У «Зенита» самый большой доход среди клубов РПЛ в 2022-м – 13,77 млрд рублей, «Динамо» – 2-е, «Спартак» – 4-й. Чистый убыток клубов лиги – 7,25 млрд

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи деньги Футбол

«Зенит» получил наибольший доход среди клубов Мир РПЛ в 2022 году.

Общая выручка 15 клубов РПЛ («Ахмат» не указал данные) в 2022 году составила 51,7 миллиарда рублей, сообщает Metaratings. Это на 5 млрд больше, чем в 2021-м. Наибольший прирост показали «Локомотив» (1,28 млрд), «Зенит» (1,27 млрд) и ЦСКА (1,08 млрд).

Чистый убыток клубов составил 7,25 млрд рублей – на 2,14 млрд больше, чем в позапрошлом году. Худшие результаты у «Краснодара» – убыток в 4,8 млрд рублей (на 2,4 млрд больше, чем в 2021-м). 

Рейтинг клубов Мир РПЛ по доходу за год выглядит следующим образом:

1. «Зенит» – 13,77 млрд рублей;

2. «Динамо» – 7,42 млрд;

3. «Локомотив» – 6,79 млрд;

4. «Спартак» – 5,83 млрд;

5. ЦСКА – 5,37 млрд;

6. «Краснодар» – 3,18 млрд;

7. «Сочи» – 2,83 млрд;

8. «Ростов» – 1,67 млрд;

9. «Оренбург» – 1,34 млрд;

10. «Урал» – 0,89 млрд;

11. «Крылья Советов» – 0,69 млрд;

12. «Пари НН» – 0,65 млрд;

13. «Торпедо» – 0,54 млрд;

14. «Химки» – 0,44 млрд;

15. «Факел» – 0,32 млрд.

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58 комментариев

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ВладимирНеПутин
Это доходы или дотации?
+64
-7
+57
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AVSamaranch
Я всё понял. Самый крутой - Ахмат.
+34
0
+34
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Bartez1986
в этом году на раздаче бесплатных билетов ещё больше поднимут
+49
-25
+24
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Максим Черкашин
Ответ Bartez1986
в этом году на раздаче бесплатных билетов ещё больше поднимут
Скорее платёжки за газ увеличат. Европейский рынок всё, хотят на внутренний долги вешать.🥲
+30
-17
+13
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Виталий
Ахмат то чего прячется )
+12
-1
+11
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Дмитрий
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален модератором
Прошу прощения. Один нюанс вы забыли. Недорогих россиян.
+8
-1
+7
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kaka10
Ответ AVSamaranch
Я всё понял. Самый крутой - Ахмат.
Динамо кстати стратегически очень грамотно подошли.
По принципу: твои фанаты не будут протестовать против фанайди, если их нет. Ух хитрецы то!
+6
0
+6
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Евгений Ох
Ответ Айвенго
Комментарий удален пользователем
Вы читать умеете? ну или по ссылке пройдите.
Написано же, самые большие убытки у Краснодара.
+6
-1
+5
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feelthedroom@mail.ru
Как неожиданно и приятноооо (с.)
+5
-1
+4
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Nightguest
Ответ Чётко_как_чечётка
В мире только европейский рынок?
Китайцам подешёвке продают. Возможно, даже в убыток себе
+5
-1
+4
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Alina_77
Ответ Айвенго
Комментарий удален пользователем
Выручка, как раз часть дохода, но не прибыль)
+4
-1
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витя моня
зенит опять на хот-догах поднялся
+7
-4
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belikovda.90
Ответ Whatever man
Ох уж этот самый популярный)) кстати, чтоб вы знали: спонсорские выплаты тоже относятся к доходам))
Зато частный Спартак впереди планеты всей))))
+10
-7
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Екн Лор
Ничего вы не понимаете! У народного клуба не народная нефть, а частная!
+7
-4
+3
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Чётко_как_чечётка
Ответ Максим Черкашин
Скорее платёжки за газ увеличат. Европейский рынок всё, хотят на внутренний долги вешать.🥲
В мире только европейский рынок?
+10
-8
+2
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сосед царя
Ответ витя моня
зенит опять на хот-догах поднялся
Какая разница? Хоть на хотдогах, хоть на шарфиках, но таки заработал. Это фает.
+6
-4
+2
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Саша Пушкин
Ответ KOTOV71
Как можно что-то " поднять" на раздаче Бесплатных билетов?!
Доцент заставит...то есть Зенит сможет.
Там вообще много талантливых людей работает.
+3
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mnogokotin-
Ответ ВладимирНеПутин
Это доходы или дотации?
дотации почти всё
+3
-2
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3 панды
Ответ Nightguest
Китайцам подешёвке продают. Возможно, даже в убыток себе
Да и Индии тоже
+1
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wlad wasew
Ответ Айвенго
Комментарий удален пользователем
Факты в студию
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El Fenomeno 9️⃣
Доход из бюджета от газпрома? Ахахаха😂
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ЗЕНИТ65
Ответ Bashibuzuck
Если покупать игроков по 50000, то доходы всегда будут превышать расходы😁
Кого в прошлом году купили за такие деньги. Тем более, как оказалось он как раз столько и стоит.
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Айвенго
Комментарий удален пользователем
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wlad wasew
Ответ Bartez1986
в этом году на раздаче бесплатных билетов ещё больше поднимут
Завидуй молча
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AleksandrAndr
зафиксировали.потом сравним с доходом за сезон 23 с собачьим билетом.
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