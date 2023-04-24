Сегодня в НБА пройдут четвертые матчи серий первого раунда плей-офф.

«Майами» на своем паркете примет « » Янниса Адетокумбо, который вернулся в строй. «Лейкерс» постараются увеличить отрыв в серии с « ».

НБА

Первый раунд

Четвертые матчи

« » ведет в серии – 2-1

« » ведут в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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