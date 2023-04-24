НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Милуоки», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом»

Теги результаты Лейкерс Мемфис Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА пройдут четвертые матчи серий первого раунда плей-офф.

«Майами» на своем паркете примет «Милуоки» Янниса Адетокумбо, который вернулся в строй. «Лейкерс» постараются увеличить отрыв в серии с «Мемфисом».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертые матчи

Майами – Милуоки
Дата проведения
25 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 2-1

Лейкерс – Мемфис
Дата проведения
25 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Лейкерс» ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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