с линии. В его активе также 6 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.

Рекорд результативности в матче плей-офф принадлежит Майклу Джордану, который в 1986 году набрал 63 очка.

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34 комментария

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Dj_dale
Авторы не могут - комментаторы помогут. 40 минут, 56 очков, 9 подборов, 2 передачи, 19 из 28 с игры, 15 из 18 с линии.
+52
0
+52
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Инстаграм Любовь
Все еще верится в камбек Оленей, но если Батлер включит в одной из следующих игр режим такого НЕАДЕКВАТА, то Яннис сможет собрать своих братишек и идти ловить карасей
+41
-2
+39
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alex765
Что то не сходится, 12 с игры с 2 орехами и 6 штрафными получается 32 очка
+28
0
+28
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Учительгода2020
Одно из лучших в истории выступлений в плей-офф. Батлер был неудержим. Лучшая команда регулярки близка к вылету в первом раунде. Это что-то из НХЛ.
+25
-3
+22
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Dj_dale
Ответ avalanch
Кто эти 4 места?
Джордан 63 очка, Элгин Бэйлор 61, Донован Митчелл 57, Баркли, Чемберлен, Джордан 56.
+19
0
+19
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blooooomka
Ответ Dj_dale
Авторы не могут - комментаторы помогут. 40 минут, 56 очков, 9 подборов, 2 передачи, 19 из 28 с игры, 15 из 18 с линии.
Спасибо. Я матч не смотрел, уснул. Но как посмотрел 56 очков за 29 минут , 12 из 17, 2 из 4 трёх и 6 из 8 штрафные, подумал , что либо фляга протекает моя, либо лига за ночь придумала 5очковые)))
+14
0
+14
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Alexander92
Тут были "эксперты" в комментариях, что Батлер не звезда. Мне интересно, они продолжат писать такую чушь, или всё-таки одумаются.
+14
-1
+13
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Kolyamba39
Ответ alex765
Что то не сходится, 12 с игры с 2 орехами и 6 штрафными получается 32 очка
да там ничего не сходится, ни минуты, ни подборы, ни передачи
+10
0
+10
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AEZAKMI228
Эксперты в каментах би лайк: маяму свипнут
Те же эксперты после 3-1: ААА джимми 🐐🐐🐐 GOAT 🔥🔥
+14
-5
+9
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Ernyko
Майами для оленей как крептонит +Джимми со стальными яйцами вызывает мега респект 👍
+7
-1
+6
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avalanch
Кто эти 4 места?
+5
0
+5
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Василий Потемкин
Ответ Alexander92
Тут были "эксперты" в комментариях, что Батлер не звезда. Мне интересно, они продолжат писать такую чушь, или всё-таки одумаются.
Они это пишут каждый год.Пока плей-офф не начинается и Джимбо не начинает божить...
+4
0
+4
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SayonaraBoy
Как же выигрышно смотрится игра Джимми по сравнению с несуразицей Янниса , броски на любой вкус против смешных попыток взять мяч и разбежаться в кольцо , а последнее владение милоуки вообще какой то стыд.
+5
-1
+4
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AEZAKMI228
Кому ВПН не в падлу включить просто посмотрите на реакцию райли на трешку джимбо - https://twitter.com/WorldWideWob/status/1650689847814938624
+3
0
+3
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Demon_khv
1. Michael Jordan* /63 /1986-04-20 /CHI
2. Elgin Baylor* /61 /1962-04-14 /LAL
3. Donovan Mitchell /57 /2020-08-17 /UTA
4. Charles Barkley* /56 /1994-05-04 /PHO
Michael Jordan* /56 /1992-04-29 /CHI
Wilt Chamberlain*/56 /1962-03-22 /PHW
7. Damian Lillard /55 /2021-06-01 /POR
Allen Iverson* /55 /2003-04-20 /PHI
Michael Jordan* /55 /1997-04-27 /CHI
Michael Jordan* /55 /1993-06-16 /CHI
Michael Jordan* /55 /1988-05-01 /CHI
Rick Barry* /55 /1967-04-18 /SFW
+2
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+2
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Ernyko
Ответ AEZAKMI228
Кому ВПН не в падлу включить просто посмотрите на реакцию райли на трешку джимбо - https://twitter.com/WorldWideWob/status/1650689847814938624
Он все знал )))
+1
0
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Свежий
Жесть! Историческое выступление от Джимбо!
Другие три игрока, набиравшие 56 очков: Баркли, Джордан и Чемберлен!
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Rodbert
Джимбо в здании, всем бояцца.
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Алексей Зиновьев
Не верится, что Бакс могут отлететь 4-1, ждëм жëсткую борьбу дальше
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namankey
Исправьте статистику, как будто за три четверти цифры
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Daishi
Еще 0 фолов за 41 минуту на площадке. Единственный, кто не фолил в Хит. Чудесный результат в напряженке плэй-офф. :)
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Адилет Сапаров
Покахонтас этого парня видно даже из Казахстана
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Herodotus
Со статой конечно косякнули) Джимми отец, герой, бог и даже больше, но командно олени лучше, считаю они могут уйти с 1-3, у майами 3 матча на то, чтобы вщять один
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Hollywood Hogan
Ушиб пятой точки пошёл на пользу! Надо чаще поджопники прописывать!)
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читай ниже ↙
Батлер выходит только в плей-офф играть? Я как обыватель эту фамилию начинаю слышать только с этой стадии
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