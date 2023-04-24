НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Милуоки», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом»
Сегодня в НБА пройдут четвертые матчи серий первого раунда плей-офф.
«Майами» на своем паркете примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо, который вернулся в строй. «Лейкерс» постараются увеличить отрыв в серии с «Мемфисом».
НБА
Первый раунд
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.30, «FTX Arena»
«Майами» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 25 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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