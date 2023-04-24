Кубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Вахдой»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Вахдой» в 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии.
В финале победитель встретится с «Аль-Хилалем».
Кубок Саудовской Аравии
1/2 финала
«Аль-Наср» – «Аль-Вахда» – 21:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
А то все эти Барса - Атлетико, Ньюкасл - Тоттенхэм и Ювентус - Наполи никто не смотрит.
Там они все принадлежат одному человеку.И верблюды и футболисты и аль вахды...
Один вопрос,где смотреть ? И кто покажет сие событие ?
Матч Тв ?
Трибуна ?
Триколор ?
Радуга Тв ?
Иви ?
Мегого ?
РЕН Тв ?
Канал Звезда ?
Стрим Николая Дроздова (отсыл к 🦚 павлинам) ?
Студентки.ру ?
Ветер 🌬 ветер 💨 ты могуч,ты гоняешь стаи туч ?
А я говорил, что все фанбои гнома будут первыми на ветках Роналду. Получается, что они самые главные фанаты Рона?🤔