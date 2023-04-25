Кучеров сделал 2 передачи в 4-м матче с «Торонто». У него 46 игр с 2+ очками в плей-офф, делит 18-е место в истории
Никита Кучеров сделал 2 передачи в 4-м матче с «Торонто».
Форвард «Тампы» отличился в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (4:5 ОТ).
В активе россиянина стало 6 (1+5) очков в 4 играх текущего плей-офф. За карьеру – 160 (53+107) баллов в 140 играх.
Матч с 2+ очками в плей-офф стал для Кучерова 46-м в карьере. Он делит 18-е место в истории по этому показателю с Брайаном Троттье.
В топ-3 входят Уэйн Гретцки (108), Марк Мессье (77) и Сидни Кросби («Питтсбург», 67, лучший результат среди действующих игроков).
Сегодня Кучеров (19:06, 3:35 – в большинстве, «0») также нанес 2 броска в створ и сделал 3 блока.
1. Яри Курри - 233
2. Гленн Андерсон - 214
3. Яромир Ягр - 201
4. Бретт Халл - 190
5. Майк Босси - 160
6. Горди Хоу - 160
7. НИКИТА КУЧЕРОВ - 160
🔝 Рекорды ПО среди RW, которые уже принадлежат Кучу:
1. Передачи в большинстве - 49
2. Первые передачи в большинстве - 29
Что можно забирать до конца карьеры?
1. Очки в ПП: Босси - 76, Куч - 68
2. Передачи: Курри - 127, Куч - 107
3. Первые передачи: Андерсон - 80, Куч - 66
4. Вторые передачи: Ягр - 56, Куч - 41.