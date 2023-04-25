Василевский пропустил 5 шайб в 4-м матче с «Торонто», отразив 32 броска из 37. У него 85,6% сэйвов в серии

Андрей Василевский пропустил 5 шайб в 4-м матче с «Торонто», отразив 32 броска из 37.

« » уступила «Лифс» (4:5 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-3).

В текущей серии россиянин пропустил 19 шайб, отразив в общей сложности 113 бросков из 132 (85,6% сэйвов).

С его статистикой можно также ознакомиться здесь.