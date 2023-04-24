Алена Косторная: «Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Р-Спорт Фигурное катание

Алена Косторная назвала «конвейером» методы работы тренера Этери Тутберидзе.

В марте 2021 года фигуристка вернулась в группу Тутберидзе после сезона, проведенного в академии Евгения Плющенко. В конце зимы 2022-го Косторная вновь покинула группу Тутберидзе.

«С Этери Георгиевной в сезон, когда я пришла обратно после Евгения Плющенко, у нас было много разговоров. Со мной вели диалог, чему я была поначалу очень удивлена.

В целом да, наверное, Этери Георгиевна больше всех меня знает. Мы много говорили на разные темы, не буду конкретизировать. Я была удивлена этому, потому что раньше такого не было.

Но это было только в межсезонье, в соревновательный сезон все резко прекратилось, ха-ха. Я понимаю, что старты, группа из 15 человек и с каждым не поговоришь. Из-за этого чуть потерялся контакт, и все пошло скомканно», – сказала Косторная.

«Этери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. Этот сломался – идет следующий.

Я не говорю, что это плохо. У них такие методы работы, у всех свои. Кто-то ведет одного спортсмена с 15 лет и до 30, а кто-то – с 15 до 18.

Но как показывает практика, старше 19 лет – это уже не совсем про спорт речь. У всех разный возрастной диапазон работы», – добавила чемпионка Европы.

«Этери Георгиевну Тутберидзе называют Снежной Королевой. Помню, когда она выходила на лед, так обводила взглядом, что прямо стремно становилось. Первые два года в «Хрустальном», когда она появлялась, я прижималась к борту, боялась сделать что-то не так. Этот ее строгий взгляд, осанка, и я просто: «Помогите!» – отметила Косторная.

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140 комментариев

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Artemon1302
Главный поставщик «сосайдерской» информации))) А потом удивляется, что журналисты только про переходы и спрашивают. Удивительного «интеллекта» человек
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+117
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StanislavaKhalina
Правда в том, что результат у конкретной Алёны был только с Тутберидзе. Будет ли результат в парах - покажет время.
+119
-11
+108
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Евгения Гринева
Алена, что там по длинными карьерам у Буяновой? Вон сколько у них талантливых деток, куда все пропадают? Давай рубани как есть
+83
-10
+73
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N-fox
Алене никак не остановиться? Жду ее результатов (хоть каких-нибудь) в парном. Метод Плющенко и Буяновой, как видно, тоже не сработал.
+53
-3
+50
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Agura
Более бесстыжего персонажа, чем Косторная, я ещё не встречала!

Надеюсь, олимпийские боги, воздадут ей по заслугам!
+71
-22
+49
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NataliaB.3003
Посмотрела интервью (целое), не всё, но кусками. Оно большое, больше 50-ти минут.
Стыдно за Алёну.
Пора бы ей понять, что мир не вертится вокруг лишь неё.
+53
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+44
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Lala M
Ответ Наталья Грабовская
Но почему-то же она стала "ломаться" на каждом шагу. Переломы рук, пальцев, операция на бедре - это же не выдумка. Видно "конвейер" не всем подходит - идёт "естественный отбор", как бы жестоко это не звучало - и правда, тренировки на износ. Кстати, у А. Щ. тоже была операция на колене, после которой она больше не появилась на соревнованиях, но ей повезло больше - успела заработать титулы до выработки ресурса.
А Плющенко тоже у Тутберидзе тренировался? С 14 лет на обещбаливаюх укола катался, своим ростом говорили и он и Мишин об этом, только почему-то это было с гордостью говорино? И так о любом вообще спортсмене можно сказать, при чем тут Тутберидзе?
+44
-3
+41
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Василий Иванов
Любая школа это конвейер)) в этом нет ничего отрицательного.
+43
-4
+39
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Ритт
У Буяновой могла стать той единственной, с которой работают до старости, но Алена пустилась в парное и в любовь. Так может не в конвейере дело?
+47
-8
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Tatiana Klm
Горшочек, не вари!
+41
-6
+35
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Алеся Ткаченко
Ну в принципе так и есть.Другое дело что Косторную устраивало то что она была частью этого конвейера пока ей это приносило результаты
+40
-8
+32
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Владимир Георгия
Вообще везде в ФК конвейер, только он отличается тем, что это конвейер не чемпионов. А так в ТШТ 15 учеников , а в других школах по 50 -90 учеников, которые являются конвейером не чемпионов. ТШТ же берёт лишь трёх фигуристок в год и добросовестно обучают и приводят к чемпионству. И надо же, прохиндеи назвали добросовестную работу тренеров конвейером, а некоторые подхватили это и трезвонят. Выходит глупые не понимают простое.
+37
-6
+31
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waleri
Алена, если по чесноку кто-нибудь знал бы кто-такая Косторная без Этери Георгиевны? Об этом стоит задуматься...
+32
-1
+31
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Евгения Гринева
Ответ Sonyas
Когда у одной конвеерный подход, другим тренерам его не переплюнуть. Не ко всем относятся, как Мишин к Лизе.
Сказки не надо рассказывать, у всех тренируются большие группы, гос школы не работают на одного спортсмена
+33
-4
+29
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Евгения Гринева
Ответ Василий Иванов
Любая школа это конвейер)) в этом нет ничего отрицательного.
Любая школа конвейер, но не в любой школе большинство добивается хороших успехов. Вот у Мишина за 50 лет тренерства 1 успешная фигуристка (ладно еще Самодурова, у которой единственный успех в 16 лет). И вот бы посчитать процентное соотношение результативных и списанных, а то трясут все одной Лизой, а сколько там переломанных было никто не знает
+34
-5
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Olga.t
Всё-таки какой неблагодарный человек Косторная...
Тутберидзе напрасно приняла её обратно после Плющенко, Алёна уже тогда наговорила много лишнего.
Косторная как перекати-поле живёт, мечется из одной крайности в другую, а я всё пыталась её понять, оправдать, пожелать удачи сейчас в парном катании.
+37
-8
+29
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gold-for-zagitova
Уверен, что отберись Алена на Олимпиаду и завоюй там медаль, разговоров бы о конвейере из ее уст не было бы!
+32
-3
+29
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Sevgi
…И Остапа понесло…🤔
+32
-3
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Koiry
Этого интервью не было бы, если бы не Тутберидзе, и никто не знал бы кто такая Алена Косторная.
Чем дальше, тем стыднее становится за Алёну. Вроде взрослеет, а ума не прибавляется
+31
-4
+27
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Tania09**
Адёна, Алёна, могла стать олимпийской чемпионкой, а стала девочкой пустобрешкой.
Зачем Этери из неё ангела лепила?
+31
-6
+25
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МИХАЛЫЧ
всё бы ничего , но что было дальше в её спортивной карьере, пусть объяснит...везде обделалась и ничего не достигла , но кроме брекетов
+32
-7
+25
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Коэн Варвар
Кто за язык тянет? Ушла от тренера - молчи, либо только хорошее вспоминай. Помимо этики этого вопроса, есть еще и практическая сторона. Если поливаешь своего бывшего тренера, настоящий понимает, что с ним в случае чего будет тоже самое. Не будет доверительно к тебе относиться. Неужели жизнь ничему не учит?
+25
-2
+23
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Ольга Ив
Хочется пожелать Алёне перевернуть уже страничку и жить будущим, она уже в другом штабе, работай, ставь цели, зачем ворошить. Она напоминает мне Медведеву, та от злости не может отпустить прошлое, а эта от глупости.
+25
-3
+22
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Сладкий пончик
У Алены видимо были обговорены условия в контракте западного образца - на Плю жареного она не накидывает. А на имени Буяновой не попиаришься. То ли дело по 10 кругу рассказать как её мучила Этери.
+22
-3
+19
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Allbee
Аленушке, кто-то 100 т выложил, или она таксу уменьшила? Когда результатов нет, которые говорили бы сами за себя, приходится быть очень многословным там, где не просят
+23
-5
+18
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