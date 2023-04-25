Защитник « » провел лучший матч в карьере.

В четвертой встрече серии первого раунда плей-офф с « » (119:114, 3-1) Батлер набрал 56 очков.

Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА, самый результативный матч в карьере Джимми и рекорд «Хит» в плей-офф (ранее Леброн Джеймс набирал 49 очков в 2014 году в игре с «Нетс»).

В четвертой четверти «Майами» отыгрался с «-14» и теперь находится в шаге от победы в серии с лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата.

Джимми провел на площадке 29 минут, реализовав 12 из 17 с игры (2 из 4 из-за дуги) и 6 из 8 с линии. В его активе также 6 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.

Рекорд результативности в матче плей-офф принадлежит Майклу Джордану, который в 1986 году набрал 63 очка.

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо