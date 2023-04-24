Алена Косторная назвала «конвейером» методы работы тренера Этери Тутберидзе.

В марте 2021 года фигуристка вернулась в группу Тутберидзе после сезона, проведенного в академии Евгения Плющенко. В конце зимы 2022-го вновь покинула группу Тутберидзе.

«С Этери Георгиевной в сезон, когда я пришла обратно после Евгения Плющенко, у нас было много разговоров. Со мной вели диалог, чему я была поначалу очень удивлена.

В целом да, наверное, Этери Георгиевна больше всех меня знает. Мы много говорили на разные темы, не буду конкретизировать. Я была удивлена этому, потому что раньше такого не было.

Но это было только в межсезонье, в соревновательный сезон все резко прекратилось, ха-ха. Я понимаю, что старты, группа из 15 человек и с каждым не поговоришь. Из-за этого чуть потерялся контакт, и все пошло скомканно», – сказала Косторная.

« – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий.

Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведет одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то – с 15 до 18.

Но как показывает практика, старше 19 лет – это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы», – добавила чемпионка Европы.

«Этери Георгиевну Тутберидзе называют Снежной Королевой. Помню, когда она выходила на лед, так обводила взглядом, что прямо стремно становилось. Первые два года в «Хрустальном», когда она появлялась, я прижималась к борту, боялась сделать что-то не так. Этот ее строгий взгляд, осанка, и я просто: «Помогите!» – отметила Косторная.