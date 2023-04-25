«Сиэтл» победил «Колорадо» (3:2 ОТ) при 43 бросках в створ против 22. Счет в серии стал 2-2
«Сиэтл» победил «Колорадо» (3:2 ОТ) при 43 бросках в створ против 22.
«Кракен» сравнял счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (2-2).
Преимущество новичка плей-офф над действующим чемпионом по броскам в створ получилось почти двукратным – 43 против 22.
Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 40 бросков. Он не справился с бросками Уилла Боргена и Дэниэла Спронга в первом периоде, а также Джордана Эберле в овертайме.
«Сиэтл» одержал первую домашнюю победу в плей-офф в истории клуба.
У нас в Р’льехе опять праздник!