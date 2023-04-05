Поражения «Спартака» и «Динамо» в Кубке России, погиб отец Мичкова, 400 млн евро в год для Месси, Смолов грубит журналисту, Юран в «Пари НН», Овечкин не попал в плей-офф и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выбыл в нижнюю сетку. Серия москвичей без побед достигла 4 матчей. Игру без Fan ID посетили 24778 зрителей – рекорд сезона для екатеринбуржцев.

«Динамо» вылетело из Кубка, по пенальти проиграв «Акрону» из Первой лиги (0:0, 1:4) в 1/2 финала Пути регионов. Кажется, динамовцы немного расстроились из-за поражения: Смолов назвал журналиста клоуном за напоминание об обещании выиграть турнир, а директор Желько Бувач назвал другого репортера глупым. Позже клуб извинился.

2. Погиб отец хоккеиста «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова. Тело 51-летнего Андрея Мичкова обнаружили в пруду.

3. НХЛ. «Флорида» одержала 4-ю победу подряд (все – без заболевшего Бобровского) и вытеснила «Питтсбург», пропустивший 5 шайб от «Нью-Джерси», из зоны плей-офф.

Кроме того, победа «Пантерс» над «Баффало» привела к тому, что «Вашингтон» впервые с 2014 года не вышел в плей-офф. Все результаты дня – здесь.

4. «Бавария» вылетела из Кубка Германии, пропустив от «Фрайбурга» на 95-й минуте – 1:2. Это первое домашнее поражение мюнхенцев от «Фрайбурга». В другом матче 1/4 финала «Айнтрахт» обыграл «Унион» (2:0).

5. «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» в 1-м матче после ухода Поттера – 0:0. У Мудрика нет голов в 9 играх за «Челси» и ни одного полного матча за клуб. Все результаты дня в АПЛ – тут.

6. СКА победил ЦСКА (2:1) во втором матче финала Западной конференции и сравнял счет в серии – 1-1.

7. Кажется, Месси и правда может вернуться в «Барселону» – каталонцы все больше уверены в этом. Лео предложат зарплату как у Левандовского и процент от спонсорских доходов клуба. Похоже, «ПСЖ» не будет мешать – в клубе думают, что аргентинец не выкладывается в матчах за парижан и сомневаются, что он еще может хорошо играть в топ-матчах Лиги чемпионов. Помешать «Барсе» может «Аль-Хилаль» – гранд саудовского футбола предложил Месси больше 400 млн евро в год.

8. Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН». Он сменил Артема Горлова.

9. НБА. 52 очка Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Бостон» и другие результаты.

10. «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии – 1:1. Лукаку получил красную после гола, Куадрадо и Ханданович тоже были удалены после конфликта.

11. Порция инсайдов о «Челси» периода работы Грэма Поттера. Мудрик и Мадуэке переодевались в коридоре на базе – в раздевалке не хватало места. Игроки команды называли Поттера «Гарри» и «Хогвартс» за спиной. Они считали, что Грэм слишком мягок.

12. Спортивные федерации Украины могут лишиться господдержки в случае участия в турнирах с россиянами.

13. Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Монте-Карло. 11-кратный чемпион турнира не играл после Australian Open из-за травмы бедра.

14. Криштиану Роналду продолжает покорять Саудовскую Аравию – он дважды забил «Аль-Адале». У 38-летнего форварда 7 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию.

15. Софья Просвирнова будет выступать за Данию. Призер ЧМ по шорт-треку и 5-кратная чемпионка Европы выразила надежду, что ее «поймут, не будут держать зла».

16. Берлин может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036.

Цитаты дня.

Елена Вяльбе: «Я с первых выборов голосовала за Путина. Ни разу не усомнилась в этом человеке»

Мостовой о Фонбет Кубке России: «Во время матча узнал, что «Спартак» не вылетает. Вы издеваетесь? Полная глупость. Кто-нибудь видел такое в Европе?»

Американский фигурист Риппон: «Россияне не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения»

Масса изучит обжалование титула Хэмилтона в 2008-м: «Я завоевал бы чемпионство – результаты Гран-при Сингапура должны были отменить»

Хави: «Хочу выигрывать, но законным способом. Даже не нравится, когда судьи помогают победить»

Аджинджал о встрече с Путиным в 2004-м: «Непринужденное общение, в основном шутили. Ни для кого же не секрет, что у президента хорошее чувство юмора»

Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»

Дмитрий Губерниев: «Вяльбе идет в мейнстриме людей, которые ничего не понимают. Проще всякую херню нести, не думая о нашей молодежи в спорте»