10 пенальти за 24-й тур – рекорд РПЛ. В 2005 году было 9 одиннадцатиметровых в 21-м туре

В Мир РПЛ побит рекорд по пенальти за один тур.

В 24-м туре судьи назначили 10 одиннадцатиметровых: 3 в матче « » – « » (4:2), 3 в игре « » – « » (1:3), по одному в матчах « » – «Динамо» (3:1), «Урал» – «Ростов» (1:3) и «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1), «Спартак» – «Краснодар» (4:3).

Предыдущий рекорд, 9 пенальти, был зафиксирован в 21-м туре чемпионата России 2005 года.

Лидирует по назначенным пенальти в этом сезоне РПЛ Владислав Безбородов (11 за 18 матчей). На втором месте Павел Шадыханов (8 в 12 матчах), пятеро арбитров назначили по семь пенальти.

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