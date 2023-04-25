Джимми Батлер набрал 56 очков в 4-м матче с «Бакс». Это повторение 4-го результата в истории плей-офф НБА
Защитник «Майами» Джимми Батлер провел лучший матч в карьере.
В четвертой встрече серии первого раунда плей-офф с «Милуоки» (119:114, 3-1) Батлер набрал 56 очков.
Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА, самый результативный матч в карьере Джимми и рекорд «Хит» в плей-офф (ранее Леброн Джеймс набирал 49 очков в 2014 году в игре с «Нетс»).
В четвертой четверти «Майами» отыгрался с «-14» и теперь находится в шаге от победы в серии с лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата.
Джимми провел на площадке 29 минут, реализовав 12 из 17 с игры (2 из 4 из-за дуги) и 6 из 8 с линии. В его активе также 6 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.
Рекорд результативности в матче плей-офф принадлежит Майклу Джордану, который в 1986 году набрал 63 очка.
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Те же эксперты после 3-1: ААА джимми 🐐🐐🐐 GOAT 🔥🔥
2. Elgin Baylor* /61 /1962-04-14 /LAL
3. Donovan Mitchell /57 /2020-08-17 /UTA
4. Charles Barkley* /56 /1994-05-04 /PHO
Michael Jordan* /56 /1992-04-29 /CHI
Wilt Chamberlain*/56 /1962-03-22 /PHW
7. Damian Lillard /55 /2021-06-01 /POR
Allen Iverson* /55 /2003-04-20 /PHI
Michael Jordan* /55 /1997-04-27 /CHI
Michael Jordan* /55 /1993-06-16 /CHI
Michael Jordan* /55 /1988-05-01 /CHI
Rick Barry* /55 /1967-04-18 /SFW
Другие три игрока, набиравшие 56 очков: Баркли, Джордан и Чемберлен!