Кучеров сделал 2 передачи в 4-м матче с «Торонто». У него 46 игр с 2+ очками в плей-офф, делит 18-е место в истории

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Брайан Троттье Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров сделал 2 передачи в 4-м матче с «Торонто».

Форвард «Тампы» отличился в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лифс» (4:5 ОТ). 

В активе россиянина стало 6 (1+5) очков в 4 играх текущего плей-офф. За карьеру – 160 (53+107) баллов в 140 играх. 

Матч с 2+ очками в плей-офф стал для Кучерова 46-м в карьере. Он делит 18-е место в истории по этому показателю с Брайаном Троттье. 

В топ-3 входят Уэйн Гретцки (108), Марк Мессье (77) и Сидни Кросби («Питтсбург», 67, лучший результат среди действующих игроков). 

Сегодня Кучеров (19:06, 3:35 – в большинстве, «0») также нанес 2 броска в створ и сделал 3 блока. 

10 комментариев

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Suomi1981
Лидеры по очкам в ПО среди RW:

1. Яри Курри - 233
2. Гленн Андерсон - 214
3. Яромир Ягр - 201
4. Бретт Халл - 190
5. Майк Босси - 160
6. Горди Хоу - 160
7. НИКИТА КУЧЕРОВ - 160

🔝 Рекорды ПО среди RW, которые уже принадлежат Кучу:

1. Передачи в большинстве - 49
2. Первые передачи в большинстве - 29

Что можно забирать до конца карьеры?

1. Очки в ПП: Босси - 76, Куч - 68
2. Передачи: Курри - 127, Куч - 107
3. Первые передачи: Андерсон - 80, Куч - 66
4. Вторые передачи: Ягр - 56, Куч - 41.
+6
-2
+4
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Фанат спорта01
Ответ LeicesterCity
Еще один личный бухгалтер)) после следующей игры считать нечего будет))
а вы к вылету из АПЛ уже готовы?
+7
-3
+4
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Белый офицер
Ну что в 5 игре ждем психующего Кучерова и соответственно грязной игры в его исполнении.
+1
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Vedved
Ответ LeicesterCity
Еще один личный бухгалтер)) после следующей игры считать нечего будет))
Не переживай, у Кучерова - ещё лет 5-7 можно будет считать очки в плей-офф 😉
+2
-1
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rent56
Ответ Suomi1981
Лидеры по очкам в ПО среди RW: 1. Яри Курри - 233 2. Гленн Андерсон - 214 3. Яромир Ягр - 201 4. Бретт Халл - 190 5. Майк Босси - 160 6. Горди Хоу - 160 7. НИКИТА КУЧЕРОВ - 160 🔝 Рекорды ПО среди RW, которые уже принадлежат Кучу: 1. Передачи в большинстве - 49 2. Первые передачи в большинстве - 29 Что можно забирать до конца карьеры? 1. Очки в ПП: Босси - 76, Куч - 68 2. Передачи: Курри - 127, Куч - 107 3. Первые передачи: Андерсон - 80, Куч - 66 4. Вторые передачи: Ягр - 56, Куч - 41.
что такое rw ?
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