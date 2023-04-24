ФНЛ примет 4 крымских клуба во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования. Им разослали договоры

Теги премьер-лига Россия Океан Вторая лига ФК Севастополь ТСК-Таврия чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

ФНЛ готова принять крымские клубы в случае прохождения ими лицензирования.

Как сообщает «РБ Спорт», ФНЛ разослала в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС.

Руководители команд обязаны заполнить эти документы и отправить обратно. Если команды успешно пройдут лицензирование в начале мая, они будут зачислены в число участников первой группы (зона «Юг») Второй лиги.

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54 комментария

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IlyaGrain
Прощай еврокубки 🤦🏻‍♂️
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Jason Kidd
Даже интересно, пройдут ли они лицензирование, вот в чём интрига. Это же честный, неполитизированный процесс, я надеюсь? Не бутафория, не декорация?
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Филипп Петров
Ответ Подлый Интригант
Правильно, Крым заслужил большой футбол!
Вот только Крым - территория другого государства, поэтому участие в российском чемпионате УЕФА не одобрит))
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Екн Лор
Ответ Филипп Петров
Вот только Крым - территория другого государства, поэтому участие в российском чемпионате УЕФА не одобрит))
Как это другого государства? Вы ещё скажите, что Херсон не наш!
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Evgeny Trifonov
ждём Крымтеплицу в РПЛ
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Борух73
Честно говоря, стадион в Керчи ветхий, ещё советский, хоть бы пластиковые кресла поменяли вместо скамеек. И команда идет на последнем месте в первенстве полуострова. По Севасу, Ялте и Симфу вопросов нет, инфраструктура готова, составы дополнят и вполне по уровню ФНЛ-2.
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МИХАЛЫЧ
Ответ mnogokotin-
а люди в бараках не наши? )
иди работай
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Сим Сим
Крым всё ближе - Европа всё дальше.
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Николай Зайцев
Давно пора.
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Онопко2
Ответ Филипп Петров
Вот только Крым - территория другого государства, поэтому участие в российском чемпионате УЕФА не одобрит))
Публичные высказывания, отрицающие территориальную целостность РФ, статья на хороший срок. Убери, школьников это тоже касается.
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Инженер Управляющий
Ответ Barack Hussein Obama II
а ВТБ слабо в Крым зайти?)
Сбер зашёл
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mnogokotin-
Ответ Jason Kidd
Даже интересно, пройдут ли они лицензирование, вот в чём интрига. Это же честный, неполитизированный процесс, я надеюсь? Не бутафория, не декорация?
главное поторопиться )
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Вечно в бане
Ответ Jason Kidd
Даже интересно, пройдут ли они лицензирование, вот в чём интрига. Это же честный, неполитизированный процесс, я надеюсь? Не бутафория, не декорация?
А действительно, интересно. Нисколько не подвергаю сомнению, что процесс честный и неполитизированный, а вот итоги его, мне пока не ясны.
Не удивлюсь, на самом деле, если под громкие восклицания о том, что Крымский футбол, наконец, возвращается в родную гавань, ни один из клубов, честно и неполитизированно, разумеется, не пройдёт лицензирование. Аля переход в АФК, уже почти, уже вот-вот, а тут вжух и «Мы ведём консультации с УЕФА».

Но рассчитывать на это не стоит, конечно.
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Barack Hussein Obama II
Ответ Иван Гульмеш
А по конституции - Россия! В конституцию же не будут всякую чушь писать, верно??????????
в конституции статья 20 гласит: "каждый имеет право на жизнь", но как видишь это не про РФ)
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mnogokotin-
Ответ micka
Здравствуйте азиякубки
в азии тоже международная организация )
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mnogokotin-
Ответ Екн Лор
Как это другого государства? Вы ещё скажите, что Херсон не наш!
наш и навсегда!
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Cst Cap
Вот, называя фамилию автора, можно увидеть текст!
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bevooch
Ответ IlyaGrain
Прощай еврокубки 🤦🏻‍♂️
В ближайшие много-много лет у Зенита или ЦСКА шансов повторить свой успех (выиграть) в ЛЕ будет поменьше, чем у Стяуа выиграть ЛЧ
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Трент Резнор
Начало конца, добивайте еще переходом в Азию 🤦🏼‍♂️
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Cst Cap
Снова невидимые чернила Белоуса!
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Стэн Смит
Как говорится бюджет сам себя не распилит.
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МИХАЛЫЧ
Крым наш , можем себе позволить
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Xameleon1992
Это входит в дорожную карту?)
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CriminalJoint62
Наконец-то. А то русофобы с Запада держали бедных людей в заложниках
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Сергей Жарковский
И как велика эта Крымская лига?
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