Алена Косторная: «Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий»
Алена Косторная назвала «конвейером» методы работы тренера Этери Тутберидзе.
В марте 2021 года фигуристка вернулась в группу Тутберидзе после сезона, проведенного в академии Евгения Плющенко. В конце зимы 2022-го Косторная вновь покинула группу Тутберидзе.
«С Этери Георгиевной в сезон, когда я пришла обратно после Евгения Плющенко, у нас было много разговоров. Со мной вели диалог, чему я была поначалу очень удивлена.
В целом да, наверное, Этери Георгиевна больше всех меня знает. Мы много говорили на разные темы, не буду конкретизировать. Я была удивлена этому, потому что раньше такого не было.
Но это было только в межсезонье, в соревновательный сезон все резко прекратилось, ха-ха. Я понимаю, что старты, группа из 15 человек и с каждым не поговоришь. Из-за этого чуть потерялся контакт, и все пошло скомканно», – сказала Косторная.
«Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий.
Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведет одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то – с 15 до 18.
Но как показывает практика, старше 19 лет – это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы», – добавила чемпионка Европы.
«Этери Георгиевну Тутберидзе называют Снежной Королевой. Помню, когда она выходила на лед, так обводила взглядом, что прямо стремно становилось. Первые два года в «Хрустальном», когда она появлялась, я прижималась к борту, боялась сделать что-то не так. Этот ее строгий взгляд, осанка, и я просто: «Помогите!» – отметила Косторная.
Надеюсь, олимпийские боги, воздадут ей по заслугам!
Стыдно за Алёну.
Пора бы ей понять, что мир не вертится вокруг лишь неё.
Тутберидзе напрасно приняла её обратно после Плющенко, Алёна уже тогда наговорила много лишнего.
Косторная как перекати-поле живёт, мечется из одной крайности в другую, а я всё пыталась её понять, оправдать, пожелать удачи сейчас в парном катании.
Чем дальше, тем стыднее становится за Алёну. Вроде взрослеет, а ума не прибавляется
Зачем Этери из неё ангела лепила?