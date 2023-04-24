10 пенальти за 24-й тур – рекорд РПЛ. В 2005 году было 9 одиннадцатиметровых в 21-м туре
В Мир РПЛ побит рекорд по пенальти за один тур.
В 24-м туре судьи назначили 10 одиннадцатиметровых: 3 в матче «Химки» – «Торпедо» (4:2), 3 в игре «Факел» – «Оренбург» (1:3), по одному в матчах «Зенит» – «Динамо» (3:1), «Урал» – «Ростов» (1:3) и «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1), «Спартак» – «Краснодар» (4:3).
Предыдущий рекорд, 9 пенальти, был зафиксирован в 21-м туре чемпионата России 2005 года.
Лидирует по назначенным пенальти в этом сезоне РПЛ Владислав Безбородов (11 за 18 матчей). На втором месте Павел Шадыханов (8 в 12 матчах), пятеро арбитров назначили по семь пенальти.
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