У «Зенита» самый большой доход среди клубов РПЛ в 2022-м – 13,77 млрд рублей, «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 4-й. Чистый убыток клубов лиги – 7,25 млрд
«Зенит» получил наибольший доход среди клубов Мир РПЛ в 2022 году.
Общая выручка 15 клубов РПЛ («Ахмат» не указал данные) в 2022 году составила 51,7 миллиарда рублей, сообщает Metaratings. Это на 5 млрд больше, чем в 2021-м. Наибольший прирост показали «Локомотив» (1,28 млрд), «Зенит» (1,27 млрд) и ЦСКА (1,08 млрд).
Чистый убыток клубов составил 7,25 млрд рублей – на 2,14 млрд больше, чем в позапрошлом году. Худшие результаты у «Краснодара» – убыток в 4,8 млрд рублей (на 2,4 млрд больше, чем в 2021-м).
Рейтинг клубов Мир РПЛ по доходу за год выглядит следующим образом:
1. «Зенит» – 13,77 млрд рублей;
2. «Динамо» – 7,42 млрд;
3. «Локомотив» – 6,79 млрд;
4. «Спартак» – 5,83 млрд;
5. ЦСКА – 5,37 млрд;
6. «Краснодар» – 3,18 млрд;
7. «Сочи» – 2,83 млрд;
8. «Ростов» – 1,67 млрд;
9. «Оренбург» – 1,34 млрд;
10. «Урал» – 0,89 млрд;
11. «Крылья Советов» – 0,69 млрд;
12. «Пари НН» – 0,65 млрд;
13. «Торпедо» – 0,54 млрд;
14. «Химки» – 0,44 млрд;
15. «Факел» – 0,32 млрд.
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По принципу: твои фанаты не будут протестовать против фанайди, если их нет. Ух хитрецы то!
Написано же, самые большие убытки у Краснодара.
Там вообще много талантливых людей работает.