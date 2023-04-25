Василевский пропустил 5 шайб в 4-м матче с «Торонто», отразив 32 броска из 37. У него 85,6% сэйвов в серии

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский пропустил 5 шайб в 4-м матче с «Торонто», отразив 32 броска из 37.

«Тампа» уступила «Лифс» (4:5 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-3). 

В текущей серии россиянин пропустил 19 шайб, отразив в общей сложности 113 бросков из 132 (85,6% сэйвов). 

С его статистикой можно также ознакомиться здесь

11 комментариев

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Александр Иванов
Ответ Юрий Соколов
По всей видимости дальше пойдут листья, а Васю сделают главным козлом отпущения
Помню свип от Клумбы в 19г, все те же 85,6 пропущенных, а козлом отпущения Куча сделали. Давайте и сейчас тот же трюк повторим, чтобы Вася опять неуиновен был.
+7
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+7
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Фанат спорта01
Ответ Евгений Ермаков
Абсолютно не его голы. Торонто поняли, что с прямых бросков его не пробьют и всю серию бросают от синей с закрыванием и подставлениями. Вопрос к защитникам тампы и Куперу. Нельзя вышвыривать игроков Торонто с пятака? Мне кажется 90% голов в серии именно так забили
его или не его это всё равно грубо говоря позор.
один из лучших вратарей НХЛ с контрактом на 9,5млн долларов отражает 85,6% бросков и пропускает по 5голов за матч.
+8
-2
+6
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Фанат спорта01
Ответ pztpzhmx66
Кто-то еще и + ?? Умник ,Ты хоть одну игру видел ?
видел,хоть одну шайбу из четырёх отразить можно было,и вообще я не про эту игру а про серию в целом где наверное даже вратарь из университетской команды отразил бы больше бросков.
+3
0
+3
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Антон Кривоногов
Ответ Юрий Соколов
По всей видимости дальше пойдут листья, а Васю сделают главным козлом отпущения
Да
Сколько там у Васи уже?
19?😁
+4
-1
+3
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LOsP06GH
Похоже Тампа закончилась!
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langenbrunner2707
Надо пробовать Эллиотта ставить.
Надёжности конечно в нем немного.
Ну а вдруг.
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