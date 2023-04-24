Кубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Вахдой»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Вахдой» в 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии.

В финале победитель встретится с «Аль-Хилалем».

Кубок Саудовской Аравии

1/2 финала

«Аль-Наср» – «Аль-Вахда» – 21:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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24 комментария

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Blaumerc
Наконец-то крутой матч, достойный внимания 13 млрд человек.
А то все эти Барса - Атлетико, Ньюкасл - Тоттенхэм и Ювентус - Наполи никто не смотрит.
+16
-2
+14
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А.Э.РАСИМ
Ответ Someone from Internet
Простите за оффтоп, Аль-Наср Роналду, а Аль-Вахда чей?
Аль Вахда того же, чей Аль Наср.
Там они все принадлежат одному человеку.И верблюды и футболисты и аль вахды...
+5
0
+5
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Пирс Морган
Ответ Blaumerc
спасибо за поправку мистер Морган. Как там Роналду поживает, когда запланировано новое интервью о не красивых фанатах в СА?
Думаю уже скоро, поедет за новым вызовом в Гренландию
+5
-1
+4
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rigobersong
Всем очевидно, что сегодня ради хайпа всеми силами будут тащить Аль-Наср в финал, возможно будет даде 2 пенальти в ворота их соперников:)
+5
-2
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Барсик Юрана
Аль-вахда на королевском
+4
-1
+3
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Blaumerc
Ответ Пирс Морган
Тут ты немного ошибся, 113 млрд где-то
спасибо за поправку мистер Морган. Как там Роналду поживает, когда запланировано новое интервью о не красивых фанатах в СА?
+4
-1
+3
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Streetbor
Ответ Someone from Internet
Простите за оффтоп, Аль-Наср Роналду, а Аль-Вахда чей?
Аль-Ванда турецкого подкаблучника Марио))
+2
0
+2
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Someone from Internet
Простите за оффтоп, Аль-Наср Роналду, а Аль-Вахда чей?
+2
0
+2
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Someone from Internet
Где посмотреть трансляцию? Мои товарищи Рома и Феллкс утверждают, мол Роналду – лучший игрок современности и с ним в составе МЮ точно бы боролся за квадрупл.
+2
0
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Hella black
Судьбоносный матч,ярчайшее противостояние,Эль-Класико Ближнего Востока,накал страстей и миллионы болельщиков со всег Мира ждут этого противостояния ! …
Один вопрос,где смотреть ? И кто покажет сие событие ?
Матч Тв ?
Трибуна ?
Триколор ?
Радуга Тв ?
Иви ?
Мегого ?
РЕН Тв ?
Канал Звезда ?
Стрим Николая Дроздова (отсыл к 🦚 павлинам) ?
Студентки.ру ?
Ветер 🌬 ветер 💨 ты могуч,ты гоняешь стаи туч ?
+2
-1
+1
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Яков Фридман
Главная интрига матча - почешет ли Рон яйца.
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Mega• Battman
Барсика юрана на мыло. без тебя ветка про Роналду станет позитивным.
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Blaumerc
Наконец-то крутой матч, достойный внимания 13 млрд человек. А то все эти Барса - Атлетико, Ньюкасл - Тоттенхэм и Ювентус - Наполи никто не смотрит.
Да уж слишком скучные 6 -1 мы получили
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Mega• Battman
Ответ Барсик Юрана
Боже, сколько в пустыне кубков?😂😂
о боже сколько в Англии кубков? еще и фермерской лиге тоже было много но там сократили. а кубок гампера чем лучше??
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QWertY
Ответ Мадрид наказывает!
униженная свита смотрю уже тут)
пока только ты)
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уличный иуда
Ответ Hella black
Судьбоносный матч,ярчайшее противостояние,Эль-Класико Ближнего Востока,накал страстей и миллионы болельщиков со всег Мира ждут этого противостояния ! … Один вопрос,где смотреть ? И кто покажет сие событие ? Матч Тв ? Трибуна ? Триколор ? Радуга Тв ? Иви ? Мегого ? РЕН Тв ? Канал Звезда ? Стрим Николая Дроздова (отсыл к 🦚 павлинам) ? Студентки.ру ? Ветер 🌬 ветер 💨 ты могуч,ты гоняешь стаи туч ?
Бери больше, миллиарды людей ждут)))
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yrok77
Ответ Mega• Battman
Барсика юрана на мыло. без тебя ветка про Роналду станет позитивным.
Заметь, новость про Роналду и все основные мессиботы тут как тут. Но они же обещали, что Криштиану никому не интересен будет после переходамв Аль Наср.
А я говорил, что все фанбои гнома будут первыми на ветках Роналду. Получается, что они самые главные фанаты Рона?🤔
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