ФНЛ примет 4 крымских клуба во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования. Им разослали договоры

ФНЛ готова принять крымские клубы в случае прохождения ими лицензирования.

Как сообщает «РБ Спорт», ФНЛ разослала в « », симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС.

Руководители команд обязаны заполнить эти документы и отправить обратно. Если команды успешно пройдут лицензирование в начале мая, они будут зачислены в число участников первой группы (зона «Юг») лиги.

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