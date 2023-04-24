10 пенальти за 24-й тур – рекорд РПЛ. В 2005 году было 9 одиннадцатиметровых в 21-м туре

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В Мир РПЛ побит рекорд по пенальти за один тур.

В 24-м туре судьи назначили 10 одиннадцатиметровых: 3 в матче «Химки» – «Торпедо» (4:2), 3 в игре «Факел» – «Оренбург» (1:3), по одному в матчах «Зенит» – «Динамо» (3:1), «Урал» – «Ростов» (1:3) и «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1), «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

Предыдущий рекорд, 9 пенальти, был зафиксирован в 21-м туре чемпионата России 2005 года.

Лидирует по назначенным пенальти в этом сезоне РПЛ Владислав Безбородов (11 за 18 матчей). На втором месте Павел Шадыханов (8 в 12 матчах), пятеро арбитров назначили по семь пенальти.

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8 комментариев

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kilo_gilo
рпл - российская пенальти лига
+11
0
+11
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Джони Две Куртки
Ответ kilo_gilo
рпл - российская пенальти лига
ВГИК даёт о себе знать)))
+4
0
+4
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Pirikas
А кто подскажет, какая там статка по количеству голов за тур?
Неплохо наколотили, 28
+3
0
+3
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spartak_1988
Мир Пенки Лига
+2
0
+2
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Caniball
Самое безобразие творилось в матче НН - Крылья.
+1
0
+1
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раскаявшийся жиробас
Кому интересно, в 2005 году это был тот самый тур, где Локомотив отыгрался в Перми с 0-3, в том матче в итоге 3 пенальти назначили )
+1
0
+1
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mahurat
Ответ Pirikas
А кто подскажет, какая там статка по количеству голов за тур? Неплохо наколотили, 28
У меня 31 гол получился.
+1
0
+1
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