«Сиэтл» победил «Колорадо» (3:2 ОТ) при 43 бросках в створ против 22. Счет в серии стал 2-2

«Сиэтл» победил «Колорадо» (3:2 ОТ) при 43 бросках в створ против 22.

«Кракен» сравнял счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (2-2).

Преимущество новичка плей-офф над действующим чемпионом по броскам в створ получилось почти двукратным – 43 против 22.

Вратарь «Эвеланш» отразил 40 бросков. Он не справился с бросками Уилла Боргена и Дэниэла Спронга в первом периоде, а также в овертайме.

«Сиэтл» одержал первую домашнюю победу в плей-офф в истории клуба.