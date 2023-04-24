У «Зенита» самый большой доход среди клубов РПЛ в 2022-м – 13,77 млрд рублей, «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 4-й. Чистый убыток клубов лиги – 7,25 млрд

«Зенит» получил наибольший доход среди клубов Мир РПЛ в 2022 году.

Общая выручка 15 клубов РПЛ («Ахмат» не указал данные) в 2022 году составила 51,7 миллиарда рублей, сообщает Metaratings. Это на 5 млрд больше, чем в 2021-м. Наибольший прирост показали « » (1,28 млрд), «Зенит» (1,27 млрд) и ЦСКА (1,08 млрд).

Чистый убыток клубов составил 7,25 млрд рублей – на 2,14 млрд больше, чем в позапрошлом году. Худшие результаты у « » – убыток в 4,8 млрд рублей (на 2,4 млрд больше, чем в 2021-м).

Рейтинг клубов Мир РПЛ по доходу за год выглядит следующим образом:

1. « » – 13,77 млрд рублей;

2. «Динамо» – 7,42 млрд;

3. «Локомотив» – 6,79 млрд;

4. « » – 5,83 млрд;

5. – 5,37 млрд;

6. «Краснодар» – 3,18 млрд;

7. «Сочи» – 2,83 млрд;

8. «Ростов» – 1,67 млрд;

9. «Оренбург» – 1,34 млрд;

10. «Урал» – 0,89 млрд;

11. «Крылья Советов» – 0,69 млрд;

12. «Пари НН» – 0,65 млрд;

13. «Торпедо» – 0,54 млрд;

14. «Химки» – 0,44 млрд;

15. «Факел» – 0,32 млрд.

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