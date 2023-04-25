Василевский пропустил 5 шайб в 4-м матче с «Торонто», отразив 32 броска из 37. У него 85,6% сэйвов в серии
Андрей Василевский пропустил 5 шайб в 4-м матче с «Торонто», отразив 32 броска из 37.
«Тампа» уступила «Лифс» (4:5 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-3).
В текущей серии россиянин пропустил 19 шайб, отразив в общей сложности 113 бросков из 132 (85,6% сэйвов).
С его статистикой можно также ознакомиться здесь.
один из лучших вратарей НХЛ с контрактом на 9,5млн долларов отражает 85,6% бросков и пропускает по 5голов за матч.
Сколько там у Васи уже?
19?😁
Надёжности конечно в нем немного.
Ну а вдруг.