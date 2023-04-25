Кучеров сделал 2 передачи в 4-м матче с «Торонто». У него 46 игр с 2+ очками в плей-офф, делит 18-е место в истории

Никита Кучеров сделал 2 передачи в 4-м матче с «Торонто».

Форвард « » отличился в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (4:5 ОТ).

В активе россиянина стало 6 (1+5) очков в 4 играх текущего плей-офф. За карьеру – 160 (53+107) баллов в 140 играх.

Матч с 2+ очками в плей-офф стал для Кучерова 46-м в карьере. Он делит 18-е место в истории по этому показателю с Брайаном Троттье.

В топ-3 входят Уэйн Гретцки (108), Марк Мессье (77) и Сидни Кросби («Питтсбург», 67, лучший результат среди действующих игроков).

Сегодня Кучеров (19:06, 3:35 – в большинстве, «0») также нанес 2 броска в створ и сделал 3 блока.