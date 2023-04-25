«Сиэтл» победил «Колорадо» (3:2 ОТ) при 43 бросках в створ против 22. Счет в серии стал 2-2

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Джордан Эберле Сиэтл Александр Георгиев Хоккей

«Сиэтл» победил «Колорадо» (3:2 ОТ) при 43 бросках в створ против 22.

«Кракен» сравнял счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (2-2). 

Преимущество новичка плей-офф над действующим чемпионом по броскам в створ получилось почти двукратным – 43 против 22. 

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 40 бросков. Он не справился с бросками Уилла Боргена и Дэниэла Спронга в первом периоде, а также Джордана Эберле в овертайме. 

«Сиэтл» одержал первую домашнюю победу в плей-офф в истории клуба. 

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6 комментариев

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Deathspell Omega
"Кракен" фхтагн!
У нас в Р’льехе опять праздник!
+6
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LeicesterCity
Ох, Никита Петухов уже за печатной машинкой написывает заголовок " Усе шеф пропало, Кракен следующий чемпион ?"))))
+3
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Александр Балабанов
Ответ See what
Вообще-то на сайте НХЛ 43 броска, но ничего страшного, преимущество по броскам было в 1,2 периоде, в 3-м Колорадо выправил ситуацию и смотрелся стопудовым фаворитом.
Число бросков иногда корректируется в протоколе спустя некоторое время после игры. Обновим.
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Андрей Трубецкой
Кто бы мог такого ожидать?????
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See what
Вообще-то на сайте НХЛ 43 броска, но ничего страшного, преимущество по броскам было в 1,2 периоде, в 3-м Колорадо выправил ситуацию и смотрелся стопудовым фаворитом.
+1
-1
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Brigant
американский адмирал!
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