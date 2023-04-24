ФНЛ примет 4 крымских клуба во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования. Им разослали договоры
ФНЛ готова принять крымские клубы в случае прохождения ими лицензирования.
Как сообщает «РБ Спорт», ФНЛ разослала в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования РФС.
Руководители команд обязаны заполнить эти документы и отправить обратно. Если команды успешно пройдут лицензирование в начале мая, они будут зачислены в число участников первой группы (зона «Юг») Второй лиги.
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Не удивлюсь, на самом деле, если под громкие восклицания о том, что Крымский футбол, наконец, возвращается в родную гавань, ни один из клубов, честно и неполитизированно, разумеется, не пройдёт лицензирование. Аля переход в АФК, уже почти, уже вот-вот, а тут вжух и «Мы ведём консультации с УЕФА».
Но рассчитывать на это не стоит, конечно.